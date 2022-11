Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: le offerte a rate di Novembre 2022 con TIM, Vodafone e WindTre

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 sono tra i telefoni con schermo pieghevole più apprezzati dagli utenti. Il modo migliore per acquistarli è attivare un’offerta smartphone incluso. In questo modo infatti si possono abbinare le rate necessarie a un piano di telefonia mobile. Alcuni operatori non richiedono nemmeno il pagamento di un acconto e per lo più consegnano gratuitamente il dispositivo a casa. Di seguito sono descritte nel dettaglio le Samsung Galaxy Z Flip offerte del mese e i prezzi a seconda del modello e taglio di memoria desiderato.

Samsung Galaxy Z Flip offerte di WindTre a novembre 2022

Offerte smartphone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS Giga illimitati in 5G 29,99 euro Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 18,99 euro

Con WindTre potete avere Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4 acquistandolo a rate senza anticipo. Le Galaxy Z Flip offerte si possono attivare anche online ma il pagamento e ritiro del telefono avvengono solo in negozio. Le migliori offerte a cui abbinare lo smartphone sono:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G con Priority Pass a 12,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese

con minuti illimitati, 200 SMS e con Priority Pass a con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese Di Più Full 5G con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese

con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e con Priority Pass a con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G a 18,99 euro al mese . Nell’offerta è inclusa anche la protezione contro il furto con Europ Assistance

con minuti illimitati, 200 SMS e a . Nell’offerta è inclusa anche la protezione contro il furto con Europ Assistance Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese

Per tutte le offerte, l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Con Smart Pack Protect 200 5G è previsto anche un addebito di 4,99 euro una tantum. La SIM in ogni caso costa 10 euro. Scegliendo Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di dover acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo del piano e si ottengono il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

I prezzi con le offerte Di Più sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

I prezzi con l’offerta Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 57 euro al mese con vincolo di 24 mesi

a partire da 57 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 34 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip offerte di Vodafone a novembre 2022

Offerte smartphone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Infinito Black Edition illimitati (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro al mese con Smart Pay

Vodafone dispone di diverse Galaxy Z Flip offerte con acquisto a rate ma in questo caso è richiesto il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. I prezzi a seconda del modello desiderato sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a partire da 54,99 euro al mese + 199,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

Le due tariffe più economiche nel listino dell’operatore sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese

Entrambe le tariffe possono essere attivate solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e PosteMobile. Il trasferimento del numero avviene gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite.

Per avere Samsung Galaxy Z Flip4 o Fold4 al prezzo più basso dovete però attivare la seguente tariffa:

Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G (+ 1000 minuti verso extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non solo ci si può dimenticare delle ricariche manuali ma si ottengono anche altri vantaggi come:

Più Giga inclusi e un prezzo mensile ridotto

5G Priority Access per una connessione stabile e veloce anche in condizioni di traffico congestionato o nei luoghi affollati

Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti o promozioni per i propri acquisti su Booking.com, Amazon.it, YOOX.com, Q8, Everli e altri

Vodafone Club+ (solo con Infinito) con anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite della Champions League e altri contenuti anche in 4K e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store

Samsung Galaxy Z Flip offerte di TIM a novembre 2022

Offerte smartphone incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

TIM come WindTre non prevede l’anticipo per le sue Galaxy Z Flip offerte a rate ma effettua la consegna gratuita del dispositivo tramite corriere entro qualche giorno lavorativo. Un addetto vi contatterà per fissare l’appuntamento per la consegna. E’ possibile pagare con addebito su carta di credito (non sono accettate prepagate o di debito) e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%) con vincolo di 30 mesi. Se siete già clienti di TIM potete addebitare le rate in bolletta.

I prezzi a seconda del modello desiderato sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 30 mesi (per il Black Friday è incluso nel prezzo anche Samsung Galaxy A13 da 32 GB)

da a 25 euro al mese con vincolo di 30 mesi (per il Black Friday è incluso nel prezzo anche Samsung Galaxy A13 da 32 GB) Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a 27 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a 27 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a 46 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a 46 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Watch5 LTE (44mm) a 30 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a 30 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold4 5G da 256 GB + Watch5 LTE (44mm) a 51 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a 51 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold4 5G da 256 GB + Galaxy Buds2 Pro a 49 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Le migliori offerte dell’operatore di novembre sono:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata solo online per chi richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali selezionati

TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G (100 GB a 99 cent al mese) a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 25 e prevede anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. E’ poi possibile aggiungervi 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese, TIM Games a 5 euro al mese o TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su cellulare e smartwatch a 99 cent al mese.

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche la navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, in modo da avere la certezza di una connessione stabile e veloce in ogni circostanza, 100 GB per salvare foto, video e altri documenti su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione per tutti i dispositivi connessi alla rete e dei minori tramite la funzione Parental Control di TIM Safe Web Plus

Per i nuovi clienti che attivano queste tariffe online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi ha già la linea fissa con TIM può attivare TIM Unica per avere Giga illimitati fino a 6 SIM (anche non intestate al titolare della connessione di casa). La promozione è gratuita e resta valida per tutto il tempo che si mantiene attiva la linea fissa. Con TIM Unica potete avere anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9.99 euro al mese), seconda SIM con TIM Power Smart 5G a 9,99 euro al mese e ulteriori sconti sugli smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile. Con TIM Unica il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

