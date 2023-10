Ci sono novità importante per chi vorrà guardare il calcio in TV il prossimo anno. La Lega Calcio con 17 voti a favore, 2 contrari e altrettanti astenuti ha assegnato ancora a DAZN e Sky i diritti TV per trasmettere le partite di campionato per il quinquennio 2024/2029. L’app di streaming continuerà ad avere l’esclusiva per tutti gli incontri (10 su 10 per giornata) mentre la pay TV trasmetterà 3 partite per giornata. L’unica differenza è che i match saranno quelli del sabato alle 20.45, del lunedì alle 20.45 (o nel caso del venerdì sempre alla stessa ora) e della domenica delle 18 invece che delle 12. Si vocifera anche che Sky stia lavorando per trasmettere l’incontro del sabato in chiaro su TV8.

Nel frattempo, una delle migliori proposte per seguire lo sport in TV è l’offerta di NOW e Sky, che a partire da 9,99 euro al mese vi permette di vedere non solo la Serie A ma anche tutte le principali coppe UEFA e tante altre discipline.

Scopri tutte le migliori offerte TV »

NOW e Sky: le offerte per lo sport di ottobre 2023

Il pacchetto Sport di NOW TV Cosa vedere Costo mensile Pass Sport 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi. Con Premium inclusa a 19,99 €/mese o 15,99 €/mese per 12 mesi

NOW TV permette di vedere tutti i contenuti di Sky senza abbonarsi alla pay TV. L’app dispone di un solo pacchetto dedicato allo sport ma molto ricco, in quanto include tutta la programmazione di Sky Sport e Sky Calcio:

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Ad ogni abbonamento potete associare fino a 6 dispositivi. Si possono anche scaricare i contenuti per guardarli offline. Potete attivare la versione con inclusa l’opzione NOW Premium con visione su 2 dispositivi in contemporanea, contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie e audio immersivo Dolby Digital 5.1 al prezzo di 19,99 euro al mese o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Attiva il Pass Sport »

NOW TV è compatibile anche con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick. Di recente l’app ha esteso il supporto anche a dispositivi con interfaccia Google TV e che utilizzano come sistema operativo Android 8.0 e versioni successive. Inoltre, da PC si possono vedere i contenuti direttamente da browser senza dover scaricare un apposito plugin.

Le offerte di Sky

Le offerte di Sky per lo sport Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Champions League, Europe League, motori, tennis, basket e altri sport 30,90 €/mese per 18 mesi

Sky dispone di un’offerta ancora più ampia e abbonamenti pensati appositamente per chi ama il calcio o lo sport in generale. Ad ottobre potete scegliere tra:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A (quella del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45)

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza è possibile rinnovarla allo stesso prezzo.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

L’offerta costa 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza è possibile rinnovarla allo stesso prezzo.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Per entrambi gli abbonamenti il costo di attivazione parte da 9 euro con Sky Q via Internet. Se siete interessati anche ad altro oltre allo sport, Sky vi propone un’offerta completa a un prezzo bassissimo:

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

L’offerta costa 9 euro e permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola. Alla scadenza è possibile attivare un abbonamento componendo con tutti i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Il fotovoltaico fonte energetica dominante prima del 2050 notizia successiva »