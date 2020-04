Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Aprile 2020

Uno smartphone top di gamma offre caratteristiche tecniche di fascia alta, un design ricercato e funzioni all’avanguardia. Tutto questo però ha un prezzo non indifferente. Per ridurre un po’ la spesa si può ricorrere alle offerte smartphone incluso . Ecco le migliori disponibili a marzo per i singoli operatori

Qual è il miglior modo per mettersi in tasca un telefono top di gamma di ultima generazione? Ovviamente è sottoscrivere un’offerta smartphone incluso. Queste promozioni consentono di dilazionare la spesa nel tempo e di risparmiare anche cifra importanti rispetto all’acquisto presso un qualsiasi negozio di elettronica o della grande distribuzione. Ecco le più interessanti tariffe di telefonia mobile per i modelli più apprezzati dei principali produttori:

WINDTRE: smartphone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 64 GB – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P30 Lite New Edition – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Nova 5T – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite -7,99 euro al mese per 24 rinnovi

-7,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 4G – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate X 5G – 49,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 49,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – incluso ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– incluso ( in omaggio fino al 4/5/20) Huawei P Smart Pro – incluso

– incluso LG K50s – incluso

– incluso Samsung Galaxy Fold – 45,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 45,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 33,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Mate X 5G – 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi ( in omaggio fino al 4/5/20) Huawei P Smart Pro – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi LG K50s – incluso

– incluso Samsung Galaxy Fold – 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 38,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 34,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Mate X 5G – 55,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 55,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi ( in omaggio fino al 4/5/20) Huawei P Smart Pro – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi LG K50s – incluso

– incluso Samsung Galaxy Fold – 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Attiva WINDTRE Large

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

Lite – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – 99 cent al mese per 24 rinnovi

da – 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi Note 10 – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Oppo A9 2020 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10 – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 34,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 5,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi ( in omaggio fino al 4/5/20) Huawei P Smart Pro – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi LG K50s – 99 cent per 24 rinnovi

– 99 cent per 24 rinnovi Samsung Galaxy Fold – 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Vodafone: smartphone incluso

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 5T – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 5T – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 5T – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi

– 25 euro al mese per 30 rinnovi LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 5T – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo LG V50 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi Mi9 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 7A – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 5T – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

Tim: smartphone incluso

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. Il costo d’attivazione è di 9.99 euro. Gli smartphone disponibili sono:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S20 – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

Confronta le offerte di Tim

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. L’operatore richiede un vincolo da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex o con addebito su conto corrente. Le carte prepagate non sono accettate. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso, l’utente sarà costretto a pagare le rate residue. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XS da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo iPhone XS Max da 64 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 5 euro al mese per 30 rinnovi

– 5 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y6 2019 – 99 euro al mese per 30 rinnovi

– 99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Nova 5T – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P40 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi ( FreeBuds 3 in omaggio fino al 4/5/20)

– 10 euro al mese per 30 rinnovi ( in omaggio fino al 4/5/20) Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 Lite – 20 euro al mese per 30 rinnovi

– 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A71 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 Lite – 20 euro al mese per 30 rinnovi

– 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Z Flip – 49 euro al mese per 30 rinnovi

– 49 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S20 – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A80 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 euro di anticipo

– 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 5 euro al mese per 30 rinnovi

– 5 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A70 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Honor View 20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Honor View 10 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Honor 7A – 5 euro al mese per 24 rinnovi

– 5 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Xiaomi Mi 9 – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Note 10 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 5 euro al mese per 30 rinnovi

La famiglia di tariffe Advance in particolare permette di ottenere smartphone a prezzi esclusivi:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Scopri tutte le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si hanno in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

3. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito per 3 mesi alla piattaforma TimGames. Il servizio per il mobile gaming, che si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale, offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Unlimited è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 199 euro di anticipo

da 128 GB – 199 euro di anticipo Huawei P30 – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 0 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 0 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

da – 199 euro di anticipo Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

da – 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

3. Smartphone super scontati

Nei negozi Tim è infine possibile acquistare modelli a costi estremamente ridotti. L’offerta Smart Cash è riservata ai clienti con tariffa Ricaricabile con piano dati attivo e richiede la sottoscrizione di un contratto di 30 mesi con rate mensili da 0,01 euro con addebito su carta di credito. L’offerta prevede anche l’attivazione automatica del servizio Tim Ricarica Automatica. I modelli tra cui scegliere sono:

Xiaomi Redmi 7A – 69 euro con vincolo di 30 mesi

– 69 euro con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy A10 – 99 euro con vincolo di 30 mesi

– 99 euro con vincolo di 30 mesi Huawei Y6 2019 – 99 euro con vincolo di 30 mesi