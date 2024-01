Il sistema di autoricarica Wind a partire dalla scorsa settimana è stato disattivato per i piani Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS . Scopri come recedere senza costi aggiuntivi o penali

Con l’autoricarica Wind i clienti dell’operatore di telefonia mobile hanno potuto ricaricarsi ogni volta che ricevevano una chiamata o un SMS da un numero di un altro gestore. Dalla scorsa settimana il servizio che WindTre ha ereditato da Wind prima della fusione è stato definitivamente disattivato e con esso anche alcuni dei piani associati. Se invece avete attiva una delle promozioni che resteranno disponibili anche dopo il cambiamento, ma senza il sistema di autoricarica, potete sempre esecitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o passare ad altro operatore.

Autoricarica Wind per i piani Be Wind e Pieno Wind: cosa cambia a gennaio 2024

Autoricarica Wind I dettagli Cosa cambia? Il 22/1/24 il servizio di autoricarica non è più disponibile per il piano Be Wind mentre Pieno Wind e Pieno SMS sono stati disattivati C’è qualche forma di compensazione? WindTre ha proposto ad alcuni clienti uno sconto di 6 mesi sul costo mensile dell’offerta Come recedere? fino al 21/4/24 si può recedere o passare ad altro operatore gratuitamente con richiesta tramite: raccomanda A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al 159

al Online compilando il form sul sito di WindTre

in negozio

La cancellazione dell’autoricarica Wind è diventata effettiva il 22/1/24 ma era nell’aria già da tempo. L’operatore ha motivato la sua scelta con la necessità di garantire la sostenibilità economica e allinearsi ai cambiamenti strutturale dei costi del settore. Il sistema previsto dalle offerte Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS era molto apprezzato dagli utenti fin da quanto Wind e 3 Italia erano due marchi separati. Tutto il credito bonus accumulato al 21/1/24 potrà essere utilizzato fino al 15/12/24. In seguito il credito non utilizzato andrà perso e non sarà più recuperabile.

Il piano Be Wind resterà attivo permettendo di continuare ad utilizzare il piano a consumo ma senza l’autoricarica Wind mentre Pieno Wind e Pieno SMS verranno disattivati. Ad alcuni clienti selezionati è stato proposto via SMS uno sconto di 6 mesi sul contributo mensile per la propria offerta: “Modifiche Contratto. Per esigenze di sostenibilita’ economica, dal 22/1 il servizio che ti ricarica in base al traffico ricevuto non sara’ piu’ disponibile, ma hai uno sconto di 5E/mese per 6 mesi sul costo mensile dell’offerta (lo sconto dipende dal prezzo dell’offerta n.d.r.). Il credito bonus ottenuto gratuitamente puo’ essere usato fino al 15/12/24, poi il residuo decade e non puo’ piu’ essere recuperato ne’ monetizzato. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/abinfo“

WindTre permette comunque di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o passare ad altro operatore entro il 21/4/24 nelle seguenti modalità:

raccomanda A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it chiamando il Servizio Clienti al 159

al compilando il form online sul sito di WindTre nella sezione “Moduli utili-mobile”

in negozio

Prezzo scontato per la fibra per i clienti mobile di WindTre a gennaio 2024

Super Fibra Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile potete usufruire di uno sconto di 4 euro al mese per l’attivazione della sua offerta Internet Casa. Con questo operatore potete navigare alla massima velocità sulla fibra FTTH (Fiber to the Home). La bassa lantenza permette di giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming in altissima qualità senza il timore di cadute del segnale. In alternativa, se non siete raggiunti dalla fibra potete accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Potete verificare la gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Il prezzo è di 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per le Aree Bianche. Alla fibra potete aggiungere anche:

Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il primo mese è gratis , poi si rinnova a 1,99 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il , poi si rinnova a Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese

Attiva Super Fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA