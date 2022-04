Miglior conto corrente aziendale online: le offerte di aprile 2022

Le esigenze di un’azienda sono abbastanza diverse rispetto a quelle di un singolo correntista: ecco perché sarebbe più utile procedere con la sottoscrizione di un conto corrente aziendale invece di un classico conto corrente. Vediamo di seguito come individuare un conto corrente aziendale zero spese e quali sono le migliori soluzioni che si possono attivare ad aprile 2022.

Un conto corrente aziendale, chiamato anche conto business, è un conto che si rivolge ai professionisti con partita IVA e alle aziende: si tratta di un conto gestibile come un conto corrente tradizionale, ma che presenta delle caratteristiche aggiuntive.

Tra le diverse tipologie di conti correnti aziendale, possiamo annoverare il conto corrente online, che si può aprire direttamente da casa, e gestire da PC, tablet o smartphone, grazie alla presenza dell’applicazione dedicata.

Nelle prossime analizzeremo 2 delle migliori offerte di conto corrente aziendale online attualmente disponibili sul web, ovvero:

il conto aziendale Qonto ;

il conto corrente aziendale UniCredit.

Nome conto corrente aziendale Caratteristiche Qonto per professionisti (Basic, Smart, Premium) Qonto per PMI e startup (Essential, Business, Enterprise) Apertura del conto online in pochi minuti Possibilità di scegliere tra 3 differenti tipologie di conto con prezzi differenti e crescenti in base alla tipologia di servizi inclusi Conto corrente aziendale UniCredit OneKey (Prime e Premium) Soluzione innovativa per le imprese, con la quale è possibile usufruire di servizi e prodotti bancari innovativi per le imprese

Il canone mensile può essere di 50 o 100 euro a seconda della soluzione scelta

Clicca sul link in basso per avere una panoramica generale su cosa sia un conto corrente di tipo aziendale.

Confronta i conti correnti aziendali »

Conto corrente aziendale online Qonto

Il conto business proposto da Qonto permette di:

aprire fino a 5 conti business con IBAN italiano;

gestire pagamenti e F24 in modo semplice e rapido;

eliminare le note spese e ottimizzare la gestione contabile.

Ci sono due diverse macrocategorie di conto corrente:

quello che si rivolge ai professionisti; il conto per PMI e startup.

Scopri il conto corrente aziendale Qonto »

Il conto corrente aziendale Qonto può essere descritto in 4 parole:

semplicità: si tratta di una sistema di gestione dei propri soldi attraverso il quale è possibile semplificare i pagamenti e la quotidianità finanziaria;

completezza: Qonto permette di risparmiare tempo, automatizzando le proprie attività finanziarie e contabili, permettendo di ricevere supporto in 15 minuti;

flessibilità: sarà possibile scegliere il piano, le carte di gli strumenti di pagamento che si adattano meglio alle proprie esigenze di gestione;

trasparenza: non saranno infatti presenti commissioni nascoste.

Scegli il conto Qonto »

Tipologie di conti correnti aziendali Qonto

Elenchiamo di seguito i conti correnti aziendali proposti da Qonto, con le differenze in termini di costi e servizi presenti tra i conti correnti per i professionisti e i conti correnti per le PMI e Startup.

Conto corrente aziendale per professionisti Conto corrente business per PMI e startup Basic: disponibile al costo di 9 euro al mese (IVA esclusa), prevede i servizi essenziali per gestire il proprio business da libero professionista Essential: disponibile al costo di 29 euro al mese (IVA esclusa), comprende i servizi essenziali per gestire il business in team Smart: disponibile al costo di 19 euro (IVA esclusa), è un conto completo che permette di semplificare la propria gestione finanziaria e contabile Business: disponibile al costo di 99 euro al mese (IVA esclusa), è un conto corrente aziendale che comprende servizi completi per gestire le spese in team Premium: disponibile al costo di 39 euro al mese (IVA esclusa), è un piano che prevede tutti i servizi messi a disposizione da Qonto e un supporto dedicato Enterprise: disponibile al costo di 249 euro al mese (IVA esclusa), è il piano che supera i limiti e include tutti gli accessi

Tutti i conti correnti aziendali Qonto prevedono 30 giorni di prova gratuiti e senza impegno

Scopri di più su Qonto »

Strumenti di pagamento e carte Qonto

Qonto è molto di più di un tradizionale conto corrente aziendale. Tra gli strumenti di pagamento che lo caratterizzano, ci sono:

carte fisiche e virtuali appartenenti al circuito MasterCard, sia per il titolare del conto, sia per i suoi dipendenti;

bonifici SEPA e SWIFT e addebiti diretti per i pagamenti ricorrenti;

i pagamenti F24 a debito e a credito;

il SumUP POS, con il quale accettare tutti i pagamenti con carta e riceverli accreditati direttamente sul proprio conto Qonto.

Tra le carte proposte da Qonto si annoverano:

Carta One, incluse nel piano, che permette di ritirare ogni mese fino a 1.000 euro, pagare fino a 20.000 euro e assicurare le spese;

Carta Plus, che prevede ogni mese prelievi fino a 2.000 euro e la possibilità di pagare fino a 40.000 euro;

Carta X, che permette di ritirare ogni mese fino a 3.000 euro e pagare fino a 60.000 euro;

Carta Virtuale One, che è perfetta per gli acquisti e le spese online ricorrenti;

Carta Flash, ovvero una carta virtuale usa e getta, ideale per la gestione delle spese dei collaboratori occasionali.

Le carte Business di Qonto sono caratterizzate dalla sicurezza nei pagamenti online, grazie al sistema 3D Secure, dalla tecnologia contactless per i pagamenti fino a 50 euro, che si possono effettuare senza inserire il PIN, dalla possibilità di bloccare la carta in qualsiasi momento, con un semplice clic e dalla possibilità di personalizzare il proprio PIN, per non dimenticarlo più.

Clicca sul link e approfitta fin da subito dei vantaggi di Qonto

Scopri il conto Qonto »

Un’altra funzione che fa di Qonto un conto business senza eguali è quella che permette di gestire al meglio i propri collaboratori, attraverso:

la possibilità di assegnare loro delle carte fisiche, virtuali e usa e getta;

l’autorizzazione sugli accessi dei collaboratori e il controllo sui limiti di spese per qualsiasi strumento di pagamento;

l’assegnazione di un budget al proprio team, grazie ai conti multipli,

la delega all’inserimento di bonifici, che dovranno solo essere approvati.

2. Conto corrente aziendale UniCredit

OneKey di UniCredit è una soluzione dedicata alle aziende che:

agevola la gestione quotidiana delle attività e fa risparmiare tempo;

ha un costo definito per ciascun periodo di durata del contratto;

prevede il meccanismo “più usi, meno paghi”, dedicato ai principali servizi transazionali.

Si tratta della scelta migliore per le imprese che hanno un’elevata operatività bancaria e siano alla ricerca di una soluzione che permetta di gestire gli incassi e i pagamenti a condizioni vantaggiose, bloccate per 12 mesi.

Nella pratica, sarà possibile scegliere tra due diversi pacchetti:

OneKey Prime , che prevede un costo di 50 euro al mese;

OneKey Premium, che ha invece un canone mensile pari a 100 euro.

In entrambi i casi sarà previsto uno sconto pari al 100% su:

il costo annuo della carta di debito internazionale Always;

la quota annuale di 1 carta di credito appartenente alla gamma UniCreditCard Business;

il canone mensile del servizio Banca Multicanale Plus/Banca Multicanale SME Plus.

Di seguito ecco alcuni dettagli relativi alla tenuta del conto OneKey Prime e OneKey Premium.

Conto corrente aziendale OneKey Prime Conto corrente aziendale OneKey Premium Disposizioni annue: fino a 100 al trimestre solare sono incluse nel canone, dalla centesima in poi si paga un costo di 1,30 euro Disposizioni annue: fino a 200 al trimestre solare sono incluse nel canone, dalla duecentesima in poi si paga un costo di 1,30 euro Sono inclusi nel canone le spese annue per conteggio interessi e competenze, la domiciliazione delle utenze, le spese di produzione e invio contabili, documenti o comunicazioni Sono inclusi nel canone le spese annue per conteggio interessi e competenze, la domiciliazione delle utenze, le spese di produzione e invio contabili, documenti o comunicazioni 100 bonifici online SCT inclusi nel canone annuo 200 bonifici online SCT inclusi nel canone annuo bonifici estero telematici fino a 50.000 euro inclusi nel canone bonifici estero telematici fino a 150.000 euro inclusi nel canone