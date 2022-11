PUN Novembre 2022: le migliori offerte luce indicizzate

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.399,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Ora che i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sono in progressivo calo, le offerte luce del Mercato libero che sfruttano l’accesso a tali condizioni tariffarie sono diventate le più competitive a novembre 2022. Le offerte a prezzo variabile, infatti, seguono l’andamento dell’indice PUN, che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale e si esprime in €/kWh. L’aggiornamento mensile di tale indice, che fa riferimento al mercato della Borsa Elettrica Italiana, permette ai clienti domestici di ricevere un immediato sollievo in bolletta.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile individuare la soluzione a prezzo indicizzato per illuminare casa più in linea con le proprie possibilità di spesa e fabbisogno energetico.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile individuare la soluzione a prezzo indicizzato per illuminare casa più in linea con le proprie possibilità di spesa e fabbisogno energetico.

Le offerte luce indicizzate più vantaggiose di Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,44062 €/kWh 109,81 euro al mese 2 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,42992 €/kWh 113,75 euro al mese 3 Pulsee Luce RELAX Index 0,42992 €/kWh 117,00 euro al mese 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,42992 €/kWh 119,46 euro al mese

Di seguito, ecco una panoramica delle promozioni del Mercato libero più vantaggiose a novembre 2022. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Il prezzo luce citato in tabella è riferito al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a settembre 2022, l’ultimo attualmente disponibile. Nel caso dell’offerta wekiwi, il prezzo luce è già comprensivo del contributo al consumo che la energy company prevede in aggiunta al prezzo stabilito dal mercato all’ingrosso. Le offerte di Edison Energia, Pulsee e Iberdrola, invece, propongono ai propri clienti lo stesso prezzo dell’energia all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo.

Energia alla Fonte wekiwi

wekiwi, la energy company digitale nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, conquista il podio della convenienza grazie a una promozione dalle seguenti caratteristiche:

tariffa indicizzata in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0107 €/kWh ;

; sconto di 30 euro in bolletta usando il codice SOSW22 per attivare l’offerta;

in bolletta usando il codice SOSW22 per attivare l’offerta; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 109,81 euro al mese.

Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia punta su una tariffa luce a prezzo indicizzato per assicurare ai propri clienti bollette in linea con l’andamento del mercato. Inoltre, la proposta Edison World Luce Plus è un magnete del risparmio grazie a ulteriori sconti e bonus, come l’accesso gratuito al servizio CoCo, la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di monitorare i consumi di tutti gli elettrodomestici di casa dall’App My Edison.

prezzo indicizzato in base all’indice PUN senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice PUN ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile: da 20 euro a 10 euro al mese;

sul contributo fisso mensile: da 20 euro a 10 euro al mese; opzione di scelta tra tariffazione monoraria e multioraria;

accesso gratuito a EDISONRisolve , la una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica;

, la una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica; promozione attivabile con opzione Dual Fuel , ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia;

, ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia; energia 100% green.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più sull'offerta luce Edison Energia, il cui costo mensile per la "famiglia tipo" sarebbe pari a 113,75 euro:

Pulsee Luce RELAX Index

Pulsee, il marchio di Axpo Italia, propone un’offerta che ha la seguente carta d’identità:

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese, 20% di sconto ) per i nuovi clienti che sottoscrivano la promozione entro il 5 novembre 2022.

) per i nuovi clienti che sottoscrivano la promozione entro il 5 novembre 2022. fornitura a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) si potrà ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento;

(a 1,50 euro in più al mese) si potrà ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la "famiglia tipo" spenderebbe 117 euro al mese per le bollette della luce.

EcoTua Index Casa Promo Luce

Iberdrola, la multinazionale spagnola con quartier generale a Bilbao, propone una promozione che assicura ai nuovi clienti uno sconto del 50% sul servizio Smart Assistant per i primi 3 mesi: questo strumento digitale permette di monitorare i propri consumi e tenere traccia dell’evoluzione dei consumi nel tempo. Altre caratteristiche dell’offerta includono:

prezzo indicizzato in base al PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso annuo pari a 78 euro;

offerta personalizzabile con i servizi Tuttofare Luce (a 2,95 euro in più al mese) e Tuttofare Plus Luce (a 7,95 euro in più al mese);

(a 2,95 euro in più al mese) e (a 7,95 euro in più al mese); 100% energia elettrica verde.

Con questa offerta, le bollette della luce avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 119,46 euro (esclusi i servizi Tuttofare).

Maggiori informazioni sono disponibili al link qui sotto:

