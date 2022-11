Nuova rimodulazione Fastweb: aumenti fino a 5 euro al mese per il fisso

Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa con un abbonamento attivo. A partire dal primo rinnovo successivo al 1° dicembre prossimo, infatti, sono previsti rincari fino a 5 euro al mese . Ecco tutti i dettagli sulla rimodulazione e come fare ad evitarla passando ad un'altra offerta per la connessione Internet di casa proposta da un altro provider.

Nuova rimodulazione da Fastweb. L’operatore ha annunciato una modifica delle condizioni contrattuali per alcuni clienti di rete fissa. La modifica si traduce in un cambio offerta con un conseguente aumento del canone mensile. La rimodulazione diventerà effettiva dal prossimo 1° dicembre 2022. Per tutti i clienti interessati, però, c’è la possibilità di passare ad altro operatore senza costi. Ecco i dettagli:

Nuova rimodulazione da Fastweb: aumenti fino a 5 euro al mese per i clienti di rete fissa

RIMODULAZIONE FASTWEB – TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE 1. Aumento del canone mensile da un minimo di 0,06 a un massimo di 5 euro al mese 2. L’aumento entra in vigore dal primo rinnovo successivo al 1° dicembre 2022 3. Per il recesso senza costi, anche con cambio operatore, c’è tempo fino al 15 gennaio 2023

Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione che entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2022. Per effetto di questa modifica, alcuni clienti di rete fissa di Fastweb registreranno un cambio offerta automatico che porterà ad un incremento del canone mensile da un minimo di 0,06 euro al mese ad un massimo di 5 euro al mese (quindi con una spesa annuale superiore di ben 60 euro). Non sono previsti bonus aggiuntivi per i clienti coinvolti.

L’elenco delle offerte coinvolte e il relativo range di aumento del canone mensile è il seguente:

Fastweb Casa Privilege 0.24 – 4.95 euro al mese

Fastweb Casa 0.06 – 4.95 euro al mese

Fastweb Casa Inbound 0.07 – 4.86 euro al mese

Fastweb Casa OutBound 0.24 – 4.00 euro al mese

Fastweb Casa Light 0.06 – 5.00 euro al mese

Fastweb NeXXt Casa 0.06 – 5.00 euro al mese

Jet 0.12 – 5.00 euro al mese

Naviga Senza Limiti 0.13 – 4.87 euro al mese

Superjet 0.06 – 4.93 euro al mese

Supersurf 0.22 – 4.95 euro al mese

I clienti Fastweb riceveranno una comunicazione personalizzata direttamente nel Conto Fastweb in cui l’operatore chiarirà l’effettivo aumento mensile previsto con la rimodulazione attiva a partire dal 1° dicembre prossimo. Tale comunicazione sarà riportata anche nell’area clienti del sito Fastweb.

Tutti i clienti interessati dalla nuova rimodulazione Fastweb, inoltre, hanno tempo fino al 15 gennaio 2023 per recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione (normalmente pari all’importo del canone mensile della propria offerta. Per richiedere il recesso è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

Per il recesso, è necessario allegare una copia del documento d’identità e specificare nella causale “modifica delle condizioni contrattuali”. L’operazione può essere richiesta anche direttamente in un negozio Fastweb oppure contattando il Servizio Clienti Fastweb o tramite MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”.

Richiedendo il recesso senza cambio operatore, è importante ricordare, la linea sarà disattivata. Per continuare ad utilizzare la connessione ad Internet e la linea telefonica, invece, è sufficiente completare il cambio operatore, attivando un’offerta Internet casa alternativa ed evitando così l’aumento annunciato da Fastweb in queste ore.

Le offerte Internet casa alternative per i clienti Fastweb colpiti dalla rimodulazione

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH 19,99 euro al mese per 12 mesi Sky WiFi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 24,90 euro al mese per 18 mesi Super Fibra di WINDTRE connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 26,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE di rete mobile Internet Unlimited di Vodafone connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa con chiamate illimitate 27,90 euro al mese oppure 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile individuare facilmente un’offerta alternativa che permetterà ai clienti Fastweb colpiti dalla rimodulazione di cambiare operatore e ridurre il costo della connessione Internet. Le opzioni disponibili al momento sono diverse e a meno di 30 euro al mese è facile trovare ottime promozioni da attivare subito.

Tra le offerte più interessanti troviamo Illumia Wifi che mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese ma senza alcun vincolo) con un contributo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i già clienti Illumia luce e gas. L’offerta è disponibile tramite attivazione online. Da notare che il modem (facoltativo) è gratis per i primi 12 mesi (invece di 2,99 euro al mese) e che non è inclusa la linea telefonica fissa.

Un’altra offerta da considerare è Sky WiFi. L’operatore propone una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista FTTC. C’è anche la linea telefonica fissa. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese ma senza vincoli). Il contributo di attivazione è di 29 euro mentre il modem è incluso gratuitamente. L’offerta è abbinabile anche alla promozione Prova Sky Q che consente di provare tutta l’offerta TV di Sky per 30 giorni, senza alcun vincolo.

Per la connessione Internet di casa è possibile puntare anche su Super Fibra di WINDTRE. L’offerta dell’operatore include la linea telefonica e una connessione illimitata tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC. Per tutti i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis (del valore di 49,90 euro). Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese con attivazione di 19,99 euro una tantum e modem incluso.

Per i già clienti WINDTRE di rete mobile, invece, l’offerta costa solo 22,99 euro al mese. In più, per i già clienti WINDTRE mobile ci saranno Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Chi, invece, non è cliente WINDTRE può attivare successivamente una SIM con l’operatore con minuti e Giga illimitati a 9,99 euro al mese.

Da valutare anche Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC. Il costo è di 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, invece, è possibile attivare Internet Unlimited a soli 22,90 euro al mese, sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta di Vodafone può, inoltre, essere personalizzata con l’aggiunta di una serie di opzioni come, ad esempio, la Vodafone TV che include anche NOW a partire da 12 euro al mese.

