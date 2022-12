Miglior conto deposito di Dicembre 2022: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è una forma di investimento sicura e conveniente per i risparmiatori che vogliono far fruttare i propri risparmi senza però correre i rischi di un investimento in Borsa, nel mercato azionario od obbligazionario.

Ed è proprio la sicurezza della sua formula che rende il conto deposito sempre più appetibile agli occhi dei risparmiatori: bloccando del denaro per un arco di tempo breve (il vincolo a 12 mesi è il più ambito), essi potranno beneficiare di un tasso di interesse.

Per la scelta del miglior conto deposito, è bene effettuare una valutazione completa del rendimento dello stesso, prendendo in considerazione sia la tipologia di vincolo proposto, sia il tasso di interesse sia le modalità di liquidazione degli interessi stessi.

Il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it scatta una fotografia delle offerte di dicembre 2022, mettendo a confronto le proposte con i rendimenti più alti.

Conto deposito, perché è una scelta conveniente e sicura

LE DOMANDE DEI RISPARMIATORI RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI SOSTARIFFE.IT Che cos’è un conto deposito? È un conto bancario che offre un rendimento sulle somme depositate e vincolate. Il vincolo, di solito, va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 60 mesi Quali sono le differenze tra conto deposito e conto corrente? Il conto deposito permette un numero limitato di operazioni (versamento e prelievo) rispetto al conto corrente Perché un conto deposito è vantaggioso? Offre un rendimento garantito sull’importo depositato grazie all’interesse maturato durante il periodo di vincolo. Più lungo è il vincolo più alto è il tasso di interesse Un conto deposito è sicuro? Sì, perché le somme depositate sono “protette” dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che garantisce fino a 100.000 euro al correntista

Un conto deposito può essere aperto sia in una filiale sia tramite Internet. In entrambi i casi, l’importante è avere un conto corrente d’appoggio da cui movimentare il denaro all’apertura e alla chiusura del conto deposito.

Un altro elemento importante da considerare è l’opzione tra conto deposito con o senza vincolo:

con un vincolo, il rendimento è più alto, in quanto il tasso di interesse cresce in base alla lunghezza del periodo di vincolo;

senza un vincolo, il denaro è sempre a disposizione del titolare del conto deposito, ma i tassi di interesse sono più bassi rispetto alla presenza del vincolo.

Il risparmiatore può comunque svincolare il denaro depositato in qualsiasi momento. Tuttavia, l’operazione può essere effettuata a due condizioni:

pagando una penale alla banca;

oppure rinunciando agli interessi che sono stati maturati fino a quel momento.

Per aprire un conto deposito è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne;

essere residenti in Italia.

Mentre i documenti e gli strumenti necessari sono:

carta d’identità;

codice fiscale;

certificato di residenza;

videocamera per l’apertura tramite Internet;

IBAN del conto corrente d’appoggio.

Conto deposito: le migliori alternative di dicembre 2022

BANCA E CONTO DEPOSITO VINCOLO MASSIMO RENDIMENTO LORDO 1 Conto Key (non svincolabile) di Banca Progetto 60 mesi 3,75% 2 SI Conto Deposito di Banca Sistema 60 mesi 3,50% 3 Banca Ifis – Rendimax Vincolo Posticipato 60 mesi 3,50% 4 Conto Key (svincolabile) di Banca Progetto 60 mesi 3,25% 5 Banca Ifis – Rendimax Vincolo Anticipato 60 mesi 3,15%

Con il comparatore di SOStariffe.it è stato possibile selezionare le migliori alternative attualmente disponibili sul mercato bancario per investire i propri risparmi in un conto deposito con o senza vincolo. In sintesi, le offerte più vantaggiose.

Conto Key di Banca Progetto

Con un vincolo lungo 60 mesi, il rendimento arriva al 3,75%. Un tasso di interesse fra i più alti disponibili sul mercato italiano dei conti deposito. Banca Progetto con “Conto Key” offre ai risparmiatori non solo un conto corrente gratuito ma anche l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio con un investimento per la propria liquidità.

La soluzione proposta da Banca Progetto si articolo lungo due strade: linee di deposito svincolabili e non svincolabili. Ovviamente, come da consuetudine, per queste ultime i tassi di redditività sono più bassi, essendo la somma depositata libera da vincoli.

Il conto deposito “Conto Key” è un prodotto esclusivo rivolto a tutti i clienti già in possesso di “Conto Progetto”.

Infatti, attivando Conto Key, si ha a disposizione un conto corrente per tutte le principali operazioni quotidiane:

possibilità di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA;

bonifici istantanei.

Ed è possibile anche richiedere una carta di debito internazionale gratuita. Se si possiede già “Conto Progetto”, si può attivare “Conto Key” in pochi click direttamente dall'”Area Privata”, accedendo da web alla sezione “I miei prodotti > Vetrina Prodotti > Vendita Prodotti”.

Per le linee non svincolabili, i tassi di interesse proposti da Banca Progetto ai suoi clienti sono i seguenti:

6 mesi tasso di interesse 2% ;

; 12 mesi tasso di interesse 2,25% ;

; 18 mesi tasso di interesse 2,50% ;

; 24 mesi tasso di interesse 2,75 %;

%; 36 mesi tasso di interesse 3,25 %;

%; 48 mesi tasso di interesse 3,50 %;

%; 60 mesi tasso di interesse 3,75%.

In alternativa, i tassi di rendimento offerti per le linee svincolabili sono:

6 mesi tasso di interesse 1,50% ;

; 12 mesi tasso di interesse 2% ;

; 18 mesi tasso di interesse 2% ;

; 24 mesi tasso di interesse 2,25 %;

%; 36 mesi tasso di interesse 2,75 %;

%; 48 mesi tasso di interesse 3% ;

; 60 mesi tasso di interesse 3,25%.

Ricordiamo che la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per maggiori informazioni sull’offerta di Banca Progetto, segui il link:

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

“SI Conto! Deposito” di Banca Sistema è un conto deposito vincolato a zero spese (apertura, chiusura, versamenti e prelevamenti sono gratuiti) che fa fruttare i propri risparmi anche oltre il 4%. L’imposta di bollo dello 0,20% è a carico di Banca Sistema.

È possibile aprirlo online, o in filiale, e non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto di credito. I vincoli hanno scadenze da un minimo di 3 a un massimo di 120 mesi. L’importo minimo è di 500 euro, anche se la Banca si riserva la facoltà di modificare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme depositate.

Ecco in dettaglio qual è la durata dei vincoli proposti e il loro tasso di rendimento lordo, valido a partire dal 11 novembre 2022:

con vincolo di 3 mesi, il tasso di interesse è del 1,60% ;

; con vincolo di 6 mesi, il tasso di interesse è del 1,90%;

con vincolo di 9 mesi, il tasso di interesse è del 2,10%;

con vincolo di 12 mesi, il tasso di interesse è del 2,40%;

con vincolo di 18 mesi, il tasso di interesse è del 2,60%;

con vincolo di 24 mesi, il tasso di interesse è del 2,80%;

con vincolo di 30 mesi, il tasso di interesse è del 2,90%;

con vincolo di 36 mesi, il tasso di interesse è del 3,10%;

con vincolo di 42 mesi, il tasso di interesse è del 3,20%;

con vincolo di 48 mesi, il tasso di interesse è del 3,30%;

con vincolo di 54 mesi, il tasso di interesse è del 3,40%;

con vincolo di 60 mesi, il tasso di interesse è del 3,50%;

con vincolo di 120 mesi, il tasso di interesse è del 4,10%.

Il cliente non può svincolare, in tutto o in parte, prima della scadenza, le somme depositate. La capitalizzazione degli interessi, invece, avviene alla scadenza del vincolo.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Sistema, vedi il link qui sotto:

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Con interessi che arrivano fino a un massimo del 3,50% lordo, Banca Ifis mette a disposizione un ventaglio di proposte d’investimento al riparo dalle turbolenze degli indici delle Borse. In sostanza, con le soluzioni offerte da Banca Ifis è possibile scegliere tra linee di deposito con vincolo o senza vincolo. Così come è possibile scegliere la durata del vincolo che si preferisce da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni.

Nello specifico, il pacchetto Rendimax Conto Deposito è un conto di deposito a risparmio che consente la costituzione di depositi a risparmio libero (“Libero”), depositi con preavviso (“Like”) e depositi a risparmio vincolato (“Vincolato”). Occorre osservare che l’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro e quello massimo di 1 milione di euro. Riassumendo:

“Libero” con tasso annuo lordo dello 0,20% e disponibilità immediata della somma;

e disponibilità immediata della somma; “Like” con tasso annuo lordo dello 0,75% con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma;

con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma; “Vincolato”.

Per quanto riguarda la soluzione di deposito “Vincolato” è possibile poi avere una liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo) con i seguenti vincoli e i loro tassi di rendimento:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,70% ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 1,95% ;

; 12 mesi tasso di interesse lordo 2,20% ;

; 18 mesi tasso di intesse lordo 2,40% ;

; 24 mesi tasso di interesse lordo 2,60% ;

; 36 mesi tasso di interesse lordo 2,80% ;

; 48 mesi tasso di interesse lordo 3% ;

; 60 mesi tasso di interesse lordo 3,15%.

Sempre a proposito della linea “Vincolato” ma con liquidazione posticipata (Interessi liquidati trimestralmente), i vincoli vanno sempre da un minimo di 6 a un massimo di 60 mesi, ma i rendimenti sono più alti:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,75% ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 2% ;

; 12 mesi tasso di interesse lordo 2,25% ;

; 18 mesi tasso di intesse lordo 2,50% ;

; 24 mesi tasso di interesse lordo 2,75% ;

; 36 mesi tasso di interesse lordo 3% ;

; 48 mesi tasso di interesse lordo 3 , 25% ;

, ; 60 mesi tasso di interesse lordo 3,50%.

È possibile l’apertura del conto deposito online con firma digitale, senza bisogno di stampare né inviare alcun modulo cartaceo. È necessario soltanto un cellulare e una casella e-mail.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Ifis, segui il link qui sotto:

