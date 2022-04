Bonus Patente 2022: le novità di Aprile 2022

Il Bonus Patente è una nuova agevolazione che scatterà nel corso del 2022. Si rivolge a tutti i cittadini italiani Under 35 e rappresenta una misura di sostegno per agevolare il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'autotrasporto di persone e merci. Ecco tutti i dettagli sul nuovo Bonus Patente 2022:

Partirà tra pochi mesi il nuovo Bonus Patente 2022. Si tratta di una nuova agevolazione realizzata per agevolare il conseguimento della patente CQC e di tutte le abilitazioni obbligatorie per la guida di veicoli destinati all’autotrasporto di persone e merci con una massa superiore a 3,5 tonnellate. Il bonus si rivolge a cittadini Under 35.

L’agevolazione è stata definita con il Decreto Milleproroghe 2022 che ha istituito il “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto“. Per la realizzazione dell’iniziativa è stato stanziato un fondo di 3,7 milioni di euro per tutto il 2022. Successivamente, è previsto un fondo complessivo di 5,4 milioni di euro all’anno dal 2023 e fino al 2026, anno in cui terminerà l’iniziativa (salvo proroghe).

Il Bonus Patente 2022 è stato realizzato con l’obiettivo di incentivare i giovani a specializzarsi nella guida di mezzi pesanti dedicati al trasporto di merci e/o persone. L’intero settore, infatti, da tempo lamenta una carenza di conducenti e la necessità di un ricambio generazionale con l’obiettivo di poter contare su maggiore personale. Il voucher ha, quindi, l’obiettivo di rendere più semplice il conseguimento delle abilitazioni necessarie.

Questo nuovo bonus partirà a breve (il via alle adesioni dovrebbe arrivare a luglio 2022). In attesa di maggiori dettagli sull’agevolazione e sulle modalità di richiesta, andiamo a fare il punto della situazione, analizzando caratteristiche e importo del nuovo Bonus Patente:

Bonus Patente 2022: cos’è, come richiederlo e quali sono importi e requisiti

Bonus Patente 2022 A cosa serve Si tratta di un voucher per il conseguimento della patente CQC e delle abilitazioni obbligatorie per la guida di camion e altri mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate a pieno carico) adibiti al trasporto di merci o di persone Per cosa non può essere usato Non può essere utilizzato per coprire i costi da sostenere il conseguimento della patente B Chi può richiederlo I cittadini Under 35. Non ci sono limiti ISEE Qual è l’importo Fino all’80% delle spese sostenute per la patente CQC e le abilitazioni varie con un tetto massimo di spesa di 2.500 euro Come viene erogato Si tratta di un rimborso delle spese sostenute Come richiederlo Per via telematica Da quando è possibile richiederlo Dal 1° luglio 2022

A cosa serve il Bonus Patente 2022

Il nuovo Bonus Patente 2022 è un’agevolazione che sarà riconosciuta come rimborso spese per tutti i cittadini Under 35 che vogliono ottenere la patente CQC e le abilitazioni obbligatorie per la guida dei mezzi pesanti (con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate) da adibire al trasporto merci oppure al trasporto di persone.

Questo bonus, quindi, non potrà essere richiesto da chi ha intenzione di ottenere la “normale” patente B, necessaria per poter guidare gli autoveicoli. Per questo tipo di patente, infatti, non sono previste agevolazioni ulteriori. Il Bonus Patente rappresenta una misura di sostegno per i futuri trasportatori che, per poter ottenere l’abilitazione, devono conseguire la già citata patente CQC.

Qual è l’importo del voucher

Da notare che il nuovo Bonus Patente 2022 non coprirà l’intera spesa necessaria per l’ottenimento della patente CQC e delle varie abilitazioni per la guida dei mezzi pesanti su strade pubbliche. Il bonus, infatti, sarà erogato sotto forma di un voucher che potrà coprire fino all’80% della spesa complessiva da sostenere per il conseguito di patente e abilitazioni.

Il voucher previsto, però, non è illimitato. L’importo dell’agevolazione presenta un tetto massimo di 2.500 euro. La parte eccedente della spesa dovrà, quindi, essere coperta direttamente dal cittadino che intende conseguire l’abilitazione necessaria alla guida di mezzi pesanti.

Questi limiti sono decisamente più elevati rispetto a quelli definiti dalla versione precedente dell’agevolazione, stabilita nel 2021 con il Decreto Infrastrutture ma mai entrata in vigore. In precedenza, infatti, il voucher copriva solo fino al 50% delle spese e con un tetto massimo di 1.000 euro.

Il nuovo voucher garantito dal Bonus Patente 2022 può essere richiesto una sola volta per cittadino. Da notare che l’agevolazione non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rientra nel calcolo ISEE. Si tratta, infatti, di una misura di sostegno finalizzata esclusivamente per il raggiungimento delle qualificazioni necessarie per la circolazione con veicoli pesanti per il trasporto di persone e/o merci.

Come presentare domanda per il Bonus Patente 2022

Le domande per l’ottenimento del Bonus Patente non sono ancora state aperte, anche se il pacchetto normativo è già definito. La data da segnare sul calendario per l’accesso a questo bonus è fissata per il 1° luglio 2022. Salvo cambi di programma in corso d’opera, infatti, con l’inizio del mese di luglio sarà possibile fare richiesta per l’accesso a questa nuova agevolazione.

Il Bonus Patente 2022 per il conseguimento della patente CQC e per tutte le abilitazioni necessarie sarà disponibile fino al prossimo 31 dicembre 2026. Da notare che l’accesso all’agevolazione non prevede limitazioni particolari di reddito. Non ci sono limiti ISEE per poter richiedere il bonus. I richiedenti, probabilmente, dovranno essere disoccupati per presentare la domanda. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Le modalità per richiedere il Bonus Patente 2022 per la guida di camion e altri mezzi pesanti non sono ancora state definite nel dettaglio. Sarà necessario attendere la pubblicazione del Decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture per saperne di più. Di certo, l’accesso all’agevolazione sarà reso il più semplice e immediato possibile.

Gli interessati, infatti, potranno presentare domanda per l’accesso al Bonus Patente 2022 per il conseguimento della patente CQC tramite una procedura telematica completabile in pochi minuti. Una volta accettata la domanda, inoltre, il bonus sarà riconosciuto in tempi rapidi, come rimborso delle spese sostenute.