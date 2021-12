Migliori offerte mobile Iliad: le promozioni di dicembre 2021

Come passare da 50 a 100 Giga Iliad? Come passare da Wind a Iliad mantenendo lo stesso numero? Sono domande che gli utenti interessati all’attivazione di una delle offerte Iliad si saranno sicuramente posti: scopriamo insieme come funziona il passaggio a Iliad e quali sono le migliori offerte mobile da attivare a dicembre 2021.

Iliad è oggi il quarto operatore di telefonia mobile in Italia, molto apprezzato per la trasparenza delle sue offerte, aperte a tutti, e sempre più noto sui social network anche per l’ironia nella gestione delle sue campagne commerciali.

Le offerte Iliad si distinguono, fin da sempre, per la grande convenienza dei costi, che non superano i 10 euro al mese e permettono di avere accesso a dei pacchetti di tipo illimitato, con Giga, minuti e messaggi (anche in roaming nei Paesi europei).

Quali sono le migliori offerte mobile Iliad che si possono attivare a dicembre 2021? Ci sono differenze per le attivazioni sui nuovi numero o per le offerte in portabilità, ovvero mantenendo il vecchio numero di cellulare? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Scopri le migliori offerte mobile Iliad

Scopri le offerte Iliad »

Come trovare le migliori offerte mobile Iliad

Uno dei più grandi vantaggi di Iliad e della sua offerta commerciale è rappresentato dal fatto che possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente, senza che si vada incontro a variazioni di prezzo.

Cosa vuol dire in pratica? Ci sono operatori che propongono delle promozioni il cui prezzo varierà a seconda dell’operatore di provenienza e per determinati gestori sarà più basso. Iliad, invece, riserva lo stesso prezzo e gli stessi vantaggi:

sia a chi sceglie di attivare una delle sue promozioni mantenendo il vecchio numero di telefono, quindi effettuando la portabilità del numero;

sia attivando un nuovo numero di telefono.

Quali sono le promozioni che si possono arrivare a dicembre? Per esempio, esiste l’offerta iliad 5,99 euro 2021? Le offerte mobile di Iliad hanno un range di prezzo compreso tra i 4,99 euro e i 9,99 euro. Le elencheremo di seguito, mettendo in evidenza quelli che sono i costi da sostenere e il prezzo mensile. Si ricorda che in tutti i casi è previsto un contributo di attivazione una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, pari a 9,99 euro.

Scopri le promozioni Iliad »

Iliad offerte mobile: cos’è Iliad Giga 120 e quanto costa

La promozione Giga 120 è, attualmente, la migliore offerta proposta da Iliad: prevede un costo di 9,99 euro al mese, al quale si aggiunge un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM (questo costo non è dunque previsto per i già clienti che stanno semplicemente cambiando offerta, restando fedeli a Iliad).

Passa a Iliad Giga 120 »

I servizi inclusi ogni mese sono i seguenti:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

SMS illimitati verso tutti in Italia;

120 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 6 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Questa promozione potrà essere attivata da tutti, in pratica, ovvero:

su un nuovo numero;

dai clienti che mantengono il vecchio numero effettuando la portabilità da un altro operatore: in questa ipotesi, in vista del passaggio definitivo a Iliad, si riceverà un numero provvisorio Iliad da utilizzare nei primi giorni.

Le offerte Iliad si potranno attivare direttamente online, oppure recandosi presso uno degli store dislocati sul territorio nazionale. Clicca sul link in basso per approfittare di tutti i vantaggi di Iliad Giga 120.

Attiva Iliad Giga 120 »

Iliad offerte 7,99 euro: Giga 80

Questa promozione, disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, comprende i seguenti servizi:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

SMS illimitati verso tutti in Italia;

80 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 5 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri Iliad Giga 80 »

Iliad offerta 6,99 euro: Giga 40

Questa promozione ha un costo pari a 6,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum come contributo di attivazione e comprende:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

SMS illimitati verso tutti in Italia;

40 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 4 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Offerta Iliad 4,99 euro: Iliad Voce

Una terza promozione che potrebbe essere presa in considerazione da quelle persone sono alla ricerca di una promozione con la quale pagare un costo davvero ridotto, chiamare tanto e che non sono interessati ad avere tanti Giga sul cellulare.

Si tratta di Iliad Voce, disponibile al costo di 4,99 euro al mese + un contributo una tantum di 9,99 euro al mese, e che include:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

SMS illimitati verso tutti in Italia;

40 Mega di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 40 Mega al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Clicca sul link per sapere di più, ricordando che anche questa offerta non potrà essere sottoscritta dai già clienti, ma su nuovi numeri o in portabilità da qualsiasi altro operatore.

Scopri Iliad Voce »

Offerte Iliad 100 Giga: esistono ancora?

Come attivare Iliad 100 Giga? Fino a qualche tempo fa, la promozione si chiamava Flash 100 e comprendeva:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

SMS illimitati verso tutti in Italia;

120 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 6 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Questa offerta è stata poi rimpiazzata da Iliad Giga 120, promozione disponibile sempre al costo di 9,99 euro al mese, ma che include ben 20 Giga in più. Se in passato hai attivato la promozione Iliad che comprende 100 Giga, ti consigliamo di verificare nella tua area clienti (quindi da PC o app) se hai la possibilità di cambiare gratuitamente offerta e passare a Iliad Giga 120.

Clicca sul link in basso per saperne di più

Scopri Iliad Giga 120 »