Offerte in evidenza Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Key non Svincolabile Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ViViConto Extra Tasso netto: 4.25% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è una forma di investimento sicura. L’unico rischio che si corre depositando i propri risparmi in questo prodotto finanziario è che la banca stessa fallisca. Ma anche in quel caso c’è un “paracadute” che tutela il risparmiatore. Investire la propria liquidità in eccesso in un conto deposito garantisce un rendimento certo nel tempo, con tassi di interesse che superano anche il 4% annuo lordo.

Per saperne di più c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le soluzioni con i migliori tassi di rendimento disponibili a maggio 2023.

Conto deposito: investimento con pochi rischi e tanti vantaggi

CONTO DEPOSITO: DUE SCELTE CARATTERISTICHE Deposito vincolato La somma depositata non può essere svincolata

Se la somma è svincolata prima della scadenza, si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale Ha un rendimento più alto rispetto a un conto deposito non vincolato Deposito non vincolato È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento

della somma depositata in qualsiasi momento Il titolare del deposto beneficia degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

Ha un rendimento più basso rispetto ai conti vincolati

Un conto deposito è un prodotto finanziario per gestire i propri risparmi e che assicura un rendimento sulla somma depositata per un periodo di tempo che di solito va dai 6 mesi a 5 anni. Il conto deposito è differente dal conto corrente perché la sua operabilità è limitata al versamento e al prelievo di denaro.

Ecco quali sono le principali caratteristiche di un conto deposito:

può essere tradizionale (aperto in filiale) oppure online, anche se non c’è differenza tra le due modalità;

fra tradizionale e digitale le operazioni di apertura, gestione e chiusura sono simili;

in ambedue i casi, il conto deposito è facile e veloce da aprire e gestire;

solitamente i conti deposito online sono a zero spese di apertura e gestione.

Nel panorama dei prodotti finanziari, il conto deposito è la più semplice e sicura forma di investimento. Il suo rendimento è garantito e noto al risparmiatore fin dall’apertura. Per cui è un prodotto bancario che non presenta i rischi delle Borse. Il conto deposito è al riparo dalle oscillazioni dei mercati finanziari, come succede invece investendo in obbligazioni e azioni.

Il conto deposito è sicuro. L’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con sui si è attivato il conto deposito. Ma anche nel caso di crac della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Infine c’è da osservare che il risparmiatore può scegliere tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, considerato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali. In alternativa, può optare per un conto non vincolato (o a deposito libero): il tasso è meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Conti deposito: le offerte con i migliori rendimenti di Maggio 2023

CONTO DEPOSITO E BANCA RENDIMENTO MASSIMO 1 X Risparmio di Banca AideXa 4,50% con 36 mesi di vincolo 2 Conto Key non Svincolabile di Banca Progetto 4.50% per 60 mesi di vincolo 3 ViViConto Extra di ViVi Banca 4,25% con un vincolo di 48 mesi

Con il comparatore di SOStariffe.it sono stati selezionati i tre conti deposito che offrono a maggio 2023 i rendimenti più alti. Ecco in dettaglio che cosa prevedono le singole proposte di investimento.

X Risparmio di Banca AideXa

In vetta alla graduatoria dei rendimenti c’è l’offerta di Banca AideXa che propone X Risparmio, un conto deposito online vincolato a zero spese. Il tasso di rendimento maturato è calcolato in base alla lunghezza del periodo di vincolo, che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni.

Banca AideXa ai suoi clienti eroga i seguenti rendimenti per chi vincola i propri soldi con X Risparmio:

con 3 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 2%;

con 6 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 2%;

con 12 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 3%;

con 18 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 3,75%;

con 24 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 3,75%;

con 36 mesi di vincolo, il tasso lordo in un anno è del 4,50%.

Le principali caratteristiche del conto deposito X Risparmio sono:

1.000 euro la somma minima che è possibile investire;

la somma minima che è possibile investire; 100.000 euro la somma massima;

la somma massima; liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

Conto Key Non Svincolabile di Banca Progetto

Banca Progetto propone ai risparmiatori il conto deposito “Conto Key” che mette a disposizione sia linee di deposito svincolabili che non svincolabili, con liquidazione degli interessi trimestrali.

L’offerta per le linee non svincolabili prevede:

6 mesi con tasso di interesse del 2,75%;

6 mesi con tasso di interesse del 2,75%; 12 mesi con tasso di interesse del 3%;

12 mesi con tasso di interesse del 3%; 18 mesi con tasso di interesse del 3,25%;

18 mesi con tasso di interesse del 3,25%; 24 mesi con tasso di interesse del 3,50%;

24 mesi con tasso di interesse del 3,50%; 36 mesi con tasso di interesse del 4%;

36 mesi con tasso di interesse del 4%; 48 mesi con tasso di interesse del 4,25%;

48 mesi con tasso di interesse del 4,25%; 60 mesi con tasso di interesse del 4,50%.

Mentre per le linee svincolabili:

vincolo di 6 mesi tasso di interesse del 2%;

vincolo di 6 mesi tasso di interesse del 2%; vincolo di 12 mesi tasso di interesse del 2,25%;

vincolo di 12 mesi tasso di interesse del 2,25%; vincolo di 18 mesi tasso di interesse del 2,50%;

vincolo di 18 mesi tasso di interesse del 2,50%; vincolo di 24 mesi tasso di interesse del 2,75%;

vincolo di 24 mesi tasso di interesse del 2,75%; vincolo di 36 mesi tasso di interesse del 3%;

vincolo di 36 mesi tasso di interesse del 3%; vincolo di 48 mesi tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 48 mesi tasso di interesse del 3,50%; vincolo di 60 mesi tasso di interesse del 3,75%.

Per beneficiare del “Conto Key” è necessario aprire oppure occorre essere già titolari di “Conto Progetto”: quest’ultimo è un conto deposito senza costi aggiuntivi e nessuna durata predefinita. È in promozione per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio 2023. Conto Progetto è il punto di accesso ai prodotti di Banca Progetto come conto corrente remunerato (“Conto Key”) e depositi a tempo.

Ricordiamo che “Conto Key” ha il vantaggio di essere un conto corrente remunerato (con interesse attivo dello 0,25%) con una carta di debito internazionale gratuita e la convenienza di non avere canoni di gestione. Offre, inoltre, bonifici ordinari e istantanei SEPA e possibilità di addebito ricorrente SDD.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Progetto, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO KEY »

ViViConto Extra di Vivi Banca

ViViConto Extra di ViVi Banca è un conto deposito online non svincolabile a zero spese (il cliente paga solo l’imposta di bollo), con apertura 100% digitale. La somma minima è 1.000 euro e la massima di 500 mila euro: l’importo massimo vale sia per il singolo deposito on line a termine che per la somma di tutti i depositi on line a termine attivati dal cliente.

Per l’attivazione di questa offerta è necessario procedere con la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

ViViConto Extra è la soluzione più redditizia rispetto al conto deposito online ViViConto Plus che è svincolabile, è anch’esso gratuito e propone tassi di interesse più bassi: il rendimento massimo per 60 mesi è infatti del 2,50%.

Ecco una panoramica dei tassi offerti, i quali sono fissi, lordi e garantiti da ViViConto Extra:

vincolo di 6 mesi, tasso del 2,50%;

vincolo di 12 mesi, tasso del 3%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 3,75%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 4%;

vincolo di 30 mesi, tasso del 4,05%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 4,15%;

vincolo di 42 mesi, tasso del 4,20%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 4,25%;

vincolo di 54 mesi, tasso del 4%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4%.

La liquidazione degli interessi per ViViConto Extra è alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale.

Per saperne di più dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

SCOPRI VIVICONTO EXTRA »