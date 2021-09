Miglior gestore luce e gas di Settembre 2021: le offerte di Settembre 2021

Passato il caldo estivo si avvicina il momento tanto temuto dai consumatori: il freddo invernale e l'accensione dei termosifoni. Se non hai ancora abbandonato il mercato tutelato per le offerte del libero mercato potresti trovare delle tariffe luce e gas molto convenienti. Ecco qual è il miglior gestore luce e gas di Settembre e come puoi cambiare operatore per i servizi domestici

La prima cosa da fare per poter capire qual è il miglior gestore luce e gas per te è capire qual è il tuo profilo di consumo. Questo consiglio vale sopratutto quando parliamo delle offerte energia, infatti queste tariffe possono essere di due tipologie: monorarie o biorarie. Le promozioni luce tengono conto degli orari in cui siete in casa e usate gli elettrodomestici.

Se leggi con attenzione il contratto che ti viene proposto vedrai che sono riportate le sigle F1, F2 e F3 che indicano le fasce orarie stabilite dall’ARERA. In particolare, F1 è associata alla tariffa applicata ai consumi tra le 8 di mattina alle 19 di sera dal lunedì al venerdì;F2 va dalle 7 alle ore 8 di mattina e dalle 19 alle ore 23 dal lunedì al venerdì, oltre alla fascia 7-23 il sabato; F3 quindi copre il resto della giornate e tutte le ore dei giorni festivi (da 00 alle ore 7, dalle 23 alle ore 24 dal lunedì al sabato, domenica e festivi tutto i giorno).

Le tariffe monorarie applicano ai tuoi consumi sempre la stessa tariffa a prescindere dai giorni e dagli orari di consumo. Le promozioni biorarie (o triorarie) invece tengono conto delle fasce orarie e in genere propongono dei costi più vantaggiosi se usi l’energia elettrica nelle ore serali o nei weekend.

Come capire se l’offerta luce e gas è conveniente

Le proposte gas sono molto più semplici, non vengono applicate le fasce orarie e la convenienza dipenderà solo dal prezzo applicato alla materia prima dal gestore di riferimento.

La spesa mensile o bimestrale che sostieni per il tuo consumo di energia o gas non dipende solo dalle risorse effettivamente utilizzate. Se hai l’ultima bolletta nelle vicinanze prendila, se oltre alla prima pagina e al totale da pagare questo mese osservi i dettagli e leggi anche le altre pagine del documento potrai vedere che la somma è frutto di più voci di spesa. In bolletta paghi anche gli oneri di sistema, i costi di trasporto e distribuzione e le tasse.

Se vuoi capire se una tariffa luce e gas è effettivamente conveniente rispetto al piano che hai attivo dovresti fare un calcolo complessivo, non puoi basarti solo sul prezzo della materia prima. Per aiutarti in questa analisi, che non è sempre così immediata come sembra, puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento è gratuito e effettuare una ricerca non ti obbliga ad attivare le promozioni.

Il vantaggio che ti offre questa applicazione è che puoi personalizzare l’analisi inserendo dei dati sul tuo stile di consumo (oppure puoi recuperare dalla tua bolletta il tuo consumo annuale, così avrai una stima ancora più precisa dei costi), l’algoritmo quindi calcolerà qual è il tuo consumo su 12 mesi e stimerà la bolletta media mensile e annuale. Lo strumento terrà conto anche dei costi fissi (oneri di sistema, ecc…) e ti restituirà quindi un’ipotesi molto attendibile della spesa che dovrai sostenere.

Confronta le migliori promozioni luce e gas »

Il miglior gestore energia di Settembre

Per trovare la promozione luce migliore del mese abbiamo usato il sistema di SOStariffe.it. Abbiamo preso come esempio per il calcolo dei costi una famiglia di 3 persone (o 3 conviventi) che usa regolarmente forno, frigo e lavatrice e con un consumo medio annuo di 2690 kWh. In base a questo profilo ecco quali sono le 3 offerte energia più competitive di Settembre:

Pulsee Zero Ventiquattro Luce Fix

Illumia Luce Extra Web

Wekiwi Luce Prezzo Fisso 12 Mesi

Scopri le offerte energia più convenienti »

Pulsee Zero Ventiquattro Luce Fix

Questa promozione di Pulsee ti può far risparmiare quasi 236 euro in un anno se passi a questa tariffa dal mercato tutelato. La tariffa è un piano monorario che blocca il costo della materia prima per 12 mesi e che ti offre uno sconto sulla componente energia pari al 75% usando il codice SOSL75 quando sottoscrivi questa offerta. Queste condizioni sono valide se attivi questa promozione entro il 10 Settembre, potrai anche personalizzare la fornitura chiedendo che ti venga garantita un servizio green (ti costerà 1 euro in più al mese) cioè che il gestore certifichi che la tua energia è prodotta da fonti rinnovabili.

Il costo dell’energia applicato ai tuoi consumi con la versione monoraria è di 0,098 euro/kWh. La stessa promozione è disponibile anche nella versione bioraria, in questo caso puoi pagare la luce 0,105 euro/kWh in F1 e 0,095 euro/kWh in F2/3.

Attiva la tariffa Pulsee »

Illumia Luce Extra Web

Un’alternativa molto conveniente è questa proposta di Illumia, se attivi Luce Extra Web online entro il 12 Settembre otterrai un omaggio di benvenuto molto vantaggio: 120 kWh al mese gratis per il primo anno. Questo incentivo ti farà risparmiare quasi 195 euro l’anno rispetto alle tue bollette energia rispetto alle attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele.

Annunci Google

L’offerta di Illumia è un piano monorario con prezzo dell’energia bloccato per 1 anno ed è una promozione ad energia verde. Per attivare questa tariffa il gestore ti richiede di pagare le tue bollette attivando la domiciliazione su conto corrente.

Scopri come risparmiare con Illumia »

Wekiwi Luce Prezzo Fisso 12 Mesi

Un sistema di pagamento molto particolare quello adottato da questo gestore, wekiwi ha introdotto le Cariche mensili trasformando il suo sistema di bollette in una sorta di canone. Ad inizio fornitura l’operatore ti chiede di stimare i tuoi consumi e di scegliere una taglia di ricarica per il mese di servizio, se al termine del periodo rientrerai nel consumo ipotizzato ti premierà.

La promozione del mese è un piano monorario a costo fisso dell’energia per 12 mesi. Se attivi questa offerta il gestore ti regala un buono da 2o euro da spendere in una serie di negozi convenzionati, il voucher raddoppia il suo valore se oltre alla promozione luce sottoscrivi anche quella gas.

Attiva Energia Prezzo Fisso di wekiwi »

La promozione gas del mese

Per quanto riguarda il tuo servizio di fornitura gas ecco quali sono i 3 operatori che ti propongono le migliori tariffe:

Pulsee Zero Ventiquattro Gas

Wekiwi Prezzo Fisso Gas 12 Mesi

Eni Gas e Luce Link Gas

Per confrontare questi piani abbiamo preso come profilo tipo quello di una famiglia di tre persone che convive in un appartamento di 75 mq, il gas viene utilizzato per avere acqua calda, per cucinare e per il riscaldamento domestico. Il consumo annuo stimato è di 1110 smc in un anno.

Scopri quali sono le migliori tariffe gas »

Pulsee Zero Ventiquattro Gas

Con Pulsee il gas ti costerà 0,1913 euro/smc e il prezzo sarà bloccato per 1 anno. Come per la versione luce di questa promozione, a rendere molto conveniente questa proposta è lo sconto del 45% sul costo della materia prima che può essere applicato alla tua fornitura se ti registri usando il codice SOSG45. Con il gestore potrai scegliere se pagare la tua offerta con addebiti su conto corrente o su carta di credito.

Il risparmio stimato se passi dal mercato tutelato a questa promozione del libero mercato potrà essere di 118 euro.

Scopri Zero Ventiquattro Gas di Pulsee »

Wekiwi Prezzo Fisso Gas 12 Mesi

Anche con wekiwi puoi avere una tariffa a prezzo fisso per 12 mesi, il costo proposto a Settembre è di 0,200 euro/smc. Se ti iscrivi all’Area personale potrai ottenere anche degli sconti speciali, così come avrai degli incentivi se rispetterai la tua taglia di Carica mensile. Con il gestore puoi ricevere anche un buono da 20 euro con l’attivazione di questa promozione e se sei anche cliente wekiwi per la fornitura energia il voucher varrà 40 euro, potrai usarlo in 11 mila supermercati e negozi.

Se scegli questa soluzione dovrai pagare le tue bollette con RID.

Attiva la miglior promo di wekiwi »

Eni Gas e Luce Link Gas

L’ultima offerta che ti illustriamo è Link Gas di Eni Gas e Luce, questa promozione ti propone una tariffa gas da 0,2890 euro/smc a prezzo bloccato per 1 anno. Il risparmio sul quale puoi contare se scegli questo piano per passare al libero mercato è di circa 87 euro. Con questo gestore puoi ottenere diversi sconti sulle tue bollette:

10% di riduzione sul costo della materia prima per il primo anno di fornitura

10% di sconto ulteriore se attivi la bolletta digitale e i pagamenti RID

1 caffè Starbucks al giorno per 4 mesi in omaggio

L’operatore ti offre anche un check up energetico per essere certi di non sprecare risorse e quindi di non spendere più del necessario per i tuoi bisogni. E per chi è attento anche all’aspetto ecologico dei propri consumi c’è anche l’opzione Gas con CO 2 con questa offerta, in pratica il gestore si impegna a finanziare dei progetti che riducano le tue emissioni di anidride carbonica ad esempio con programmi per la conservazione di boschi e foreste.

Con l’App di Eni puoi anche tenere un Diario dei tuoi consumi per capire quando e quanto usi le risorse e se o come puoi evitare degli sprechi di luce e gas.

Scopri Link Gas »