Fastweb presenta il nuovo piano NeXXt Generation 2025 . Si tratta del nuovo piano con cui l'operatore punta a raggiungere obiettivi molto ambiziosi per quanto riguarda la copertura della sua rete Internet entro il 2025. Il piano dell'operatore prevede il potenziamento della rete FTTH, l'apertura della rete mobile 5G per tutti i clienti (senza costi extra) e il lancio della nuova Ultra FWA. Ecco tutti i dettagli:

NeXXt Generation 2025 di Fastweb: il programma per portare la fibra a 1 Giga in 50 città

NeXXt Generation 2025 è il nuovo piano di Fastweb “per connettere con il futuro” milioni di famiglie su tutto il territorio nazionale. Il programma punta a raggiungere obiettivi molto ambiziosi, potenziando la copertura della rete dell’operatore nel corso dei prossimi anni. In particolare, Fastweb sarà il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa a lanciare una rete Ultra FWA.

In programma, inoltre, c’è il potenziamento della rete in fibra ottica FTTH che passerà da 1 Gbps a ben 2,5 Gbps di velocità massima in download. A completare le novità in arrivo con il piano NeXXt Generation 2025 c’è il lancio della rete 5G. Fastweb, infatti, punta a garantire l’accesso alla rete mobile di nuova generazione a tutti i suoi clienti mobile, senza costi aggiuntivi. Entro il 2025, quindi, Fastweb punta a mettere a disposizione a tutte le famiglie e le imprese italiane una connettività di tipo Gigabit.

Ecco tutti i dettagli in merito al programma NeXXt Generation 2025 annunciato oggi da Fastweb che ha anticipato quello che sarà il futuro prossimo dei suoi servizi di connettività.

Ultra FWA

Nel corso di questi giorni, nelle prime 50 città italiane situate in aree grigie, sarà disponibile un nuovo servizio di connettività fissa. Si tratta della nuova rete Ultra FWA di Fastweb che, tramite una connessione Internet wireless, permetterà di raggiungere una velocità massima di 1 Gb/s. La connessione non avrà limiti di traffico e di numero di dispositivi connessi.

La nuova rete Ultra FWA abbina la potenza della fibra con quella delle frequenze 5G permettendo a tantissimi utenti di accedere ad Internet ad alta velocità. In particolare, gli utenti residenti nelle città medio-piccole, per ora escluse dalla rete FTTH, potranno accedere ad Internet con velocità molto più elevate. Tra i centri raggiunti dalla nuova Ultra FWA troviamo Anzio, Avellino, Crema, Belluno, Nardò e Velletri.

Complessivamente, il lancio della rete Ultra FWA coinvolgerà 50 comuni nella prima fase. Successivamente, la nuova rete Fastweb raggiungerà oltre 500 comuni italiani entro il 2021. Per il 2024, invece, si punta ad una copertura di 2 mila comuni con 8 milioni di case nelle aree grigie e 4 milioni di case nelle aree bianche pronte ad accedere alla nuova rete.

Fastweb promette un processo di attivazione semplice e rapido. Il cliente avrà la possibilità di verificare online la copertura e prenotare un appuntamento per l’attivazione del servizio (disponibile già il giorno successivo).

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

La fibra FTTH Fastweb si potenzia

Il nuovo piano NeXXt Generation 2025 coinvolgerà anche la rete in fibra ottica FTTH. La rete proprietaria dell’operatore, infatti, registrerà un importante upgrade tecnologico. Nel corso dei prossimi anni, infatti, si registrerà un aggiornamento tecnico che porterà la velocità di connessione dall’attuale 1 Gb/s sino a ben 2,5 Gb/s.

Tale upgrade è in programma per 30 grandi città italiane. In totale, ci saranno circa 4 milioni di case che potranno beneficiare dell’aggiornamento della rete in fibra ottica. L’aggiornamento della rete FTTH avverrà in modo indistinto per i nuovi ed i già clienti. Non sono previsti costi extra.

Attualmente, è possibile accedere alla rete FTTH di Fastweb scegliendo l’offerta Fastweb Casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

L’offerta presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Il cliente può personalizzare l’abbonamento aggiungendo 3 mesi gratis di DAZN (poi 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta) e/o 3 mesi di NOW TV Entertatinment con NOW TV Stick (poi 9,99 euro al mese con permanenza minima di 24 mesi). L’abbonamento è attivabile direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Dal 27 dicembre arriva il 5G

Nel futuro di Fastweb c’è anche il 5G. I clienti di rete mobile di Fastweb, infatti, potranno accedere alla rete mobile di nuova generazione senza costi aggiuntivi. Il lancio del 5G di Fastweb è previsto per il prossimo 27 dicembre. Per tutti i già clienti Fastweb con un’offerta mobile attiva, l’accesso al 5G avverrà senza costi aggiuntivi.

Anche per i nuovi clienti, inoltre, ci sarà la possibilità di accedere al 5G attivando un’offerta senza vincoli di durata e senza alcun costo aggiuntivo. Fastweb è il primo e unico operatore che mette a disposizione la tecnologia 5G senza costi extra e vincoli di permanenza. Secondo i dati rivelati da Fastweb, il 5G dell’operatore coprirà il 90% della popolazione entro il 2025. In un primo momento, la rete sarà disponibile a Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Stando a quanto rivelato da Fastweb oggi, quindi, l’accesso al 5G sarà disponibile per tutti i clienti che sceglieranno di attivare l’attuale offerta Fastweb Mobile. L’offerta in questione, disponibile tramite una veloce procedura di attivazione online, presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso UE e Svizzera

100 SMS verso tutti in Italia

50 GB in 4G e, da fine dicembre, anche in 5G ogni mese

roaming UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta ha un costo periodico di 8,95 euro al mese ed è disponibile con attivazione gratuita. La SIM verrà spedita all’indirizzo di casa senza costi aggiuntivi.

Attiva online Fastweb Mobile »

Da notare anche la possibilità di sottoscrivere l’offerta combinata “fisso+mobile“. Ecco i dettagli:

abbonamento Fastweb Casa con connessione Internet senza limiti e modem Wi-Fi incluso

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese

L’offerta in questione ha un costo di 34,90 euro al mese. Anche in questo caso, è possibile personalizzare l’offerta aggiungendo servizi extra come NOW TV Entertainment e DAZN con le stesse condizioni viste in precedenza.

Attiva l’offerta fisso + mobile di Fastweb »