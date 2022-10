Miglior gestore luce e gas di Ottobre 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

In tempi di maxi rialzi dei prezzi di luce e gas e di bollette astronomiche, le famiglie italiane sono a caccia di risparmio. Come? Inseguendo le offerte dei brand dell’energia che, proponendo il miglior rapporto qualità-prezzo, le aiutino a tenere sotto controllo le spese a Ottobre 2022.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas , è possibile scattare una fotografia in tempo reale degli “alleati” della convenienza in questo autunno “dai prezzi roventi”. Il comparatore è uno strumento gratuito (scaricabile sui propri device mobile iOS e Android tramite l’App di SOStariffe.it) che consente ai titolari di utenze domestiche di confrontare le soluzioni per illuminare o riscaldare casa individuando l’offerta più vantaggiosa in base delle possibilità di spesa e fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare subito il confronto tra le offerte del Mercato libero attualmente a disposizione:

Le soluzioni luce e gas per tenere le spese sotto controllo a Ottobre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 142,46 euro

316,86 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 140,88 euro

319,15 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 146,08 euro

326,29 euro

Scandagliando le innumerevoli promozioni del Mercato Libero attivabili a Ottobre 2022, il comparatore di SOStariffe.it ha restituito una panoramica delle offerte più vantaggiose a Ottobre 2022 sulla base del profilo di consumo impostato: si tratta di una “famiglia tipo” che, nell’arco di dodici mesi, consuma 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Nella classifica dei “migliori” brand dell’energia si posizionano, quindi:

A2A;

Edison Energia;

Pulsee.

A2A Easy Luce e Gas

Tra le soluzioni luce e gas che aiutano i titolari di utenze domestiche a tenere sotto controllo le spese in bolletta c’è quella proposta da A2A Energia. Grazie all’accesso ai prezzi all’ingrosso della materia prima senza alcun sovrapprezzo e al contributo fisso mensile (pari a 12 euro a fornitura) gratuito per i primi tre mesi dall’attivazione del contratto, A2A Easy scala le vette del risparmio, secondo la classifica stilata dal comparatore di SOStariffe.it

Di seguito cosa prevede l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; possibilità di attivare la fornitura anche con un semplice WhatsApp;

gestione in autonomia della fornitura grazie all’area clienti online e all’App MyA2A;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 142,46 euro e di 316,82 euro per il gas.

Per saperne di più, clicca sul bottone verde di seguito:

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, sfrutta l’accesso alle condizioni all’ingrosso (senza costi aggiuntivi) per garantire ai propri clienti tariffe in linea con l’andamento del mercato. Inoltre, tale promozione è attivabile in modalità Dual Fuel (ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per gas).

L’architrave della promozione si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile (a fornitura) scontato del 50% (da 15 euro a 7,20 euro);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve ;

; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Sottoscrivendo questa soluzione di Edison Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 140,88 euro al mese per le bollette della luce e 319,15 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta luce:

Cliccando sul bottone verde di seguito, sono consultabili maggiori informazioni sull’offerta gas di Edison Energia:

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Tariffe luce e gas alle condizioni del mercato all’ingrosso. E senza costi extra. È l’offerte messa in campo da Pulsee, la energy company 100% digital e paperless. Ma non è tutto: questa promozione è personalizzabile con l’opzione Cost Sharing. Attivabile al prezzo di 1,50 euro in più al mese, questa opzione permette di richiedere bollette dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento. Inoltre, a disposizione dei clienti Pulsee, c’è anche l’opzione Zero Carbon Footprint (al prezzo di 3 euro in più al mese) per coloro che desiderano ridurre a zero il proprio impatto ambientale, salvaguardando così il Pianeta.

In dettaglio, la promozione Pulsee Luce e Gas Relax Index prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; sconto pari al 20% sul contributo fisso mensile (12 euro anziché 15 a fornitura), con attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre 2022 ; in caso di sottoscrizione dell’offerta in modalità Dual Fuel (cioè energia+gas), lo sconto sul contributo fisso mensile del gas è pari al 30%;

sul contributo fisso mensile (12 euro anziché 15 a fornitura), con attivazione dell’offerta entro il ; in caso di sottoscrizione dell’offerta in modalità Dual Fuel (cioè energia+gas), lo sconto sul contributo fisso mensile del gas è pari al 30%; energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Sottoscrivendo Pulsee Luce e Gas Relax Index, la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette dell’energia elettrica e di 326,29 euro al mese per quelle del metano.

Per conoscere maggiori informazioni e avere una panoramica completa dell’offerta luce di Pulsee, clicca sul pulsante verde di seguito:

Per avere più informazioni e un quadro completo della promozione gas Pulsee, segui il link sottostante:

