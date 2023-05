A partire dal prossimo 1° giugno 2023 è prevista l'entrata in vigore di una nuova rimodulazione per i clienti Fastweb Mobile. L'operatore si prepara a ritoccare verso l'alto il canone mensile delle tariffe attivate da alcuni clienti, con rincari che toccheranno un massimo di 5 euro al mese . Ecco tutti i dettagli in merito alla rimodulazione annunciata oggi da Fastweb e come fare ad evitare l'aumento.

Nuova rimodulazione in arrivo da Fastweb: dal prossimo 1° giugno 2023, infatti, alcuni clienti dell’operatore di telefonia mobile registreranno un aumento del canone mensile della tariffa attiva. L’aumento effettivo varia da cliente a cliente, con un range compreso da un minimo di 5 centesimi e un massimo di 5 euro in più ogni mese. Si tratta di un nuovo caso di rimodulazione che segue provvedimenti analoghi già adottati da Fastweb e da altri operatori del settore, come evidenziato da una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

Vediamo i dettagli completi:

Nuova rimodulazione da Fastweb: aumenti fino a 5 euro al mese da giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE FASTWEB 1. L’aumento del canone sarà compreso tra 0,05 e 5 euro al mese (l’importo esatto dipende dalla tariffa attiva) 2. La rimodulazione sarà attiva dal primo rinnovo successivo al 1° giugno 2023 3. Per evitare l’aumento è possibile cambiare operatore senza costi

La nuova ondata di rimodulazioni per i clienti mobile di Fastweb entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° giugno. L’aumento effettivo dipende dalla tariffa attivata dal cliente. Il range, come sottolineato in apertura, va da un minimo di 5 centesimi ad un massimo di 5 euro in più al mese. Fastweb invierà una comunicazione ai clienti interessati (via SMS oltre che tramite l’Area Clienti e l’app di Fastweb) con tutti i dettagli in merito alla rimodulazione e, in particolare, con l’importo del nuovo canone mensile.

Di fatto, la rimodulazione si tradurrà in un cambio dell’offerta sottoscritta. L’operatore non fa riferimento, però, ad una modifica dei bonus inclusi nella tariffa dei clienti rimodulati. Di conseguenza, non ci sarà alcun aumento del bundle di Giga a seguito dell’aumento del canone mensile dell’offerta. Resta fondamentale consultare la comunicazione inviata da Fastweb per poter scoprire i dettagli della rimodulazione della propria offerta.

Naturalmente, i clienti rimodulati possono evitare l’aumento del canone scegliendo di passare ad altro operatore oppure esercitando il diritto di recesso, con cessazione della linea mobile. Per esercitare tale diritto è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”,

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”, inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali” recarsi presso un negozio Fastweb

contattare il Servizio Clienti Fastweb tramite uno dei canali disponibili

tramite uno dei canali disponibili inviare comunicazione di recesso all’area MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”

Come evitare la rimodulazione Fastweb: le offerte alternative di maggio 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 euro al mese Kena 6,99 di Kena Mobile minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro al mese ho. 7,99 di ho. Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese Creami WOW 150 Extra di PosteMobile minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G 8,99 euro al mese Giga 150 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

Fortunatamente, il mercato propone diverse tariffe alternative che i clienti Fastweb colpiti dalla rimodulazione possono attivare per evitare l’aumento, andando anche a migliorare i contenuti della propria tariffa. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Qui di seguito vi andiamo a proporre una Top 5 delle tariffe disponibili a maggio 2023 da tenere in considerazione per evitare la rimodulazione Fastweb o, più in generale, per attivare una tariffa mobile più completa e vantaggiosa.

Optima Super Mobile Smart

Una delle offerte più interessanti del momento è Optima Super Mobile Smart, proposta dall’operatore virtuale Optima Mobile (il provider utilizza la rete Vodafone). Quest’offerta include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Optima Super Mobile Smart presenta un costo di 4,95 euro al mese con un contributo iniziale di 9,90 euro. L’offerta è attivabile online, con spedizione gratuita della SIM, tramite il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile Smart »

Kena 6,99 di Kena Mobile

I clienti Fastweb, oltre che i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati, possono attivare Kena 6,99 di Kena Mobile (operatore virtuale su rete TIM). L’offerta in questione include:

minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta di Kena Mobile presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro. La tariffa è attivabile direttamente online:

Attiva Kena 6,99 »

ho. 7,99 di ho. Mobile

ho. Mobile (operatore virtuale su rete Vodafone) propone ho. 7,99. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva ho. 7,99 »

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

PosteMobile (operatore virtuale su rete Vodafone) mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa Creami Extra WOW 150 che include:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G

L’offerta di PosteMobile presenta un costo di 8,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Creami Extra WOW 150 di PosteMobile »

Giga 150 di Iliad

Nella Top 5 delle offerte c’è spazio anche per Giga 150 di Iliad. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Giga 150 di Iliad »