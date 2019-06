Migliori conti correnti: le promozioni di giugno 2019

Grazie alle promozioni di giugno 2019 è possibile individuare, facilmente, le migliori soluzioni per chi è in cerca di un nuovo conto corrente in cui conservare i propri risparmi. La scelta del conto va effettuata analizzando un gran numero di elementi, a partire dai servizi offerti e dai costi per la gestione e per le varie operazioni, e considerando anche quelle che sono le promozioni del momento da sfruttare per ottenere vantaggi aggiuntivi che, in molti casi, possono fare la differenza nella scelta finale.

Per una panoramica completa sui migliori conti correnti disponibili ad oggi, è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it che permetterà, grazie al sistema di ricerca avanzata integrato, di individuare, senza problemi, il conto più adatto alle proprie esigenze. Per accedere al comparatore e scoprire il miglior conto corrente è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Di seguito, invece, illustriamo alcune delle migliori opzioni di giugno 2019 per aprire un nuovo conto corrente:

Conto corrente Widiba

Una delle migliori promozioni di giugno 2019 è rappresentata dal Conto Widiba. I nuovi clienti che scelgono di aprire questo conto, infatti, hanno la possibilità di sfruttare un conto corrente a zero spese per il primo anno oppure a tempo indeterminato con l’accredito dello stipendio oppure presentando una giacenza media di 5 mila Euro.

A rendere ancora più vantaggioso il conto di Widiba troviamo la possibilità, esclusiva per i nuovi clienti, di aprire una linea vincolata a 6 mesi con un tasso lordo promozionale pari all’1.6%. L’importo della linea vincolata va da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 500 mila Euro.

A completare i vantaggi offerti da questo conto troviamo una carta di debito che include la possibilità di pagare con lo smartphone utilizzando Apple Pay oppure Google Pay. La carta di debito ha canone gratuito ed il prelievo di contanti in Italia è sempre gratuito per importi superiori a 100 Euro (in caso contrario è prevista una commissione di 1 Euro). E’ possibile ottenere una seconda carta di debito ed anche richiedere la Carta di Credito Classic con canone trimestrale di 5 Euro e Plafond di 1.500 Euro.

Conto corrente Widiba

Conto Webank

Un’altra ottima alternativa per chi è in cerca di un nuovo conto corrente è rappresentata dal Conto Webank. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un conto corrente a zero spese che include una carta di debito gratuito con prelievi di contante illimitati e senza costi in tutta l’area Euro.

Per i nuovi clienti, inoltre, Webank offre in regalo 80 Euro di buoni carburante IP. Per ottenere i buoni è sufficiente, dopo l’apertura del conto corrente, effettuare l’accredito di stipendio o pensione oppure aprire una linea vincolata a 12 mesi dall’importo minimo di 1000 Euro e caratterizzata da un tasso lordo pari allo 0.3%.Attiva online il Conto Corrente Webank

Conto Corrente Digital di CheBanca!

Per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese, CheBanca! propone per questo mese di giugno il suo Conto Corrente Digital, una soluzione davvero molto comoda che fa della gestione online e della totale assenza di spese ed altri costi il suo vero punto di forza.

Il conto corrente di CheBanca! offre all’utente anche una carta di debito completamente gratuita (anche il prelievo è gratuito in area Euro) e permette di richiedere anche la Carta di Credito con canone annuo di 24 Euro totalmente azzerabile in caso di utilizzo della carta per almeno 5 mila Euro nel corso dell’anno.

Il Conto Corrente Digital consente di effettuare operazioni illimitate sia dall'app CheBanca! che dall'Area Clienti del sito dell'Istituto, offrendo una notevole flessibilità di utilizzo all'utente che potrà eseguire qualsiasi operazione senza la necessità di recarsi in filiale.

Conto corrente N26

Per chi è in cerca di un conto corrente in grado di poter essere gestito, in modo completo e immediato, direttamente dal proprio smartphone, la scelta migliore è rappresentata da conto corrente N26, una delle soluzioni più interessanti del momento.

Il conto N26, oltre ad essere pensato per poter essere gestito, completamente, online e, soprattutto, in mobilità con il proprio smartphone, presenta alcune caratteristiche di sicuro interesse. Per prima cosa, infatti, il conto è a zero spese con canone completamente gratuito e con la possibilità di effettuare prelievi da qualsiasi ATM in area Euro. Anche i pagamenti, in qualsiasi valuta, sono gratuiti.

I clienti più esigenti possono richiedere anche il conto corrente N26 Black che ha un costo di 9,99 Euro e riprendere tutte le caratteristiche illustrate per il conto N26 arricchendolo con la possibilità di effettuare prelievi gratuiti in tutto il mondo e con un apposito pacchetto assicurativo Allianz che va a tutelare, ulteriormente, il cliente.

In listino c’è anche il conto N26 Metal che aggiunge al conto N26 Black anche un supporto clienti dedicato e la possibilità di accedere ad offerte esclusive con partner selezionati. Il conto in questione costa 16,99 Euro al mese.

Conto corrente N26

Conto Hype

Tra le migliori promozioni del mese di giugno 2019 per chi è in cerca di un nuovo conto corrente troviamo anche il Conto Hype, una soluzione “smart” che punta tantissimi sulla semplicità di accesso e di gestione oltre che sull’utilizzo in mobilità.

Il Conto Hype può essere aperto in pochi minuti, direttamente online, grazie ad una procedura semplificata che consente di accedere in tempi rapidissimi al conto stesso. Il cliente che sceglie il Conto Hype potrà contare su di una carta di pagamento con IBAN che fa della flessibilità il suo punto di forza.

Con questa carta, infatti, è possibile eseguire prelievi di contante in tutto il mondo senza commissioni di alcun tipo. La carta è contactless ed offre, quindi, il pieno supporto ai pagamenti tramite smartphone che rappresentano oramai uno degli strumenti di pagamenti più utilizzati in assoluto, in particolare tra gli utenti più giovani.

Il conto di Hype è completamente gratuito e rappresenta una soluzione davvero molto comoda per poter gestire, in tutta semplicità e senza vincoli geografici, il proprio denaro. Da notare che è possibile anche Hype Plus, una soluzione ancora più ricca e completa.

Il conto Hype Plus costa appena 1 Euro al mese e permette di effettuare l’accredito dello stipendio e l’addebito automatico delle spese periodiche. Da notare, inoltre, che con questa soluzione è possibile accedere anche ad Hype Web per poter gestire il proprio conto corrente anche dal PC.

Per attivare il conto Hype è possibile sfruttare la procedura online disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Conto Hype