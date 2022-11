Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Novembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è attenta non dimenticare di viziare chi è già suo cliente e infatti per coloro che hanno già deciso di affidarsi a lui per la telefonia mobile o la rete fissa è possibile cambiare tariffa senza costi aggiuntivi. Più tempo si passa con l’operatore più le offerte TIM tutto compreso diventano convenienti grazie al programma TIM Party, che ogni mese riserva sconti e promozioni.

Offerte TIM tutto compreso per la telefonia mobile di novembre 2022

Offerte TIM mobile per i già clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G 9,99 euro 2 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica od online 14,99 euro 3 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica od online 19,99 euro 4 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G 39,99 euro

I già clienti possono scegliere tra differenti offerte TIM tutto compreso. Le migliori includono la navigazione 5G. L’operatore mette a disposizione una rete con prestazioni fino a cinque volte superiori al 4G con una latenza minima per una comunicazione pressoché istantanea. Le tariffe del mese sono le seguenti:

1. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si può navigare fino a 9 GB. L’offerta è riservata agli Under 25 e include anche traffico dati senza limiti per ascoltare musica su TIMMUSIC. E’ inoltre possibile personalizzarla con:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

2. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si può navigare fino a 13 GB. L’offerta include anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a garanzia di una connessione sempre stabile, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione per tutti i dispositivi connessi con TIM Safe Web Plus.

3. TIM 5G Power Top con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si può navigare fino a 17 GB. L’offerta include navigazione prioritaria, 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus e la possibilità di chiedere assistenza 7 giorni su 7 a un team dedicato di esperti al 119 e di richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in bolletta (per i clienti fisso) se il supporto ricevuto non è stato in grado di risolvere il vostro problema.

4. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 39,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si può navigare fino a 33 GB. Extra Ue si hanno a disposizione 250 minuti, 250 SMS e 3 GB. L’offerta include navigazione prioritaria, 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata con servizio soddisfatti o rimborsati e TIM One Number.

I già clienti che attivano una delle offerte TIM tutto compreso e hanno già la rete fissa con l’operatore possono avere Giga illimitati per le SIM dell’intera famiglia con TIM Unica. Il limite è di sei numeri, anche non intestati al titolare della rete fissa. La promozione è gratuita e valida fino a quando la connessione di casa resta attiva. Il pacchetto comprende anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone se si mantiene la linea mobile per 30 mesi, una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro e 10 badge per vincere con Party Collection un volo a Las Vegas o Los Angeles su TIM Party.

Offerte TIM tutto compreso per la rete fissa di novembre 2022

Offerte TIM fisso per i già clienti Navigazione Chiamate Costo mensile 1 TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro 2 TIM WiFi Power FWA con internet illimitato illimitata fino a 100 Mbps in FWA a consumo 24,90 euro 3 TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 4 TIM Wi-Fi Power TV illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + pacchetto TIMVISION a partire da 5 euro 5 Fibra + TIMVISION Calcio e Sport illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Calcio e Sport a 29,99 euro 6 Fibra + TIMVISION Gold illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Gold a 30,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro 7 TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro 8 TIM Wi-Fi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH XGS-PON illimitate (solo online) 34,90 euro fino al 26/11/22 9 Premium 12 Fibra illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 34,90 euro per 12 mesi, poi 24,90 euro 10 TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

I già clienti per la telefonia mobile o la rete fissa possono attivare anche tutte le offerte TIM tutto compreso per ADSL, fibra ottica o FWA (Fixed Wireless Access). Ogni tipologia di connessione dipende dalla copertura, che potete verificare gratis con l’apposito strumento di SOStariffe.it. Le offerte fibra ottica permettono di accedere alla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 600 Comuni o FTTC (Fiber to the Cabinet + fibra misto rame).

1. TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30) con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta), attivazione e tablet Samsung Galaxy Tab A8 opzionale (6 euro al mese per 30 mesi) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

2. TIM WiFi Power FWA con internet illimitato con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA, chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Chiamate illimitate a 2 euro in più al mese. A seconda della copertura è previsto un apparato di tipo indoor con modem autoinstallante o outdoor con antenna estera. Il primo è incluso nell’offerta mentre per il secondo si aggiunge il costo per un modem proprio o TIM Hub+ al prezzo di 240 euro (rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese) con intervento gratuito di un tecnico per l’installazione.

3. TIM Wi-Fi Power Smart con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+, attivazione, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

4. TIM Wi-Fi Power TV con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, attivazione, TIM Safe Web Plus a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online più i pacchetti TIMVISION con Disney+ (5 euro al mese), TIMVISION con Netflix (10 euro al mese) o TIMVISION Intrattenimento (Disney+ e Netflix a 15 euro al mese).

5. Fibra con TIMVISION Calcio e Sport con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online più TIMVISION Calcio e Sport (film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION + DAZN, Infinity+, Discovery+) a 29,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro.

6. Fibra con TIMVISION Gold con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti e TIM Safe Web Plus a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online più TIMVISION Gold (TIMVISION, DAZN, Netflix standard e Disney+) a 30,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro. Attivazione a 19,99 euro.

7. TIM Wi-Fi Power Top con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, attivazione, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

8. TIM Wi-Fi Power All Inclusive navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON in oltre 30 Comuni, chiamate illimitate, modem TIM 10 Gb, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online fino al 26/11/22. Attivazione a 19,99 euro.

9. Premium 12 Fibra con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 34,90 euro al mese per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese, con domiciliazione e conto online. Si può avere il modem TIM HUB+ a 240 euro pagabili in un’unica soluzione o in 12, 24, 36 o 48 rate mensili.

10. TIM Wi-Fi + 5G Power con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti, due SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.