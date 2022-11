Offerta DAZN per il campionato 2022-23: le proposte di Novembre 2022

La serie A TIM si concede una lunga pausa per il campionato mondiale di calcio in Qatar. Gli abbonati DAZN possono “congelare” il proprio abbonamento in attesa che riprendano le partite di casa nostra, oppure continuare a vivere l'adrenalina dello sport grazie ai contenuti live e on-demand della pay tv. Ecco le offerte DAZN attivabili a novembre 2022 .

La serie A TIM si siede in panchina e passa la palla ai mondiali di calcio in Qatar, al via lunedì 21 novembre (alle 11 ore italiane) allo stadio Al Bayt. Le partite della Coppa del Mondo 2022, per le quali la nazionale italiana non si è qualificata, saranno trasmesse in esclusiva da Rai e Sky, lasciando così gli abbonati DAZN in trepida attesa della ripresa del campionato di casa nostra, in calendario il prossimo 4 gennaio 2023.

In questi 50 giorni di “digiuno” dal calcio nazionale, gli abbonati DAZN hanno la possibilità di “congelare” il proprio abbonamento e riattivarlo in concomitanza del ritorno della squadra del cuore sui campi di calcio e le riprese delle dirette DAZN. Per beneficiare di tale opportunità è necessario avere un abbonamento attivo, averlo acquistato online sul sito DAZN e averlo pagato tramite carta di credito, PayPal o Google Pay.

Eppure, anche in questo periodo in cui la serie A TIM “va in vacanza”, il palinsesto di DAZN è ricco di eventi sportivi live e on-demand per tutti gli appassionati. Per conoscere nel dettaglio le offerte della piattaforma streaming, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it per pay tv. Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, che può essere sempre a portata di smartphone grazie all’App di SOStariffe.it:

Scopri le migliori offerte Pay TV e in streaming »

Le offerte DAZN per il campionato 2022-2023 di Novembre 2022

OFFERTE COSTO 1 DAZN Standard 29,99 euro al mese 2 DAZN Plus 39,99 euro al mese

I contenuti multimediali della piattaforma di streaming online dedicata allo sport sono accessibili grazie a due tipologie di sottoscrizione:

DAZN standard;

DAZN Plus.

DAZN Standard è il pacchetto base: esso costa 29,99 euro al mese e consente la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Inoltre, questo piano consente di registrare l’App DAZN su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato.

DAZN Plus è invece l’“upgrade” del piano standard, che ha un costo mensile di 39,99 euro. Con questo abbonamento si può arrivare fino a sei dispositivi associabili allo stesso account e utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete.

Clicca al link di seguito per avere una panoramica delle offerte DAZN che, oltre ad essere la porta d’accesso alla Serie A TIM 2022-2023, sono anche una finestra su basket, ciclismo, tennis, il football americano dell’NFL, la boxe, le discipline invernali e tanti altri sport:

Attiva subito DAZN »

Come vedere DAZN su Sky a Novembre 2022

La serie A TIM sbarca anche su Sky: infatti, grazie a un accordo con DAZN, saranno visibili 3 delle 10 partite a turno, in particolare quella del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.15 e del lunedì alle 20.45.

Per avere una panoramica di tutti i contenuti trasmessi dalla pay tv Sky, è possibile attivare la promozione Prova Sky Q al costo di 9 euro al mese. Per 30 giorni e fino al 31 dicembre 2022, i nuovi clienti potranno beneficiare della visione dell’intera offerta Sky comprensiva di:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Kids

Paramount+.

Al termine del periodo di prova, la visione dei contenuti si interromperà in automatico. A questo punto, si potrà decidere se abbonarsi a Sky attivando il pacchetto più in linea con i gusti della propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Clicca al link di seguito per conoscere l’offerta Prova Sky Q e procedere con l’attivazione:

SCOPRI PROVA SKY Q »

I contenuti DAZN su TimVision a Novembre 2022

OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE 1 Tim Wifi Power Smart + Timvision Calcio e Sport navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

chiamate illimitate (con attivazione online)

6 mesi di Amazon Prime gratis

accesso a DAZN con la Serie A TIM, l’intrattenimento di TimVision, Infinity+ con Uefa Champions League

TimVision Box e modem TIM Hub+ 58,89 euro 2 Tim Wifi Power Smart + Timvision Gold navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload

chiamate illimitate (con attivazione online)

6 mesi di Amazon Prime gratis

accesso a DAZN con la Serie A TIM, l’intrattenimento di TimVision, Infinity+ con Uefa Champions League, tutto il catalogo di Disney+ e il piano standard di Netflix

TimVision Box e modem TIM Hub+ Executive 60,89 euro al mese per 6 mesi, poi 75,89 euro

Eventi live e contenuti sportivi di DAZN sono anche accessibili su TimVision, la TV on demand firmata TIM. Ecco i pacchetti attivabili a novembre 2022 che associano alla fibra ultraveloce di TIM lo sport di DAZN:

TIM Wifi Power Smart con TimVision Calcio e Sport

I nuovi clienti che attiveranno questa promozione (al costo di 59,89 euro al mese) beneficeranno dei seguenti servizi:

navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate (solo con attivazione online);

accesso gratuito ai contenuti di Amazon Prime per 6 mesi;

per 6 mesi; accesso all’intrattenimento di TimVision, a cui si aggiungono i contenuti di DAZN con la Serie A TIM e i film, le serie Tv e la Uefa Champions League di Infinity +;

e i film, le serie Tv e la Uefa Champions League di Infinity +; modem TIM Hub+ incluso nel prezzo;

TIM navigazione Sicura per essere protetti dalle principali minacce del web;

assistenza imprevisti TIM Protezione Casa gratuita per un anno.

Il costo di attivazione è pari a 19,99 euro una tantum.

TIM Wifi Power Smart con Timvision Gold

Anche questa promozione, dal costo di 60,89 euro al mese per 6 mesi (poi 75,89 euro al mese) permette di accedere alla visione dei contenuti di DAZN, oltre all’intrattenimento di TimVision, a tutto il catalogo di Disney+ e al piano standard di Netflix. Visibile anche Infinity+ con la Uefa Champions League.

La combinata fibra TIM e TimVision Gold permette anche di beneficiare di:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online);

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM;

offerti da TIM; modem TIM Hub+ Executive incluso nel prezzo;

assistenza con accesso prioritario al servizio clienti 187 e possibilità di richiedere un bonus se insoddisfatti dell’assistenza ricevuta;

assistenza imprevisti TIM Protezione Casa gratuita per un anno.

Anche per questa offerta, il costo di attivazione è pari a 19,99 euro una tantum.

Clicca al link di seguito per prendere visione delle offerte fibra TIM + TimVision:

SCOPRI LE OFFERTE TIM FIBRA + TIMVISION »