Meglio WindTre o Fastweb? Offerte fibra ottica di Giugno 2020 a confronto

WindTre e Fastweb sono tra i principali provider di fibra ottica in Italia insieme a Vodafone e Tim. I due operatori sono molto apprezzati dagli utenti ma potrebbe risultare complicato capire qual è l’offerta Internet casa migliore. Non basta infatti considerare solamente la velocità di navigazione e il costo mensile. La bilancia può infatti pendere verso un provider o l’altro a seconda di quanti servizi include nel prezzo, come ad esempio il modem, o la spesa necessaria per l’attivazione o l’eventuale dismissione della linea.

Le offerte di WindTre

Superfibra

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

Modem incluso

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 26,98 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 33,98 euro al mese mentre con Internet 100 e 200 in FTTC NGA il costo è di 28,98 euro al mese. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

L’offerta è valida online fino al 22/6/20.

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Le offerte di Fastweb

1. Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 23/6/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick a 9,99 euro al mese (primi 3 mesi gratuiti)

Kit Sempre a Casa: 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: 8 euro per 24 rate

Fastweb Casa è disponibile anche in altre varianti che comprendono servizi aggiuntivi:

Fastweb Casa + Senior Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

Senior Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, tablet, etc.) su FASTShop

Fastweb Casa + E-Learning Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

E-Learning Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, cuffie, tablet, etc.) su FASTShop

Fastweb Casa + Smartworking Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

Smartworking Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, stampante, tablet, etc.) su FASTShop

2. Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia a partite da 23,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (28,95 euro a partire dal secondo anno) permette di associare una delle tariffe di Eni gas e luce alla navigazione illimitata su fibra ottica. Per i già clienti Eni la tariffa ha un costo di 25,95 euro al mese invece di 34,95 euro. La tariffa è valida fino al 23/6/20 e oltre ai servizi inclusi in Fastweb Casa prevede:

Prezzi bloccati per 24 mesi

Sconto del 10% sui corrispettivi gas e luce per i primi 12 mesi di fornitura

Sconto aggiunitivo del 10% sui corrispettivi gas e luce per i primi 24 mesi se si attiva l’addebito su conto corrente e bolletta digital

Energia verde

I prezzi i sono quindi i seguenti:

Gas + Luce – 23,95 euro al mese

– 23,95 euro al mese Luce – 26,45 euro al mese

– 26,45 euro al mese Gas – 26,45 euro al mese

3. Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 35,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

L’offerta è valida fino al 23/6/20.

4. Fastweb Casa + Mobile

L’offerta al costo di 34,90 euro al mese permette di aggiungere alla tariffa Fastweb Casa anche un piano mobile con:

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

50 GB per navigare in Internet

500 minuti in Roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera

4 GB in Roaming in Unione Europea/Svizzera

La spesa di 15 euro una tantum per l’acquisto e la spedizione della SIM è azzerata se l’offerta viene attivata online.

L’offerta è valida fino al 23/6/20.

WindTre vs Fastweb: il confronto

Tecnologia di connessione Chiamate incluse Velocità di navigazione Modem incluso Costo attivazione Offerta convergente fisso e mobile Altri servizi inclusi Addebito mensile Fastweb Casa FTTH, FTTC o ADSL Sì Fino a 1000 Mbps in download con FTTH Sì Incluso Offerta dedicata Fastweb Casa + Mobile WOW Fi, WOW Space 29,95 euro al mese Superfibra di WindTre FTTH, FTTC o ADSL Sì Fino a 1000 Mbps in download con FTTH Sì Incluso Inlcusi Gigabyte illimitati su mobile per i già clienti WindTre – 26,98 euro al mese

Le tariffe di WindTre e Fastweb sono molto simili in termini di prestazioni. Entrambe includono costo di attivazione, modem e chiamate e in FTTH permettono di raggiungere fino a 1 Gigabit al secondo o i 200 Mbps con FTTC. La differenza maggiore sta nei servizi inclusi e in quelli che è possibile associare all’offerta. WindTre permette ai già clienti mobile di ottenere Gigabyte illimitati per tutte le SIM della famiglia o di acquistare una nuova scheda telefonica con traffico voce e e Internet illimitato a 9,99 euro al mese.

Fastweb invece punta su altre tipologia di servizi come lo storage cloud (WOW Space) e la possibilità di connettersi gratuitamente anche fuori casa (WOW Fi). La possibilità di personalizzazione offerta da questo operatore è poi decisamente superiore a quella del concorrente. I clienti Fastweb possono includere a prezzi esclusivi una serie di piattaforma di intrattenimento (DAZN, NOW TV) e un contratto con Eni gas e luce. Il provider offre poi sconti sull’acquisto di prodotti tecnologici come PC, tablet e accessori vari per favorire la didattica online, lo smartphone working e la connettività per gli anziani. In più, è possibile anche aggiungere una SIM mobile con minuti illimitati e 50 GB di traffico a 8,95 euro al mese.

Fastweb offre quindi una tariffa molto più ricca rispetto a WindTre ma con una rete dalle performance sostanzialmente identiche ad un prezzo di poco superiore.

Copertura

Entrambi gli operatori raggiungono con la fibra ottica tutti i principali centri del Paese. WindTre offre copertura in FTTH nei Comuni di:

Acerra

Alessandria

Ancona

Aprilia

Arezzo

Assago

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Calenzano

Campobasso

Casalecchio Di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Catanzaro

Cesano Boscone

Chieti

Cinisello Balsamo

Civitavecchia

Collegno

Cormano

Cornaredo

Corsico

Empoli

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

L’aquila

Lanciano

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Modena

Moncalieri

Montesilvano

Monza

Mugnano di Napoli

Napoli

Nichelino

Novara

Olbia

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Pomezia

Potenza

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio nell’Emilia

Rho

Rieti

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giorgio a Cremano

San Giuliano Milanese

San Lazzaro Di Savena

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto Fiorentino

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Terni

Torino

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Fastweb invece offre copertura in FTTH fino a 1 Gbps in oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona e Venezia. Negli altri Comuni è possibile navigare fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

Potete facilmente verificare la copertura nella vostra città utilizzando l’apposito strumento gratuito disponibile su SOStariffe.it.