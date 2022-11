Nuova rimodulazione da Fastweb: aumenti fino a 6 euro per i clienti mobile

Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di telefonia mobile con aumenti fino a 6 euro al mese . La modifica unilaterale del contratto, per i clienti colpiti dalla rimodulazione, entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al prossimo 13 di dicembre. Ecco come evitare la rimodulazione Fastweb esercitando il diritto di recesso e passando ad un altro operatore per attivare un'offerta più conveniente.

Nel corso del prossimo mese di dicembre 2022 è previsto l’arrivo di una nuova rimodulazione da parte di Fastweb. L’operatore, infatti, ha annunciato una modifica unilaterale per alcuni clienti di telefonia mobile che registreranno un aumento del canone compreso tra 3 e 6 euro al mese. Il rincaro sarà in vigore a partire dal 13 di dicembre prossimo.

Nuova rimodulazione Fastweb: aumenti fino a 6 euro al mese

La nuova rimodulazione annunciata da Fastweb entrerà in vigore dal 13 di dicembre. Per effetto di questa modifica unilaterale del contratto, i clienti Fastweb Mobile interessati registreranno un rincaro del canone da un minimo di 3 euro al mese e fino ad un massimo di 6 euro al mese. L’importo effettivo del rincaro andrà verificato di volta in volta. L’operatore sta inviando degli SMS per comunicare la rimodulazione ai clienti interessati. In questo SMS viene indicato anche l’importo effettivo del nuovo canone mensile richiesto dal provider.

Naturalmente, è possibile esercitare il diritto di recesso (entro il 15 gennaio 2023) per passare ad altro operatore ed evitare la rimodulazione. Per esercitare il diritto di recesso (senza penali di alcun tipo) è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) allegando un documento di identità e specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”

inviare un messaggio PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it allegando un documento di identità e specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”

recarsi in un negozio Fastweb

contattare il Servizio Clienti Fastweb

Chi ha acquistato un dispositivo a rate con Fastweb potrà scegliere, in fase di recesso, se continuare a pagare regolarmente le rate residue o saldare quanto dovuto in un’unica soluzione.

Le offerte da attivare per evitare la rimodulazione Fastweb di dicembre 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Entry di Elimobile minuti illimitati

100 SMS

30 GB in 4G 4,99 euro al mese spusu 50 di spusu 2000 minuti

500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Kena 5,99 di Kena Mobile minuti illimitati

500 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro al mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

80 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

Per evitare l’aumento annunciato da Fastweb è possibile passare direttamente ad un altro operatore, attivando una delle migliori tariffe attualmente disponibili sul mercato. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte da tenere d’occhio. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Di seguito, invece, andremo ad analizzare alcune delle offerte più interessanti del momento.

