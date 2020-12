Accordo Sky e Amazon: Prime Video arriva su Sky Q, NOW TV su Fire TV

Sky e Amazon annunciano un'importante partnership. Grazie al nuovo accordo, infatti, l'app di Prime Video, servizio di streaming di Amazon, sarà disponibile per i clienti Sky Q. Nello stesso tempo, con quest'accordo l'applicazione ufficiale di NOW TV debutterà sui dispositivi Fire TV. Ecco i dettagli dell'accordo e i vantaggi per i clienti.

In queste ore, Sky e Amazon hanno annunciato il raggiungimento di un importante accordo che offrirà diversi vantaggi ai clienti Sky Q ma anche ai clienti NOW TV, la piattaforma di streaming che consente di accedere ai contenuti Sky anche senza abbonamento vincolante ma con un sistema di pass mensili.

Con il nuovo accordo, infatti, l’applicazione di Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, sarà disponibile tra le app della piattaforma Sky Q andando così a completare un catalogo di app già molto nutrito. L’applicazione di Prime Video è in corso di distribuzione, già da questa settimana, per tutti i decoder Sky Q.

A partire da gennaio 2021, invece, grazie al nuovo accordo, l‘applicazione di NOW TV sarà disponibile su tutti i dispositivi Fire TV di Amazon. Di conseguenza, in Italia, i possessori di una Fire TV Stick, una Fire TV Stick Lite o del nuovo Fire TV Cube potranno contare sulla nuova app ufficiale di NOW TV che sarà scaricabile gratuitamente dallo store.

Con l’arrivo di NOW TV, il catalogo di app dei dispositivi Fire TV di Amazon in Italia si arricchisce ulteriormente confermando come questi dispositivi rappresentino un vero e proprio riferimento per l’intrattenimento domestico. Con un dispositivo Fire TV, ricordiamo, è possibile trasformare il proprio TV in un modello “Smart” con una piattaforma aggiornata e con un supporto in forte crescita.

Come sfruttare le novità dell’accordo tra Sky e Amazon

L’arrivo di Prime Video per i clienti Sky Q (per accedere al servizio sarà comunque necessario un abbonamento Amazon Prime) rappresenta una novità di sicuro interesse che rende le offerte Sky ancora più interessanti. Per sfruttare Sky Q è possibile valutare diverse offerte. Un quadro completo sulle offerte Sky è disponibile cliccando sul box qui di sotto. Attualmente, è possibile attivare un nuovo abbonamento Sky a partire da 19,90 euro al mese.

Il debutto dell’app di NOW TV su Fire TV rende, invece, il servizio di streaming di Sky ancora più completo e interessante. Ricordiamo che NOW TV permette di accedere ai contenuti Sky senza abbonamento, grazie ad un sistema di “pass” mensili. Questi pass sono attivabili in qualsiasi momento e non richiedono alcun obbligo di rinnovo. A disposizione degli utenti ci sono i pass Entertainment, Cinema e Sport. Le offerte NOW TV partono da 9,99 euro al mese.

Da segnalare anche l’offerta dedicata alla NOW TV Smart Stick con tre mesi gratis di Cinema o Entertainment o un mese di Sport disponibile all’acquisto ad appena 29,99 euro.

