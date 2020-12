Edison Gas: migliori offerte per il riscaldamento domestico

Edison è un fornitore di gas e luce che fa compagnia agli italiani da moltissimi anni: chi fosse alla ricerca di una nuova offerta per la fornitura di gas dovrebbe assolutamente prendere in considerazione una delle sue promozioni online. Vediamo di seguito quali sono tutte che è possibile attivare proprio tramite il canale online.

Sono diverse le offerte Edison Gas tra le quali scegliere per risparmiare sul riscaldamento del gas e che è possibile sottoscrivere direttamente online, approfittando anche del servizio che permette di parlare gratuitamente con un operatore per essere informato al meglio sulle diverse proposte.

Attraverso l’utilizzo del comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, che permette di confrontare in pochi minuti quali sono le migliori proposte contrattuali da attivare per la propria fornitura di gas e di conoscere quanto si può risparmiare rispetto al mercato tutelato, sono state individuate le promozioni gas più interessanti di Edison.

In particolare, si tratta di:

Edison Web Casa;

Edison Sweet Gas;

Edison Gas Prezzo Fisso 12.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e per quale motivo scegliere una determinata offerta gas Edison invece di un’altra.

1. Edison Web Casa

Edison Web Casa è l’offerta Gas del fornitore con la quale viene garantito il prezzo più competitivo sulla materia prima gas. La promozione si caratterizza per il fatto di proporre un prezzo speciale web che è bloccato per un periodo di ben 12 mesi.

L’offerta gas in questione è 100% digitale in quanto:

può essere attivata direttamente online;

permette di ricevere le bollette via mail;

può essere gestita dalla propria area riservata, in modo tale che si possa risparmiare in questo modo sia tempo sia denaro.

La promozione Web Casa di Edison include anche il servizio Edison Prontissimo Casa, attraverso il quale si avrà diritto all’assistenza telefonica tutti i giorni, compresi i festivi, e a una rete composta da 2.000 artigiani che saranno in grado di intervenire in caso di necessità.

Questa offerta è disponibile online fino al 15 gennaio 2021: nel caso in cui si attivasse anche Casa Relax Gas + al costo di 7,50 euro al mese si aggiungerebbe una protezione extra da un lato, mentre dall’altro si otterrebbero 50 euro di sconto sulla bolletta della luce e del gas.

Il servizio Casa Relax Gas + comprende:

un numero di emergenza attivo tutti i giorni, a qualsiasi ora;

interventi realizzati entro 2 ore dalla chiamata;

un numero di interventi illimitati fino a un massimo di 3.000 euro per singolo intervento;

l’assistenza al telefono, ma anche il costo di uscita del tecnico, la manodopera e i materiali inclusi;

l’assenza di franchigie e di costi aggiuntivi.

Il prezzo della materia prima previsto per questa promozione è pari a 0,120 euro per Smc. Tra i vantaggi presenti troviamo anche l’attivazione gratuita con la quale non si dovranno pagare costi aggiuntivi nel caso di passaggio da un altro operatore e non ci saranno né l’interruzione della fornitura, né interventi al contatore del gas.

2. Edison Sweet Gas

Si tratta di una promozione con un prezzo bloccato per un periodo di ben 24 mesi, che prevede dei bonus in bolletta crescenti con il trascorrere del tempo, ai quali si aggiungono un bonus che premia la fedeltà dei clienti e l’intervento di un tecnico specializzato pagando il prezzo simbolico di 1 euro.

Per quanto riguarda i bonus ai quali si potrà avere accesso nel corso di 24 mesi, per il primo anno è previsto:

il bonus crescenti del valore di 10 euro per il primo semestre e di 15 euro per il secondo semestre, che si riceve per aver attivato la promozione Edison Sweet Gas;

del valore di 10 euro per il primo semestre e di 15 euro per il secondo semestre, che si riceve per aver attivato la promozione Edison Sweet Gas; il bonus clienti Smart, che ha un valore pari a 5 euro se si sceglie il pagamento con addebito sul conto corrente o con carta di credito e di ricevere la bolletta digitale.

Per il secondo anno di fornitura sono invece previsti i seguenti bonus:

il bonus anniversario, che ha un valore di 10 euro e si riceve per il 1° anniversario passato con Edison Energia;

che ha un valore di 10 euro e si riceve per il 1° anniversario passato con Edison Energia; il bonus clienti Smart , del valore di 10 euro, se si sceglie il pagamento con addebito sul conto corrente o con carta di credito e di ricevere la bolletta digitale;

, del valore di 10 euro, se si sceglie il pagamento con addebito sul conto corrente o con carta di credito e di ricevere la bolletta digitale; il bonus appassionati , che ha un valore di 10 euro e si riceve se nel corso del primo anno si sceglie di comprare un altro prodotto o servizio del fornitore;

, che ha un valore di 10 euro e si riceve se nel corso del primo anno si sceglie di comprare un altro prodotto o servizio del fornitore; il bonus soddisfatti insieme, che in base ai risultati di un questionario, permette di ricevere altri 20 euro a sorpresa.

Il prezzo della materia prima gas di questa promozione è pari a 0,210 euro per Smc; è incluso il servizio Prontissimo Casa e può, anche in questo caso, essere aggiunto il servizio Casa Relax Gas +.

3. Edison Gas Prezzo Fisso 12

Come suggerisce il nome stesso di questa offerta sulla componente gas, si tratta di una tariffa che prevede il prezzo della materia gas bloccato per un periodo di 12 mesi. In questo modo si potrà pagare quello che si consuma senza doversi preoccupare di quelle che sono le variazioni dei prezzi di mercato.

L’offerta Edison Gas Prezzo Fisso 12 dà inoltre diritto a ricevere 25 euro di bonus in bolletta e fino a 25 euro di bonus regalo per le proprie passioni. Nel caso in cui si decidesse di sottoscrivere Edison Luce e Gas Prezzo Fisso 12 per la casa e l’ufficio e di iscriversi, al contempo, al programma loyalty EdisonVille, si potranno ottenere fino a 275 euro tra bonus in bolletta e bonus regalo.

Il bonus da 25 euro potrà anche essere raddoppiato nel caso in cui, oltre all’offerta gas, si decidesse di sottoscrivere la stessa promozione sulla componente energia, che prende il nome di Edison Luce Prezzo Fisso 12: la modalità Dual Fuel, in pratica, permette di ricevere un totale di 50 euro.

Il bonus regalo, invece, si riferisce a un’operazione a premi che è valida dal 2 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e che funziona nel seguente modo:

il cliente ha diritto a una gift card da 25 euro per la sottoscrizione di un solo contratto;

ha diritto a 2 gift card del valore di 50 euro se sottoscrive al contempo sia un contratto per il gas sia uno per la luce;

al 13° mese avrà diritto a una nuova gift card del valore di 25 euro.

Anche questa promozione, disponibile online fino al 15 gennaio 2021, permette di avere già incluso il servizio Prontissimo Casa e di poter attivare anche Casa Relax Gas +. Per quanto riguarda il prezzo della materia prima, è pari a 0,245 euro per Smc.

Come si attivano le promozioni di Edison Energia

Chiunque fosse interessato all’attivazione di una delle offerte Edison Gas potrà approfittare della sottoscrizione online. Per completarla, basterà avere a portata di mano:

l’ultima bolletta del gas;

il codice fiscale;

il codice IBAN o la carta di credito.

Le promozioni potranno essere attivata sia nel caso di cambio offerta Edison, disponibile per i già clienti, sia per effettuare una voltura, sia per l’attivazione o la riattivazione del contatore del gas.

Utilizzando il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, non solo sarà possibile vedere le offerte gas di Edison a confronto, ma si potranno effettuare delle simulazioni partendo dai propri dati di consumo con le quali si potrà conoscere in anticipo:

quale sarà il costo medio delle fatture mensili di ogni offerta gas Edison;

quale sarà il possibile risparmio che si potrà ottenere su base annuale rispetto alle promozioni del mercato tutelato.