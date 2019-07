Le offerte di telefonia mobile più convenienti a luglio 2019 per chi cambia operatore

Sono sempre più diffuse le promozioni per la telefonia mobile rivolte a chi cambia operatore, con condizioni vantaggiose soprattutto per chi arriva da una tariffa molto economica. Da Iliad a Kena , da Ho. fino a Wind e Tre , ecco le proposte con il miglior rapporto qualità-prezzo tra quelle disponibili sul mercato in queste settimane.

Le tariffe più convenienti per l'estate e le promozioni speciali

Le tariffe più interessanti di luglio 2019

La battaglia per trovare nuovi clienti, da parte dei vari operatori di telefonia mobile, è sempre più agguerrita: con l’attivo di Iliad e dei nuovi operatori low-cost – spesso società di proprietà dei grandi operatori italiani – circa un anno fa, le tariffe si sono compresse in maniera evidente in termini di costi, e ormai è comune trovare offerte con minuti e SMS illimitati, più 40-50 gigabyte di traffico dati, a meno di 10 euro al mese.

A riprova di una concorrenza sempre più senza esclusione di colpi, oggi gli operatori sono soliti proporre offerte a prezzo speciale per chi proviene a un altro operatore (di solito quelli che già hanno di partenza tariffe molto economiche, in modo da invogliarli). Qui di seguito, ecco alcune delle promozioni più interessanti di questo mese nell’abito della telefonia mobile.

1. Iliad Voce

4,99 euro al mese per sempre: è questo il costo della più economica tra le offerte di Iliad per i nuovi clienti, Voce. La tariffa – che include la segreteria telefonica, il servizio Mi Richiami, nessuno scatto alla risposta o piano tariffario, possibilità di utilizzare il terminale come hotspot, controllo del credito residuo, disattivazione di tutti i servizi a sovrapprezzo – comprende:

minuti illimitati

SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ (superata la soglia dei 40 MB, si continua a navigare a 90 centesimi ogni 100 MB)

minuti e SMS illimitati + 40 MB dedicati in Europa

Servizi aggiuntivi (segreteria visiva, visualizzazione del numero chiamante, controllo consumi, avviso di chiamata, blocco dei numeri nascosti, chiamate rapide, filtro chiamate e SMS, inoltro verso segreteria telefonica all’estero)

2. Ho. per i clienti Iliad e MVNO

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese per i clienti che provengono da Iliad e da una lunga serie di altri operatori virtuali, ovvero: Coop Voce, Digitel, Fastweb (anche contratti pre-2016), Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile (contratti di prima del 24 giugno 2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Noitel (prima del 6 maggio 2019), Optima, Plintron, Poste Mobile (anche pre 2014), Rabona Mobile (anche pre-24 marzo 2019), Tiscali, Uno Mobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu.

L’offerta Ho. include:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB in 4G

Servizi ho. chiamato, credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

zero vincoli

3. Kena Mobile per clienti Iliad e Postemobile

Questa offerta è riservata a chi mantiene il proprio numero portandolo a Iliad, Poste Mobile, 1Mob, Blad, BT Mobile Full, Btem, Conad, Coop, Daily Telecom, Dmob, Erg, Fastweb, Fastweb Full, Green ICN, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali e Welcome Italia. Per 6,99 euro al mese, Kena Mobile offre:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB con Internet 4G

4. Giga 50 di Iliad

L’altra offerta di Iliad, Giga 50 a 7,99 euro al mese, è indicata per chi ha necessità di usare lo smartphone anche per collegarsi a Internet, e include (oltre a segreteria telefonica, servizio Mi Richiami, nessuno scatto alla risposta o piano tariffario, possibilità di utilizzare il terminale come hotspot, controllo del credito residuo, disattivazione di tutti i servizi a sovrapprezzo):

minuti illimitati sia verso fissi e mobili in Italia che verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada)

SMS illimitati in Italia

50 GB in 4G/4G+

minuti e SMS illimitati + 4 GB dedicati in Europa

Servizi aggiuntivi (segreteria visiva, visualizzazione del numero chiamante, controllo consumi, avviso di chiamata, blocco dei numeri nascosti, chiamate rapide, filtro chiamate e SMS, inoltro verso segreteria telefonica all’estero)

Confronta le offerte di telefonia mobile

5. Ho. per i clienti Kena e Daily Telecom

Questa offerta di Ho. è riservata invece ai clienti che arrivano da Kena e Daily Telecom, e ha un costo di 8,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese (con 9,99 euro di SIM + attivazione).

L’offerta Ho. include:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB in 4G

Servizi ho. chiamato, credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

6. Kena per clienti Ho.

Questa offerta è riservata a chi chiede la portabilità del numero partendo da un contratto con Ho., e costa 8,99 euro al mese (oltre che Iliad e altri MVNO). La tariffa Kena Mobile include:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB con Internet 4G

7. Play Power 60 di Tre

Per quanto riguarda Tre , l’offerta attualmente più economica è Play Power 60 , che offre:

, l’offerta attualmente più economica è , che offre: chiamate illimitate

200 SMS

60 GB di Internet

Il tutto a 11,99 euro al mese. La tariffa è disponibile soltanto online. Non ci sono costi di attivazioni e in più è incluso nel prezzo anche Grande Cinema Tre, la promozione che offre una card personale con 2 ingressi al prezzo di 1 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, in vari cinema d’Italia, tra cui quelli del circuito Space.

8. ALL-IN Power Summer Edition di Tre

La tariffa estiva di Tre può essere attivata fino al 21 luglio, e ha un costo mensile di 11,99 euro al mese. Il grande vantaggio è che con ALL-IN Power Summer Edition è possibile pagare lo smartphone in abbinamento (a scelta tra dispositivi Huawei e Samsung) dopo l’estate. Per il resto, la tariffa include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB di Internet 4G (con Giga Bank, per non perdere i gigabyte che non sono stati utilizzati nel mese precedente

smartphone in abbinamento con anticipo a 0 euro

ALL-IN Power Summer Edition con smartphone prevede per i nuovi clienti un costo di attivazione di 6,99 € invece di 55,99 €, con offerta attiva per 30 mesi.

9. All Digital di Wind

All Digital, a differenza di molte delle offerte precedenti, non ha requisiti particolari di provenienza per i nuovi clienti, ed è offerta a tutti al prezzo mensile di 14,99 euro, con attivazione online gratuita. A questo prezzo sono compresi:

minuti illimitati

40 GB di traffico dati con 4.5G

servizi aggiuntivi (hotspot, segreteria telefonia, SMS MyWind)

zero vincoli

programma Winday

In più, per l’estate, c’è la promo 100 Giga, che offre 100 gigabyte validi fino al 22 settembre.