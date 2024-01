Conti correnti costano di più . La Banca d’Italia ha calcolato che, nel 2022, la spesa per la gestione di un conto bancario è cresciuta di 9,3 euro rispetto al 2021, raggiungendo l’importo di 104 euro annui. Minore l'aumento per i conti online . Per scoprire le offerte più convenienti per un conto corrente a gennaio 2024 c’è il comparatore di SOStariffe.it .

È il settimo aumento consecutivo della spesa. I conti correnti costano di più. Secondo l’indagine di Bankitalia, nel 2022 la spesa di gestione di un conto corrente è stata pari a 104 euro, 9,3 euro in più rispetto al 2021, allorché era cresciuta di 3,8 euro. Il ritocco verso l’alto è legato alla crescita sia delle spese fisse sia di quelle variabili, che hanno contribuito rispettivamente per il 63,4% e per il 36,6% all’aumento complessivo.

La crescita della spesa dei conti correnti online, invece, è stata molto meno pronunciata e pari a 0,7 euro, raggiungendo l’importo di 33,7 euro annui.

Questa la fotografia in cifre scattata dallo studio della Banca d’Italia. Per i piccoli risparmiatori, che siano alla ricerca della convenienza, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, è possibile trovare le offerte più economiche di gennaio 2024. Per una panoramica delle soluzioni più vantaggiose, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conti correnti costano di più: la fotografia di Bankitalia

CONTI CORRENTI: IL REPORT DI BANKITALIA LE CIFRE Costo medio di un conto corrente tradizionale nel 2022 104 € (era di 94,7 € nel 2021) Aumento della spesa bancaria per un conto corrente nel 2022 +9,3 € (è stato di 3,8 € nel 2021) Crescita delle spese fisse e variabili di un conto bancario classico +5,9 € di costi fissi

di costi fissi +3,4 € di costi variabili Costo medio di un conto corrente online nel 2022 33,7 € Aumento del costo nel 2022 di un conto online +0,7 €

La Banca d’Italia ha reso noti i risultati dell’indagine condotta nel 2023 sulla spesa dei conti correnti delle famiglie. Sono stati presi in esame:

12.000 conti correnti bancari selezionati a partire da 605 sportelli;

selezionati a partire da 605 sportelli; 1.085 conti online non riferibili a sportelli.

La stima della spesa riflette sia gli effettivi comportamenti dei correntisti (i quali possono aumentare o diminuire il proprio ricorso ai servizi collegati al conto), sia le condizioni concretamente applicate dagli intermediari.

I conti correnti costano di più in Italia. Nel 2022, infatti, la spesa per la gestione di un conto bancario di tipo “tradizionale” (accessibile cioè sia attraverso lo sportello sia con modalità di home banking) è stata pari a 104 euro, in aumento rispetto al valore registrato nell’anno precedente (94,7 euro).

L’incremento è legato alla crescita delle spese sia fisse sia variabili:

costi fissi +5,9 euro , per il rialzo dei canoni di base;

, per il rialzo dei canoni di base; costi variabili +3,4 euro , in prevalenza per effetto della maggiore operatività della clientela;

, in prevalenza per effetto della maggiore operatività della clientela; invariati i costi delle commissioni.

“La stima non include la spesa per i conti correnti postali, per i quali si rimanda al rapporto integrale – si legge in una nota di Bankitalia -. Sono altresì esclusi i conti correnti bancari on line, rivolti a consumatori che intendono svolgere operazioni prevalentemente attraverso internet”. Nel 2022 la spesa di gestione di un conto online è stata pari a 33,7 euro, 0,7 euro in più rispetto all’anno precedente.

L’indagine raccoglie informazioni analitiche sulle spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglie nel corso del 2022 e documentate negli estratti conto. “Per ciascun conto e per ciascuna tipologia di servizio ad esso associato – precisano da Palazzo Koch – sono rilevati il numero di operazioni svolte nell’anno e la spesa corrispondente, permettendo di calcolare il costo medio unitario delle operazioni”.

Conto corrente: come trovare le offerte più convenienti di Gennaio 2024

CONTI CORRENTI ONLINE: I PIÙ CONVENIENTI 1 L’apertura avviene tramite Internet. Il tempo necessario per aprire un conto corrente in media non supera i 10 minuti 2 Documenti richiesti: carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni casi lo SPID 3 Requisiti tecnici: webcam o fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail 4 Sicurezza garantita grazie a password da inserire, codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. In alcuni casi, possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto 5 Il vantaggio delle zero spese: canoni gratuiti (quasi tutti il primo anno o con età inferiore a 30 anni) per il mantenimento del conto e della carta di debito, possibilità comunque di azzerarlo il secondo anno grazie a una serie di promozioni che variano da banca a banca 6 Commissioni gratuite sulle principali operazioni. Per esempio: domiciliazione delle bollette, bonifici ordinari, accredito di stipendio o pensione

Se è vero, come certifica l’indagine della Banca d’Italia, che i conti correnti costano di più, è altrettanto vero che il risparmio sulle spese bancarie passa dalla scelta di aprire un conto corrente online. A differenza dei conti correnti tradizionali hanno un duplice vantaggio:

sono per la maggior parte a zero spese , cioè senza costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto;

, cioè senza costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto; fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso.

I conti correnti online sono più convenienti dei conti tradizionali, come ha evidenziato anche la ricerca di Bankitalia. Ma sono al contempo sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet), semplici e intuitivi da utilizzare. Per aprirne uno e operare su di esso è sufficiente:

un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; un numero di cellulare italiano;

un indirizzo e-mail valido;

essere maggiorenne ;

; avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia.

È possibile fare tutto in autonomia, quando si vuole (24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i festivi) con i servizi di Internet banking e mobile banking per mezzo di un PC o di uno smartphone.

Inoltre, si tratta di conti correnti 100% paperless: niente più documenti cartacei inviati per posta dalla banca a casa. Niente più documenti da archiviare. Tutto è salvato direttamente in formato elettronico nei “cassetti” digitali del conto medesimo, quindi con maggior facilità di consultazione e conservazione.

E comunque tutti gli istituti di credito offrono ai titolari di un conto corrente online la possibilità, in caso di urgenza o necessità, di avere a disposizione un servizio clienti pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi. Per avere una fotografia delle migliori offerte di un conto corrente online e tradizionale a gennaio 2024, è possibile comunque consultare il comparatore di SOStariffe.it al link qui sotto:

