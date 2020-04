Migliori offerte fibra ottica Aprile 2020

Il mese di aprile 2020 può essere davvero il momento giusto per attivare una nuova offerta fibra ottica ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Sul mercato di telefonia fissa, infatti, sono presenti diverse soluzioni davvero molto interessanti che possono garantire un risparmio considerevole agli utenti oltre, naturalmente, alla possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH che consente di navigare sino a 1000 Mega in download di velocità massima. Ecco le migliori offerte fibra ottica di aprile 2020.

Attivare un nuovo abbonamento Internet casa per sfruttare una connessione tramite rete in fibra ottica ad alta velocità ad un costo particolarmente vantaggioso è possibile. Per il mese di aprile 2020, infatti, ci sono numerose offerte fibra ottica da considerare per massimizzare la velocità massima della connessione senza spendere troppo e sfruttando diversi bonus aggiuntivi messi a disposizione degli operatori agli utenti.

A partire da poco più di 25 Euro al mese si potrà sfruttare un abbonamento in grado di garantire una connessione illimitata sino a 1000 Mega grazie alla rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) che continua a registrare una notevole espansione della copertura. In caso di indisponibilità della FTTH si potrà ripiegare sulla fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet), che permette di navigare sino a 200 Mega, oppure sull’ADSL, che consente di navigare sino a 20 Mega.

Ricordiamo che per una panoramica completa sulle offerte disponibili in questo mese, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet Casa che permette di individuare, facilmente, la soluzione più adatta alle proprie esigenze da attivare direttamente online, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Nella tabella qui di sotto andiamo a riepilogare quelle che sono le migliori offerte Internet casa che permettono di sfruttare la fibra ottica in questo mese di aprile 2020, illustrando costi e vantaggi inclusi per i clienti.

Nome offerta Linea telefonica Connessione ad Internet Canone mensile Bonus aggiuntivi Super Fibra Unlimited di WINDTRE chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali illimitata sino a 1000 Mega 19,99 Euro al mese più 5,99 Euro al mese per 48 mesi per il modem Wi-Fi Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti WINDTRE Fastweb Casa chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 25,95 Euro al mese con modem incluso Offerta convergente “fisso + mobile” a 34,95 Euro al mese Ultrainternet Fibra di Tiscali chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 25,95 Euro al mese con modem incluso 6 mesi di abbonamento a Infinity TV Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 27,90 Euro al mese con due mesi gratis (solo FTTH) SIM dati con 30 GB al mese in 4G; Vodafone TV Intrattenimento a 10 Euro in più al mese TIM Super Fibra chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese con modem Wi-Fi (5 Euro per 48 mesi) incluso TIM Vision; 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 3 Euro in più al mese)

Di seguito, invece, andiamo ad analizzare, nel dettaglio, una ad una le offerte Internet casa più interessanti del mese di aprile 2020. Tutte le offerte indicate saranno attivabili direttamente online.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte fibra ottica del mese di aprile troviamo anche l’ottima Super Fibra Unlimited. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” che offre vantaggi davvero molto interessanti agli utenti che scelgono WINDTRE anche sullo smartphone, sia per chi è già clienti WINDTRE che per chi vuole passare all’operatore nato dalla fusione dei marchi Wind e Tre. Ecco le caratteristiche complete di questa tariffa:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza alcuno scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed anche verso i fissi internazionali in USA, Canada ed Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH è possibile attivare l’offerta con la fibra mista FTTC che permette di navigare con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH e della FTTC, la connessione avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Giga illimitati per lo smartphone senza costi aggiuntivi per tutti i clienti che hanno una SIM WINDTRE con un tariffa compatibile (UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART); successivamente è possibile aggiungere anche altre due SIM WINDTRE su cui attivare senza costi aggiuntivi l’opzione per Giga illimitati

per chi non è cliente WINDTRE su mobile: al momento dell’attivazione dell’offerta è possibile attivare la tariffa per smartphone UNLIMITED SPECIAL che, al costo di appena 9,99 Euro al mese, offre minuti, SMS e Giga illimitati

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 19,99 Euro al mese con attivazione gratuita. A completare i costi dell’abbonamento c’è il modem Wi-Fi disponibile in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Per i primi quattro anni, quindi, il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 25,98 Euro al mese. In caso di recesso anticipato, è previsto il pagamento di un costo di disattivazione pari ad un canone mensile dell’offerta più le rate residue del modem Wi-Fi.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte fibra ottica di questo mese di aprile 2020 troviamo anche Fastweb Casa. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è possibile aggiungere un’opzione dal costo di 5 Euro al mese in più che arricchisce l’abbonamento con 1000 minuti di chiamate verso l’estero

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, l’abbonamento potrà essere attivato tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, oppure ADSL, sino a 20 Mega

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 25,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi. In caso di recesso anticipato, sarà necessario corrispondere il solo costo di disattivazione pari ad un canone mensile. Non sono presenti ulteriori costi “nascosti” all’interno dell’abbonamento.

Da notare, inoltre, che è possibile arricchire l’abbonamento con l’aggiunta di una SIM Fastweb con minuti illimitati e 30 GB in 4G al mese (è possibile anche effettuare la portabilità del numero da altro operatore). In questo caso, il costo complessivo dell’abbonamento fisso+mobile sarà pari a 34,95 Euro al mese.

A disposizione degli utenti c’è anche la possibilità di arricchire l’offerta con l’aggiunta di DAZN. In questo caso, la sottoscrizione alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è gratuita per i primi tre mesi e, successivamente, avrà un costo standard di 9,99 Euro al mese. Da notare, inoltre, che per i già clienti Eni gas e luce, l’offerta Fastweb Casa è attivabile al costo di 24,95 Euro al mese a tempo indeterminato.

Tutte le varie opzioni possono essere aggiunte all’abbonamento dopo la verifica della copertura, disponibile cliccando sul box qui di seguito.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Ultrainternet Fibra di Tiscali

Tra le offerte Internet casa da tenere d’occhio nel corso del mese di aprile 2020 segnaliamo anche Ultrainternet Fibra di Tiscali. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

connessione illimitata sino a 1000 Mega tramite rete in fibra ottica FTTH; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

6 mesi di abbonamento ad Infinity TV

Ultrainternet Fibra di Tiscali è disponibile con un costo mensile di 25,95 Euro e con attivazione e modem Wi-Fi gratis.. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà versare solo il costo di disattivazione pari ad una mensilità. Nono sono presenti costi aggiuntivi “nascosti” all’interno del canone mensile. Per procedere con l’attivazione basterà verificare la copertura, cliccando sul tasto qui di sotto, e seguire la procedura online.

Verifica la copertura ed attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta fibra ottica disponibile ad aprile 2020 arriva da Vodafone che propone il piano Internet Unlimited. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (le chiamate dall’Italia verso i fissi internazionali sono disponibili con un’opzione da 5 Euro al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità, l’abbonamento sarà attivabile con la fibra mista FTTC sino a 200 Mega oppure con l’ADSL sino a 20 Mega

SIM dati con 30 GB in 4G al mense per navigare anche fuori casa con la rete Vodafone; sino all’attivazione dell’abbonamento la SIM includerà 15 GB al giorno senza costi aggiuntivi

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile con un canone mensile di 27,90 Euro al mese. Per chi attiva l’offerta tramite rete FTTH ci saranno ben 2 mesi in regalo (con uno sconto di 56 Euro che sarà accreditato sulla seconda fattura inviata dall’operatore). Incluso nel canone troviamo l’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione il modem Wi-Fi. In caso di recesso anticipato andrà corrisposto un costo di disattivazione pari ad un canone mensile e le rate residue dell’opzione Vodafone Ready.

E’ possibile personalizzare l’abbonamento Internet Unlimited di Vodafone con una serie di opzioni.

Chiamate gratuite verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro al mese

adesione al programma Happy Black che mette a disposizione buoni sconto e tanti altri vantaggi per i clienti al costo di 1,90 Euro al mese con primo mese gratis

opzione Vodafone TV Intrattenimento che permette di accedere a NOW TV Intrattenimento e Serie TV, 6 mesi di abbonamento ad Infinity TV, 30 film al mese su CHILI e ad un catalogo di film e serie TV da guardare on demand; Vodafone TV Intrattenimento ha un costo mensile di 10 Euro che va a sommarsi al costo dell’abbonamento; per accedere alla Vodafone TV l’operatore mette a disposizione un TV Box che verrà consegnato al cliente e che potrà essere collegato alla TV di casa

Internet Unlimited di Vodafone è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura, cliccando sul box qui di sotto. L’offerta, in fase di attivazione, sarà personalizzabile con l’aggiunta delle varie opzioni a disposizione degli utenti.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Tra le offerte fibra ottica di aprile 2020 da attivare direttamente online segnaliamo anche l’ottima TIM Super Fibra, un’offerta dedicata a chi è in cerca di un abbonamento in grado di offrire, ad un costo davvero vantaggioso, tanti contenuti aggiuntivi per l’intrattenimento domestico.

Con TIM Super Fibra si avrà a disposizione un abbonamento così composto:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali per i primi 4 anni di abbonamento (successivamente, 5 Euro al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

accesso illimitato a TIM Vision, piattaforma di streaming on demand di TIM che offre un ricco catalogo di film, serie TV e programmi da guardare in streaming (anche da mobile)

3 mesi di Disney+ gratis (con un risparmio di quasi 21 Euro); successivamente, la sottoscrizione a Disney+ avrà un costo mensile di 3 Euro al mese (con un risparmio di 4 Euro al mese)

L’abbonamento a TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese che include anche il modem Wi-Fi dal costo di 5 Euro al mese per 48 mesi. Il contributo di attivazione, pari a 10 Euro al mese per 24 mesi, è già incluso nel canone mensile. In caso di recesso anticipato bisognerà versare il contributo di disattivazione, pari ad una mensilità, e le rate residue del modem e dell’attivazione. TIM Super Fibra è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra