Siete alla ricerca delle migliori offerte fibra ottica a febbraio 2020? Scoprite con noi le promozioni speciali internet casa con la migliore tecnologia di connessione attualmente disponibile proposta dai principali operatori come Wind, TIM, Fastweb e Vodafone.

In questo articolo prendiamo in considerazione le migliori offerte fibra ottica del mese, febbraio 2020. Grazie all’analisi del comparatore di SosTariffe.it, abbiamo selezionato le quattro proposte che hanno un ottimo rapporto tra il prezzo del canone mensile e la qualità dei servizi offerti. Tra queste, troviamo Fibra 1000 di Wind, Internet Unlimited di Vodafone, Fastweb Casa di Fastweb e Super Fibra di TIM.

1. Fibra 1000 di Wind

L’offerta fibra di Wind è Fibra 1000, disponibile al canone mensile di 26,98 Euro in promozione speciale a febbraio 2020. Si tratta di una proposta tutto incluso, attivabile solo tramite la procedura online disponibile sul portale web di Wind e dedicata esclusivamente ai nuovi clienti. Trattandosi di un’offerta limitata alla tecnologia con fibra ottica, la sua attivazione è anche vincolata dalla copertura presente nell’area geografica presso cui siete residenti.

Ecco i servizi inclusi nel canone in promozione se scegliete di abbonarvi a Fibra 1000 di Wind:

modem Wi-Fi di ultima generazione per la navigazione da casa, con un costo pari a 5,99 Euro/mese per 48 mesi già incluso nel prezzo indicato;

di ultima generazione per la navigazione da casa, con un costo pari a 5,99 Euro/mese per 48 mesi già incluso nel prezzo indicato; servizio di attivazione , il cui costo originale è pari a 120 Euro, suddiviso in 24 rate mensili, ma che scende in promozione a 0 Euro/mese;

, il cui costo originale è pari a 120 Euro, suddiviso in 24 rate mensili, ma che scende in promozione a 0 Euro/mese; chiamate da fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada; servizio di dettaglio chiamate , gratuito se tramite l’area Clienti sul sito web di Wind oppure tramite App WindHome o MyWind;

, gratuito se tramite l’area Clienti sul sito web di Wind oppure tramite App WindHome o MyWind; 100 GIGA di internet per gli smartphone in famiglia, grazie alla possibilità di aggiungere fino a quattro numeri Wind.

In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi stabiliti sul contratto è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone più eventuale residuo per contributi attivazione. Inoltre, dovrete corrispondere le rate mancanti per il pagamento del modem (48 mesi) in un’unica tranche.

2. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone prevede un canone mensile pari a 26,90 Euro per l’attivazione di una linea internet casa fibra oppure ADSL. Anche nel caso di Vodafone, se siete interessati all’opzione fibra, prima di procedere con l’abbonamento vi consigliamo di verificare se nella zona in cui abitate sia effettivamente disponibile questa tecnologia. La promozione è inoltre attivabile solamente online, seguendo le indicazioni sul sito web della compagnia.

Vi presentiamo qui di seguito i dettagli dell’offerta:

internet alla massima velocità senza limiti, che può raggiungere fino a 1 Gigabit/s sulla Giga Network Fibra nel caso di disponibilità di tecnologia in fibra ottica con standard FTTH (Fiber To The Home);

alla massima velocità senza limiti, che può raggiungere fino a 1 Gigabit/s sulla Giga Network Fibra nel caso di disponibilità di tecnologia in fibra ottica con standard FTTH (Fiber To The Home); tutti i servizi della Vodafone Ready , compresa la Vodafone Station;

, compresa la Vodafone Station; chiamate verso fissi e mobili in regalo se effettuate entro il territorio nazionale;

in regalo se effettuate entro il territorio nazionale; Vodafone TV intrattenimento , che include tanti film, Serie TV e programmi per tutti;

, che include tanti film, Serie TV e programmi per tutti; SIM Dati da 30 Giga al mese per navigare anche fuori casa con tablet e chiavette.

Il pacchetto Vodafone Ready offre la migliore esperienza di navigazione sulla Giga Network Fibra, la rete internet in fibra ottica della compagnia. Vodafone Ready consente attivazione istantanea con 15 Giga al giorno fin da subito, in attesa dell’attivazione vera e propria della linea, assistenza e configurazione da remoto garantita e gratuita e quindi l’assicurazione di essere sempre connessi per navigare e chiamare tramite la linea internet. Inoltre, Vodafone Ready comprende anche la Vodafone Station, il modem Vodafone disponibile nelle versioni Vodafone Station Revolution e Vodafone Power Station.

3. Fastweb Casa di Fastweb

Tra le migliori offerte fibra troviamo Fastweb Casa a 27,95 Euro/mese, anziché 34,95 Euro/mese. Si tratta di una proposta a prezzo fisso e tutto incluso. Se in fibra, l’attivazione è naturalmente vincolata dalla copertura della linea in fibra ottica entro l’area geografica presso cui desiderate installarla.

L’offerta Fastweb Casa include:

internet illimitato , fino a 1 Gigabit/s nel caso di linea in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home);

, fino a 1 Gigabit/s nel caso di linea in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home); Assistenza Clienti MyFastweb ;

; servizio di attivazione ;

; chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali;

verso i numeri fissi e mobile nazionali; modem FASTGate.

Tra i vantaggi di scegliere Fastweb Casa è importante tenere presente che l’abbonamento non ha vincoli di durata e quindi potrete scegliere di disattivarlo in ogni istante, inoltre i termini contrattuali sono chiari e semplici, senza costi nascosti e sorprese di prezzo aggiuntivo: in poche parole, si paga solo quello che si vede!

Con Fastweb Casa potrete anche anche usufruire di tutti i servizi WOW di Fastweb, in particolare:

WOW FI , ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso su tutto il territorio nazionale e che consente quindi di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa a costo zero e in piena sicurezza;

, ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso su tutto il territorio nazionale e che consente quindi di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa a costo zero e in piena sicurezza; WOW Space, il servizio di cloud facile, sicuro, illimitato e di qualità per salvare file video, immagini e audio online. WOW Space è gratuito per il primo mese, mentre nei successivi 12 mesi di rinnova al costo aggiuntivo di 9,95 Euro/anni. Scegli Fastweb Casa »

4. Super Fibra di TIM

Super Fibra di TIM è l’offerta internet fibra tutto compreso al prezzo di 29,90 Euro/mese. Si tratta di un pacchetto completo di servizi per la linea internet e telefonica per la casa, attivabile però solamente online.

Ecco le caratteristiche di Super Fibra:

navigazione internet super veloce con fibra alla velocità massima di 1 Giga in download e 100 Mega in upload;

super veloce con fibra alla velocità massima di 1 Giga in download e 100 Mega in upload; servizio di attivazione incluso;

incluso; modem TIM Hub , il modello di modem TIM più veloce di sempre che consente una linea Wi-Fi stabile e con copertura eccellente;

, il modello di modem TIM più veloce di sempre che consente una linea Wi-Fi stabile e con copertura eccellente; chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali;

verso tutti i fissi e mobili nazionali; TIMVISION, la TV di TIM.

TIMVISION è la piattaforma di intrattenimento streaming on demand della compagnia. Grazie a questo servizio, potrete guardare film in prima visione, serie TV, i cartoni animati preferiti dai bambini e molto altro.

Per avere internet in casa con l’offerta Super Fibra di TIM dovrete fare attenzione a verificare che vi sia adeguata copertura della vostra area con una tecnologia di connessione in fibra ottica tramite la rete TIM. Attualmente, la rete della compagnia è presente sul territorio italiano con tre tipologie differenti: