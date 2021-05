Nuova rimodulazione WINDTRE: ecco i rincari annunciati dall'operatore

WINDTRE ha annunciato una nuova serie di modifiche alle condizioni contrattuali dei suoi clienti con un'offerta mobile prepagata. La rimodulazione delle offerte si concentrerà, in particolare, sulle tariffe applicate in caso di esaurimento dei Giga oppure in caso di credito insufficiente sulla SIM per coprire i costi del rinnovo. Ecco tutti i dettagli sulla nuova rimodulazione annunciata da WINDTRE.

A partire dal prossimo 28 giugno cambieranno alcune condizioni contrattuali per i clienti WINDTRE. L’operatore ha annunciato, infatti, una nuova rimodulazione tariffaria per i suoi clienti con un ‘offerta mobile prepagata attiva. Tali clienti verranno contattati dal provider, via SMS, a partire da questa settimana. Nella comunicazione verranno descritte tutte le modifiche alle condizioni dell’offerta attiva.

Ecco quanto annunciato da WINDTRE in merito alle nuove modifiche delle condizioni contrattuali per i suoi clienti.

Le modifiche della nuova rimodulazione WINDTRE

La prima rimodulazione annunciata da WINDTRE riguarda il traffico Internet non incluso nell’offerta. Una volta finiti i Giga, per navigare l’utente avrà a disposizione 1 GB al giorno al costo di 0,99 euro con addebito su credito residuo. Il traffico dati sarà disponibile fino alle 23.59 del giorno di erogazione. Una volta esaurito, la navigazione sarà bloccata fino al rinnovo successivo.

Da notare, inoltre, che quando il credito è insufficiente, per l’attivazione o il rinnovo delle offerte attive sulla SIM, il traffico incluso nn verrà sospeso. L’utente potrà utilizzare minuti, SMS e Giga dell’offerta per 1 giorno solare al costo di 0,99 euro. Se il giorno successivo il credito risultasse ancora insufficiente ci sarà un addebito di 1,99 euro con la possibilità di utilizzare i bonus dell’offerta per altri 4 giorni.

In caso di credito nuovamente insufficiente, la SIM sarà utilizzabile esclusivamente per ricevere ed effettuare chiamate d’emergenza. I costi legati a questa nuova rimodulazione verranno addebitati sulla prima ricarica successiva. Per evitare questi addebiti, WINDTRE consiglia l’attivazione del servizio di Autoricarica. Questo servizio consente di avere sempre credito disponibile sulla SIM ed è attivabile dall’app o dall’area clienti.

A completare le rimodulazioni annunciate da WINDTRE, troviamo il nuovo piano tariffario New Basic per i clienti con offerte ALL IN o PLAY (offerte attivate da ex clienti Tre). In caso di disattivazione delle offerte, questi clienti potranno contare sul piano New Basic dal costo di 4 euro al mese che permette di chiamare a 29 centesimi al minuto e senza scatto, inviare SMS a 29 centesimi e navigare con 1 GB giornaliero al costo di 0,99 euro.

I clienti con New Basic potranno passare gratuitamente ad un piano a consumo senza costo mensile. Tale passaggio potrà essere effettuato in autonomia dall’app o dall’area clienti. Tutte le modifiche annunciate da WINDTRE saranno valide a partire dal 28 giugno prossimo.

Come esercitare il diritto di recesso con WINDTRE

I clienti WINDTRE che non accettano le modifiche applicate dalla nuova rimodulazione potranno esercitare il diritto di recesso, con la disattivazione della SIM, oppure passare ad altro operatore senza costi e penali. C’è tempo fino al giorno prima della data di variazione annunciata nel messaggio inviato da WINDTRE via SMS.

Per esercitare il diritto di recesso è possibile inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” a WINDTRE tramite uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI via PEC , scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it recandosi presso un punto vendita WINDTRE

chiamando al 159

contattando l’assistente digitale “WILL” in Area Clienti e APP WINDTRE

Ricordiamo che, per effettuare il passaggio ad altro operatore, è possibile individuare le migliori tariffe da sfruttare grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure all'App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.