Il miglior conto deposito di aprile 2022

Miglior conto deposito : come funziona e quale conviene scegliere nel 2022? Posto che il rendimento di un conto deposito non può essere paragonato ai guadagni che si potranno ottenere da investimenti più rischiosi (come quelli nel trading) ecco quali sono le soluzioni più interessanti in termini di interessi nel mese di aprile 2022.

I conti deposito sono dei conti bancari dai quali è possibile ottenere dei rendimenti: invece di lasciare che il proprio denaro vada incontro a erosione (è quello che succede quando viene lasciato su un conto corrente) lo si investe in un modo alternativo.

I rendimenti di un conto deposito sono legati al tasso di interesse che viene esplicitato nel momento in cui si sottoscrive. Prima di conoscere quali siano i conti deposito con più alto rendimento tra le soluzioni che è possibile attivare oggi, analizziamo meglio il loro funzionamento, partendo dalla differenza tra conto vincolato e conto non vincolato e parlando anche della relativa tassazione.

In primo luogo, è possibile distinguere tra:

conto deposito classico , che è quello che si sottoscrive presso la filiale fisica di una banca;

conto deposito online, ovvero quello che ha come base di appoggio un conto corrente online.

Da quanto appena detto emerge dunque che un conto deposito necessita di un conto corrente, dal quale vengono prelevate le somme da depositare sullo stesso, e sul quale vengono versate in caso di chiusura dello stesso.

Differenza tra conto deposito vincolato e non vincolato

Quando si parla di conti deposito è bene conoscere la differenza esistente tra il conto deposito vincolato e il conto deposito non vincolato. Nel primo caso, si dovranno bloccare i soldi che si è scelto di depositare per un periodo ben preciso, che potrà corrispondere ad alcuni mesi, oppure ad alcuni anni.

Ci possono essere vincoli pari a un mese fino a periodi più lunghi di 48 mesi (4 anni). Chi sceglie un conto deposito vincolato è, solitamente, una persona che non ha bisogno di disporre di liquidità immediata e che vorrebbe ottenere un rendimento più elevato (quale è quello che si può ottenere da un conto deposito vincolato).

In casi eccezionali, sarà possibile svincolare il denaro depositato:

pagando una penale alla banca;

oppure rinunciando agli interessi che sono stati maturati fino a quel momento.

Il conto deposito non vincolato o a deposito libero permette di poter usufruire in qualsiasi momento del denaro che vi è stato versato sopra: proprio per questo motivo, generalmente prevede dei tassi di rendimento più bassi.

Per quanto riguarda la tassazione, anche il conto deposito è soggetto a quella che prende il nome di imposta di bollo: quest’ultima corrisponde allo 0,2% del capitale che si applica alla frazione di anno in cui il conto deposito è stato aperto.

All’imposta di bollo, si dovrà poi aggiungere la trattenuta alla fonte del 26%, che viene applicata agli interessi maturati, prima ancora che se ne possa effettivamente entrare in possesso.

Migliori conti deposito online aprile 2022

Aprire un conto deposito è ancora più semplice di aprire un conto corrente: si dovrà avere la maggiore età, essere già titolari di un conto corrente (anche online) e presentare un documento di identità e il proprio codice fiscale.

I motivi per i quali mettere una parte dei propri risparmi su un conto deposito sono molto semplici. Il primo è il rendimento che, seppur minimo, è comunque presente: questo significa che si potrà riuscire a ricavare qualcosa del deposito dei risparmi (mentre nel caso del conto corrente è molto più probabile che vadano incontro a erosione).

Il conto deposito è uno strumento di investimento sicuro: si differenzia infatti da altre attività, come per esempio quella di investire in borsa, per il fatto che non ci sono rischi reali di perdere il proprio capitale. Quest’ultimo è inoltre coperto, fino a un importo massimo di 100.000 euro, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il quale rappresenta una vera e propria garanzia contro un eventuale fallimento della banca.

In aggiunta, si ricorda che:

non sono previsti né costi di apertura, né costi di chiusura;

la tassazione non è eccessiva (è prevista un’imposta di bollo e un 26% che si applica sugli eventuali rendimenti).

I conti deposito sono diversi l’uno dall’altro: spesso i tassi di interesse sono legati al cosiddetto vincolo, che analizzeremo nel paragrafo successivo.

Di seguito saranno analizzati nel dettaglio:

il conto deposito proposto da ING Direct;

il conto deposito della banca online Widiba.

Migliori conti deposito online: conto Arancio di ING Direct

ING Direct propone una delle migliori offerte di conti deposito online tra quelle disponibili oggi in commercio, alla quale potranno accedere i clienti che hanno scelto di attivare il conto corrente Arancio.

Il conto di ING, che si potrà sottoscrivere gratuitamente online in pochi minuti, si caratterizza per:

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono gratuiti;

prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

1 modulo di assegni all’anno.

Si tratta di un conto corrente online, 100% digitale, che si può gestire in modalità full remote, da PC e da app, e che prevede anche una carta di debito MasterCard a zero euro, oltre alla carta di credito gratuita per 1 anno intero. Come funziona, invece, il conto deposito Arancio?

Il conto deposito di ING – chiamato conto Arancio – presenta i seguenti servizi:

assenza di vincoli : si avranno i propri soldi sempre a propria disposizione, si potranno trasferire sul conto corrente e prelevarli in ogni momento;

assenza di spese , in quanto t utte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite;

t massima libertà anche da mobile, in quanto sarà possibile gestire i soldi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, via computer e via smartphone;

si potranno depositare i propri risparmi con bonifici dal conto corrente, oppure con un assegno bancario o circolare attivando un servizio di alimentazione tramite RID;

sarà possibile chiudere senza penali effettuando l’accesso alla propria Area Riservata e collegandosi alla sezione Conto Arancio.

Per poter usufruire dei vantaggi del conto deposito di ING, scopri come attivare il suo conto corrente online.

Migliori conti deposito: il conto online di Widiba

I sottoscrittori del conto corrente online a zero spese di Widiba potranno anche scegliere di aprire un conto deposito con linee libera o vincolata, sulla base di quelle che sono le proprie esigenze.

In particolare, la flessibilità proposta da Widiba permette di:

ottenere un guadagno costante dai propri risparmi pari allo 010% con il Pacchetto Pro, nel caso in sui si dovesse scegliere la linea libera;

di ottenere un guadagno variabile in base alla durata che è stata scelta, optando per la linea vincolata.

Per quanto riguarda i rendimenti che si potranno ottenere dall’attivazione di un conto deposito Widiba, facciamo qualche esempio:

per vincolo della durata di 3 mesi, con tasso netto a 0,25%, si potranno ottenere interessi pari a 0,47 euro;

per vincolo della durata di 6 mesi, con tasso lordo a 1,50%, si potranno ottenere interessi pari a 1.50 euro.

Attiva il conto corrente Widiba per poter usufruire dei rendimento del conto deposito

