Tim anche nel 2020 resta il primo operatore italiano di telefonia mobile per numero di linee attive e il colosso contro cui tutti gli altri gestori devono confrontarsi se vogliono allargare la loro utenza. L’azienda per il mese di febbraio ha deciso di non modificare la sua offerta, puntando sulle potenzialità della rete 5G proprietaria. Di seguito sono illustrate nel dettaglio le caratteristiche delle tariffe di Tim e i vantaggi per chi effettua la portabilità da Vodafone, Wind e Tre:

Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di febbraio 2020

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Scopri tutte le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Note10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi iPhone 11 Pro da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Annunci Google

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

I vantaggi di passare a Tim

I clienti Tim hanno l’enorme vantaggio di poter usufruire di una rete estesa a livello nazionale e il cui segnale risulta stabile e potente sostanzialmente in ogni angolo del Paese. La differenza è sentita soprattutto da chi arriva da Wind e Tre e abita in zone distanti dai centri urbani.

Con Tim si può navigare fino a 700 Megabit al secondo in 4.5G e 2 Gigabit al secondo in 5G. L’azienda dichiara di essersi assicurata le frequenze più pregiate associate al nuovo standard di comunicazione per reti mobili. Il 5G di Tim è disponibile a Roma, Napoli, Torino e Firenze e recentemente anche Bologna, Brescia e Monza. Milano, invece, è una città 5G ready. A breve alla lista si aggiungeranno anche Verona, Ferrara, Matera e Bari. Entro il 2021 l’obiettivo è di estendere la copertura a 120 città e 200 destinazioni turistiche sparse per l’Italia.

Tim offre una copertura vicina al 99% e ha strutturato la sua infrastruttura di rete e i servizi ad essi associati con caratteristiche ben precise. I suoi clienti possono vedere film, video, serie TV in altissima definizione (Ultra HD) senza ritardi o fastidiosi blocchi della visione. L’Ultra HD si caratterizza per un maggior numero di pixel per un più evidente effetto profondità e percezione dei colori.

Inoltre, i clienti del primo operatore possono contare su una navigazione agevolata grazie alla Giga First Class. Nello specifico l’azienda garantisce il massimo delle performance anche in movimento, nei luoghi particolarmente affollati e in condizioni di traffico congestionato. In caso di difficoltà di connessione o altri problemi alla linea, basta chiamare il numero gratuito 119 per ricevere assistenza immediata da parte degli esperti di Tim.

L’opzione 5G è inclusa nelle tariffe della linea Advance ma gli utenti Tim possono comunque navigare alla massima velocità disponibile sottoscrivendola al costo di 10 euro al mese.

Tim ha infatti strutturato la sua offerta in modo da incontrare le esigenze di un’utenza variegata e differenziata. I potenziali clienti dell’operatore tricolore possono quindi scegliere tra tariffe tutto incluso suddivise per fasce di prezzo e opzioni per specifiche categorie di utenti come giovani o gli anziani.

In più, Tim è anche tra gli operatori più convenienti quando si parla di tariffe telefono incluso. L’azienda permette di scegliere tra i migliori modelli di smartphone dei principali produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Queste tariffe consentono di associare al piano telefonico anche l’acquisto a rate di un dispositivo top di gamma. Tim richiede però un vincolo che va da 24 a 30 mesi a seconda del modello scelto e in alcuni casi anche il pagamento di un addebito. Il pagamento avviene solo con carta di credito. Le carte di debito non sono accettate.

Tim permette di acquistare un telefono in tandem con una delle sue offerte Ricaricabile con piano dati attivo. Nel caso di decida di usufruire del diritto di recesso o si passi ad altro operatore prima della scadenza dei 24 o 30 mesi, si dovranno corrispondere le rate residue.

Gli utenti Tim hanno anche altri vantaggi come l’accesso a Tim Party, il programma di sconti e promozioni che premia la fedeltà dei clienti. Il servizio per tutta la settimana mette in palio vantaggi come minuti e Gigabyte aggiuntivi, biglietti per il cinema, smartphone a prezzi esclusivi e molto altro ancora. In più, l’azienda ha predisposto diverse piattaforme per l’intrattenimento come TimMusic, TimVision e TimGames. La prima permette di accedere ad un ricco catalogo di brani da ascoltare in streaming, anche in modalità offline, senza stacchi pubblicitari. La seconda è l’offerta ideale per chi ama film, serie TV e film mentre la terza è per i gamer più accaniti.