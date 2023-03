Miglior conto deposito di marzo 2023: le offerte con i rendimenti più alti

Il conto deposito è vantaggioso. È un investimento sicuro per far fruttare i propri risparmi. Differente da un conto corrente, è un prodotto bancario redditizio e senza i rischi delle Borse. Con SOStariffe.it , le migliori proposte di marzo 2023 .

Sono in aumento le aperture di conti deposito. Almeno questa è l’impressione che hanno i principali istituti di credito. Con l’innalzamento dei tassi di interesse proposti dalle banche, gli italiani sono tornati a investire i propri risparmi nella sicurezza garantita dai conti deposito. Anche perché questi ultimi, in quasi tutti i casi, sono coperti dal FITD. Si tratta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, un particolare fondo la cui funzione è fornire un risarcimento, nei casi previsti dalla legge e fino a un massimo di 100.000 euro, in caso di fallimento di una banca.

Con il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it, invece, ecco quali sono le migliori offerte di marzo 2023.

Tuttavia, prima di addentrarci nell’analisi delle principali offerte attualmente disponibili sul mercato bancario, è necessario ricordare una distinzione fondamentale da tenere presente prima di sottoscrivere un conto deposito.

Il conto deposito può essere vincolato: più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di interesse. Con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi maturati. Oppure il conto deposito può essere senza vincolo e allora la somma può essere recuperata in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Conto deposito: le migliori offerte di marzo 2023

CONTO DEPOSITO TASSO LORDO E VINCOLO MASSIMO 1 X Risparmio di Banca AideXa 4,50% per 36 mesi 2 Conto Key di Banca Progetto (Linea non svincolabile) 4,50% per 60 mesi 3 Cherry Vincolato di Cherry Bank 4% per 60 mesi

Ecco quali sono le banche che propongono conti deposito con tassi di interesse elevati. Queste soluzioni sono state trovate dal comparatore di SOStariffe.it.

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa propone “X Risparmio“, un conto deposito online vincolato a zero spese, con i seguenti tassi di rendimento:

3 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%; 6 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%; 12 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%; 18 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%; 24 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è 3,75%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è 3,75%; 36 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 4,50%.

Per beneficiare dei rendimenti di “X Risparmio”, Banca AideXa fa sapere che non c’è alcun obbligo di aprire un conto corrente e che i propri risparmi investiti sono tutelati al 100% dal FITD e che l’apertura del conto deposito è eseguibile online. Per questa operazione sono necessari:

codice fiscale;

documento d’identità, o passaporto, o patente di guida;

videocamera di pc, tablet o smartphone;

codice IBAN del conto corrente da cui inviare la somma da depositare.

“X Risparmio” si contraddistingue per le seguenti tre caratteristiche. Anzitutto la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo; in secondo luogo la somma minima che un risparmiatore può investire è di 1.000 euro; in terzo luogo la somma massima ammonta a 100.000 euro.

Per saperne di più sul deposito vincolato di Banca AideXa, clicca il link di seguito:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

Conto Key di Banca Progetto

Con un rendimento del 4,5%, “Conto Key” svetta sul mercato italiano. Banca Progetto propone questo investimento con linee non svincolabili, con i seguenti vincoli e rendimenti:

6 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 3,25% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 4% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 4,25% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 4,50%.

Per quanto riguarda, invece, le linee svincolabili, l’offerta prevede:

6 mesi, tasso di interesse 2% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 2,25% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 2,50% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 3,75%.

Ricordiamo che la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per avere “Conto Key” occorre essere già in possesso di “Conto Progetto”. Con “Conto Key” si ha un conto corrente gratuito (con interesse attivo dello 0,25%), con le seguenti caratteristiche:

servizio di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA;

bonifici istantanei.

Inoltre, con “Conto Key” si ha gratuitamente pure una carta di debito internazionale.

Per conoscere l'offerta di Banca Progetto, segui il link:

SCOPRI CONTO KEY »

Cherry Vincolato di Cherry Bank

“Cherry Vincolato“, il conto deposito proposto da Cherry Bank, è uno dei più remunerativi nel panorama bancario di marzo 2023. Offre infatti un tasso d’interesse lordo del 4% per un vincolo della durata di 60 mesi. Il canone annuale di giacenza è gratuito, così come la banca non ha previsto né costi di attivazione né di estinzione. Per questo motivo ,”Cherry Vincolato” è un conto deposito a zero spese. Tra le sue caratteristiche c’è da ricordare che l’importo minimo è di 3.000 euro e quello massimo di 3 milioni di euro.

L’offerta vincolata di Cherry Bank prevede i seguenti vincoli e tassi di rendimento:

per un vincolo di 6 mesi , il tasso di interesse è del 2,60% lordo;

, il tasso di interesse è del 2,60% lordo; per un vincolo di 12 mesi , il tasso di interesse è del 3% lordo;

, il tasso di interesse è del 3% lordo; per un vincolo di 18 mesi , il tasso di interesse è del 3% lordo;

, il tasso di interesse è del 3% lordo; per un vincolo di 24 mesi , il tasso di interesse è del 3,10% lordo;

, il tasso di interesse è del 3,10% lordo; per un vincolo di 36 mesi , il tasso di interesse è del 3,50% lordo;

, il tasso di interesse è del 3,50% lordo; per un vincolo di 48 mesi , il tasso di interesse è del 3,75% lordo;

, il tasso di interesse è del 3,75% lordo; per un vincolo di 60 mesi, il tasso di interesse è del 4% lordo.

Un’altra soluzione vantaggiosa sempre proposta da Cherry bank è “Cherry Recall“. Si tratta di un conto deposito che, con vincoli della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, assicura un tasso al 2,80% indipendentemente dalla durata del deposito. Per questa offerta di investimento, Cherry Bank chiede ai clienti un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita è necessario dare un preavviso di 32 giorni.

Con “Cherry Recall”, Cherry Bank mette a disposizione anche “Cherry Box” con linea libera. Questa soluzione prevede depositi senza vincolo della durata a scelta del risparmiatore di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Il tasso di interesse lordo offerto da Cherry Bank è dello 0,40% ed è applicato indipendente dalla durata del deposito. Va osservato che, non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto, il quale può rientrarne in possesso in qualsiasi momento.

Per avere maggiori informazione relative all'offerta di Cherry Bank, segui il link che trovi qui sotto:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »