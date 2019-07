Nuova offerta luce e gas di Sorgenia: buono Amazon in regalo fino a 100 euro

Ecco quali sono le offerte del fornitore di servizi che vi consentiranno di avere accesso allo sconto per fare acquisti sulla piattaforma di e-commerce grazie alla promozione combinata Sorgenia e Amazon. Il buono da 100 € che otterrete potrà essere speso in 9 anni.

Sorgenia lancia una promozione proprio a pochi giorni dall’annuncio dell’aumento delle bollette della luce. Il rincaro dell’1,9% del prezzo dell’energia elettrica per i clienti del servizio tutelato. In Italia infatti sia per l’energia che per il gas esistono due mercati che viaggiano paralleli: quello a Tutela e il libero.

Nel primo i prezzi delle materie prime sono decisi dall’ARERA che ogni tre mesi può ritoccare il costo delle tariffe, mentre i fornitori di servizi del mercato libero in genere propongono delle offerte a prezzo bloccato per un anno, alcuni anche per 24 mesi.

L’ultima offerta pensata da Sorgenia è una promozione combinata con Amazon e che partirà lo stesso giorno dei super sconti di Amazon Prime Day. Il Prime Day è una due giorni di sconti incredibili che saranno attivati il 15 e il 16 Luglio.

L’offerta combinata Amazon Sorgenia in breve prevede: per il clienti che attivano un’offerta gas o luce di Sorgenia riceveranno un buono Amazon da 50 €. Se invece si attiva la combinazione gas e luce si ottiene uno sconto di 100 €.

Per quest’anno purtroppo non sarà possibile sfruttare questi voucher durante le speciali giornate di super saldi Amazon, infatti il buono non sarà consegnato in tempo reale ai clienti domestici di Sorgenia.

La promozione Amazon Sorgenia

Sorgenia è operativa dal 2009 e ha più di 200 mila clienti in tutta Italia. È stato il primo operatore full digital, cioè che ha permesso la gestione online dei servizi. L’attuale offerta è rivolta ai clienti domestici che nei prossimi giorni attiveranno una delle tariffe proposte da Sorgenia, sia luce o gas che dual fuel (gas e luce). Dopo la firma del contratto vi sarà inviato un buono per i vostri acquisti su Amazon, il voucher sarà spedito via mail entro 90 giorni dalla stipula dell’offerta.

Avrete poi tutto il tempo per spendere il buono Amazon da 100€ o 50 € che riceverete. I tempi di scadenza dello sconto infatti sono estremamente dilatati, potrete utilizzarlo entro 9 anni dal momento della consegna. Non si tratta però dell’unico benefit extra proposto da Sorgenia per i nuovi clienti o per i vecchi utenti che decidano di passare ad un piano abbinato luce e gas.

Le migliori offerte gas ed energia del fornitore

Ecco le promozioni Sorgenia attivabili e che vi permetteranno di avere il buono Amazon e una serie di altri sconti e benefici aggiuntivi.

Next Energy Luce a 46.97€ al mese

Questa tariffa di Sorgenia per la fornitura di energia elettrica è monoraria, questo significa che il costo della materia prima è uguale a tutte le ore del giorno. Nelle bollette della luce il prezzo dell’energia è ciò che conta di più, in genere pesa per oltre il 40% del prezzo complessivo. Con questa offerta il costo della luce sarà di 0.05221€/kWh.

Il comparatore di SosTariffe.it stima inoltre quale sia il risparmio annuale per una famiglia di 3 persone che usa la corrente principalmente nei weekend e nelle ore serali e ha in casa lavatrice, frigo, lavastoviglie e forno. Ipotizzando queste condizioni e un consumo pari a 2900kWh al momento spendereste 620€ circa in un anno.

Il risparmio che potreste avere attivando questa promozione (sempre considerando le stesse condizioni di utilizzo) scenderebbe poco sotto i 56.80 €. La tariffa proposta è monoraria, quindi come detto ha un prezzo unico dell’energia elettrica a tutte le ore e tutti i giorni. È un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi.

Si può scegliere di pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito.

Tra i benefit ci sono:

uno sconto di 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato

sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato per i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società

scegliendo di servirsi di Sorgenia sia per il gas che per l’energia elettrica si può richiedere un buono UberEats

si può partecipare al programma PAYBACK , il principale programma fedeltà multipartners italiano

, il principale programma fedeltà multipartners italiano ed infine si ottiene un buono Amazon da 50 €, che può raddoppiare se attivate anche il servizio di fornitura del gas

La tariffa gas di Sorgenia è la Next Gas. Ecco i dettagli dei costi e dei servizi inclusi in questa promozione.

Sorgenia Next Energy Gas a 83.47€ al mese

Il prezzo annuo per un anno di servizio calcolato dal comparatore con questa promozione è 1001.51 €. Per gli utenti del mercato tutelato il costo annuo stimato da SosTariffe.it, per un consumo annuo di 1.500m3/anno è di 1.079 € in 12 mesi. Il risparmio quindi sarà di 77.55 €. Il costo della materia prima, quindi del gas, sarà di 0.2200€/smc.

Sorgenia vi permette di partecipare al programma PAYBACK e regala 1800 punti Italo ai possessori della carta Italo + se si attiva la fornitura di gas e luce insieme. Se scegliete la combinazione energia e gas potrete usufruire anche di un buono UberEats.

Tra gli altri benefit ci sono:

il buono da 30 € in bolletta per chi porta un amico in Sorgenia, lo sconto varrà per voi e per chi invitate

e il buono Amazon da 50 € se si sottoscrive solo il contratto per la fornitura del gas o da 100 € qualora si scelga la formula mista di gas e luce

Come già detto il buono Amazon non sarà attivo immediatamente ma solo dopo 15 giorni e potrà essere speso per fare acquisti sul sito della piattaforma nei 9 anni successivi.

Per ulteriori informazioni sulle promozioni Sorgenia o sulle possibili offerte di altri fornitori di gas e luce usate il comparatore di SosTariffe.it. Oppure utilizzatelo per scoprire quanto potete risparmiare rispetto al contratto che avete attivato nel passaggio dal mercato a Maggior tutela a quello libero, entro il 2020 infatti se siete ancora legati ad un contratto del servizio tutelato sarete comunque obbligati a passare al libero mercato. Per avere tutte le indicazioni sui tempi e sulle condizioni del superamento del mercato tutelato controllate i comunicati dell’ARERA.