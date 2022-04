Mercato libero: le offerte per chi cambia ad Aprile 2022

Mercato libero : scopri le migliori offerte Dual Fuel per avere la doppia fornitura di luce e gas al prezzo più basso e fisso per almeno 12 mesi

Gli aumenti nel settore dell’energia pesano sulle tasche degli italiani e i rincari si faranno probabilmente ancora più intensi quando l’Ue deciderà di imporre alla Russia un nuovo pacchetto di sanzioni che comprenda non solo il carbone ma anche il petrolio e gas. La situazione per molte famiglie si fa drammatica e pagare le bollette è diventato il primo pensiero. Come risparmiare quindi sulla spesa per luce e gas? La migliore soluzione, se ancora non lo avete fatto, è quella di passare al mercato libero.

Mercato libero, cos’è e come funziona

Nel mercato tutelato il prezzo all’ingrosso dell’energia viene stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Nel mercato libero invece il costo viene scelto dal fornitore sulla base del prezzo scambiato per la componente energia su mercati come il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per la luce e il Punto di Scambio Virtuale (PSV) per il gas. Per entrambi per le “spese per il trasporto e la gestione del contatore” e gli “oneri di sistema” sono decisi dall’ARERA.

Il mercato libero offre numerosi vantaggi rispetto a quello tutelato. Innanzitutto il prezzo è bloccato per un periodo che può andare da un minimo di 12 mesi fino a 36 mesi. L’utente può inoltre scegliere tra una tariffazione monoraria o multioraria per poter gestire in modo ancora più diretto i propri consumi e relative spese. In più il fornitore può incentivare i clienti con promozioni, sconti e servizi per risparmiare in bolletta. Il passaggio al mercato libero in via definitiva e la definitiva scomparsa di quello tutelato avverrà comunque nel 2024.

Mercato libero, le offerte per chi cambia ad aprile

Il mercato libero offre una più ampia possibilità di scelta in quanto ogni fornitore propone la propria offerta energia e tariffa gas. Spesso è poi ancora più conviente attivare un’offerta luce e gas, chiamate anche Dual Fuel. Tali proposte permettono di avere un prezzo ancora più favorevole per l’energia e altri vantaggi grazie alla doppia fornitura.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente oltre 60 offerte dei migliori fornitori di energia in Italia. Per trovare la tariffa che sia davvero più economica in base alle vostre specifiche necessità potete impostare gli appositi filtri per personalizzare la ricerca. Ad esempio, si può impostare la metratura del proprio appartamento, il numero delle persone che ci abitano e loro abitudini di consumo. Basteranno pochi secondi per vedere comparire sullo schermo del PC o dello smartphone, grazie all’app di SOStariffe.it, le tariffe che vi permettono di risparmiare davvero in bolletta.

Per tutte le offerte i prezzi sono stimati su una una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 100 m2 e consuma gas e luce principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2900 kWh di energia elettrica e di 1500 m3 di gas per riscaldamento, acqua calda e cucinare.

1. Wekiwi Dual – Energia & Gas Green

Dual – Energia & Gas Green di Wekiwi non prevede alcun costo per il cambio di fornitore né alcun intervento fisico a casa, compreso il cambio di contatore. L’azienda si occuperà di tutte le pratiche amministrative per il passaggio e garantisce la continuità della fornitura oltre al diritto di ripensamento in 14 giorni. Non solo, Wekiwi assegna uno sconto di 200 euro l’anno (sconto carica e online) e di 50 euro l’anno per chi non cambia fornitore entro 12 mesi. L’energia è prodotto al 100% da fonti rinnovabili. La tariffazione per le diverse componenti energetiche sono:

Prezzo energia elettrica per kWh – 0,1749 al kWh

Prezzo gas al m3 – 0,6700 per smc

Con questa offerta è possibile risparmiare fino a 192,02 euro all’anno.

2. Next Energy Sunlight Luce+ Gas di Sorgenia

L’offerta di Sorgenia è totalmente full digital e prevede numerosi vantaggi come il prezzo indicizzato all’ingrosso per la componente energia e gas al costo di mercato, sconto fedeltà e 100 euro di buono da spendere per gli acquisti online su Amazon. Con Beyond Energy è poi possibile monitorare i consumi. Anche in questo caso l’energia viene prodotta interamente da fonti rinnovabili. La tariffazione per le diverse componenti energetiche sono:

Prezzo energia elettrica per kWh – 0,1933 al kWh

Prezzo gas al m3 – 0,6485 per smc

Con questa offerta è possibile risparmiare fino a 124,71 euro all’anno.

3. A2A Click

Click di A2A è l’offerta per il mercato libero con prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa è disponibile solo online e può essere attivata con il massimo della semplicità via chat su WhatsApp. L’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e tramite appositi servizi come bollett@mail o addebbito su conto corrente si possono gestire le proprie forniture e comunicare con il fornitore tramite chat e Facebook. La tariffazione per le diverse componenti energetiche sono:

Prezzo energia elettrica per kWh – 0,2280 al kWh

Prezzo gas al m3 – 0,7900 per smc

