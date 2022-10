Soluzioni wireless , soluzioni che sfruttano la tecnologia FWA . Così come si trasforma in realtà il sogno di avere Internet casa per navigare alla massima velocità, anche senza avere il telefono fisso , la linea fissa o qualunque tipo di cavo per i locali della propria abitazione. Ecco quali sono le migliori offerte in questo segmento di mercato di Ottobre 2022 selezionate grazie a SOStariffe.it .

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Perché la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è vantaggiosa? Perché consente una connessione veloce e stabile anche in quelle case in cui non c’è una linea telefonica fissa, quelle abitazioni sprovviste della fibra ottica tradizionale.

Ma come funziona la tecnologia FWA che garantisce Internet casa senza fili? Velocità di navigazione e stabilità di connessione sono assicurati da un segnale che arriva per mezzo della fibra ottica fino al ripetitore più vicino alla propria casa, poi l’“ultimo miglio” (il tragitto dall’antenna del provider fino al modem di casa) è percorso attraverso la rete 4G e 4G+, quindi grazie a un collegamento wireless, sfruttando un ponte radio.

Con il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) sono state selezionate le migliori offerte di Ottobre 2022, mettendo a confronto le proposte degli operatori di telecomunicazioni.

Internet casa senza linea fissa: le migliori offerte di Ottobre 2022

NOME OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Linkem Promo Easy 19,90 euro per i primi 12 mesi, poi 24,90 euro fino a 100 Mbps in download

chiamate illimitate 2 Fastweb Casa Light FWA 9,95 euro fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 3 TIM Premium FWA 24,90 euro al mese con possibilità di attivare l’opzione “Ultra velocità” a 2 euro in più al mese fino a 40 Mbps in download

fino a 100 Mbps con l’opzione “Ultra velocità”

chiamate a consumo 4 Eolo più 4,90 euro al mese fino a 30 Mbps in download

fino a 200 Mbps con pacchetti aggiuntivi

chiamate illimitate

Quella che segue è una panoramica delle offerte che permettono una navigazione illimitata e alla massima velocità grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Proposte individuate con il comparatore di SOStariffe.it per Internet casa e che è possibile attivare a Ottobre 2022.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Linkem Promo Easy

Linkem Promo Easy è la “regina” delle offerte per chi sia alla ricerca di una soluzione per Internet casa senza telefono fisso. Grazie alla proposta “Parla e Naviga” è possibile beneficiare tanto della navigazione illimitata quanto delle chiamate illimitate al costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Dal secondo anno, invece, il costo sarà di 24,90 euro al mese.

Tra gli operatori leader in Italia nel settore della banda ultra larga wireless, Linkem insieme all’opzione “Parla e Naviga” che consente di chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla tecnologia VoIP, offre anche:

velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download;

in download; contributo di attivazione una tantum: 48 euro (anziché 100 euro), suddiviso in 12 fatture. Se il metodo di pagamento è con carta di credito prepagata, allora il contributo sarà in un’unica soluzione.

assistenza Prime gratuita, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem;

gratuita, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem; modem in comodato gratuito.

Per saperne di più dell’offerta Linkem Promo Easy, clicca al link qui sotto:

Scopri qui l’offerta di LINKEM »

Fastweb Casa Light FWA

Tra le soluzione con tecnologia FWA più convenienti di Ottobre 2022, c’è la soluzione Fastweb Casa Light FWA che consente di navigare da casa illimitatamente e ad alta velocità (fino a 1 Gbps in download). Quest’offerta è disponibile al costo di 19,95 euro al mese.

Con installazione di un’antenna inclusa e spesa di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi, questa proposta di Fastweb include:

nessun vincolo di durata ;

; possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento;

modem Internet Box NeXXt di ultima generazione (con Wi-Fi 6 e Alexa integrata) per una maggior copertura in ogni angolo della casa;

di ultima generazione (con Wi-Fi 6 e Alexa integrata) per una maggior copertura in ogni angolo della casa; navigazione sicura contro virus e malware;

possibilità di accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Maggiori informazioni sulla promozione Fastweb Casa Light FWA, vedi il link:

Scopri Fastweb Casa Light FWA »

TIM Premium FWA

La proposta wireless di TIM corre su lungo due strade: con la prima, è possibile avere un pacchetto base (con una velocità fino a 40 Mbps in download e chiamate a consumo) dal costo di 24,90 euro al mese (in promozione con attivazione online); con la seconda possibile ottenere un “upgrade” dell’offerta base, cioè il pacchetto “Ultra velocità”, con una spesa di 2 euro in più al mese, ma avendo chiamate illimitate e una velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download e fino a 50 in upload. Chi scegliesse tale opzione, beneficerebbe del primo mese gratuito (offerto da TIM).

L’offerta TIM Premium FWA è una soluzione che permette di sfruttare la tecnologia wireless per avere Internet casa ed è un’alternativa alla fibra ottica che, invece, richiede una linea telefonica fissa.

L’offerta TIM Premium FWA include anche:

modem FWA in comodato d’uso gratuito (Outdoor o Indoor a seconda della copertura di rete);

contributo di attivazione gratuito;

chiamate a consumo: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

opzione voce a 2 euro in più al mese per avere le chiamate illimitate.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIM Premium FWA, clicca al link di seguito:

Scopri TIM Premium FWA »

Eolo Più

Con un costo di 24,90 euro al mese a prezzo fisso, l’offerta Eolo Più abbinata Internet casa alle chiamate illimitate. L’operatore italiano fornitore di servizi Internet a banda ultra-larga propone un pacchetto base che può essere integrato con tre soluzioni aggiuntive allo scopo di accrescere la velocità di navigazione e servizi a disposizione: “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” (al costo di 5 euro al mese ciascuna) e “+Sicurezza” (a 3 euro in più al mese). In promozione c’è anche la possibilità di abbinare l’opzione “+Intrattenimento” con “+Studio e Lavoro” per avere una velocità fino a 200 Mb/s in download al costo di 8 euro (anziché di 10 euro).

Con chiamate illimitate verso cellulari e rete fissa, le altre caratteristiche dell’offerta di Eolo Più sono le seguenti:

navigazione fino a una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload nel pacchetto base;

possibilità di velocità di navigazione fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload con i pacchetti opzionali a pagamento;

e con i pacchetti opzionali a pagamento; antivirus e Parental control con l’opzione “+Sicurezza”;

EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

possibilità di ricevere assistenza entro 3 minuti dalla richiesta di aiuto;

possibilità di provare gratis i pacchetti opzionali per 30 giorni, durante il quale si potrà decidere se mantenerli al prezzo di 10 euro al mese, oppure eliminarli senza costi dalla propria area cliente online entro la fine del periodo di prova.

Per saperne di più della proposta di Eolo Più, segui il link qui sotto:

Scopri Eolo Più »