Le tariffe con più giga a febbraio 2020

Nel corso del mese di febbraio 2020 sono disponibili un gran numero di offerte mobile che permettono di attivare tariffe con tanti GB ad un prezzo contenuto per sfruttare al massimo il proprio smartphone in mobilità. Ecco quali sono le tariffe con più Giga da attivare a febbraio 2020 e come fare ad attivare l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Tra le tante offerte di telefonia mobile di febbraio 2020 sono disponibili un gran numero di tariffe con tanti Giga che rappresentano soluzioni ideali per contenere i costi senza rinunciare alla possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone, navigando in mobilità grazie ad un ricco bundle dati disponibile ogni mese.

La tabella qui di seguito riassume tutte le migliori offerte con tanti Giga da attivare nel corso del mese di febbraio per risparmiare e massimizzare il bundle dati a propria disposizione ogni mese. Successivamente, invece, analizzeremo nei minimi dettagli le caratteristiche, i vantaggi e le modalità di attivazione di ogni singola offerta.

Nome offerta Minuti ed SMS GB inclusi Costo mensile Note ho. 5,99 minuti ed SMS illimitati 70 GB 5,99 Euro al mese 4G limitato; offerta disponibile solo per clienti Iliad e virtuali Kena 5,99 Flash minuti ed SMS illimitati 70 GB 5,99 Euro al mese 4G limitato; offerta disponibile solo per clienti Iliad e virtuali Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati; minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionalità 50 GB 7,99 Euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS verso tutti; minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali 30 GB 9,95 Euro al mese Attivazione e SIM gratis per chi attiva l’offerta online Play Power 60 di Tre minuti illimitati e 100 SMS verso tutti 60 GB 11,99 Euro al mese Grande Cinema 3 incluso nel prezzo All Inclusive Young In Love minuti e SMS illimitati 100 GB 11,99 Euro al mese solo per Under 30 ho. 12,99 minuti ed SMS illimitati 50 GB 12,99 Euro al mese 4G limitato Kena 13,99 minuti ed SMS illimitati 70 GB 13,99 Euro al mese 4G limitato All Inclusive Smart In Love minuti illimitati e 100 SMS verso tutti 100 GB 14,99 Euro al mese

ho. 5,99

Tra le migliori tariffe con più giga inclusi attivabili nel corso del mese di febbraio 2020 troviamo ho. 5,99, una tariffa speciale di ho. Mobile, l’operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. L’offerta è davvero molto interessante ed unisce un costo contenuto e tanti GB per navigare in mobilità (anche se con la velocità limitata sotto rete 4G).

Prima di entrare nei dettagli dell’offerta, sottolineiamo che ho. 5,99 non è disponibile per tutti. L’offerta è, infatti, attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile e Daily Telecom). Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati ogni mese; la navigazione sotto rete 4G presenta una velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 6,1 GB al mese senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza. L’offerta presenta un contributo di attivazione di 0,99 Euro e, quindi, la spesa iniziale per la sottoscrizione sarà pari a 6,99 Euro (attivazione più prima ricarica del credito).

Da notare che l’offerta di ho. 5,99 è disponibile tramite attivazione online. Richiedendo online l’attivazione dell’offerta (la procedura dura pochi minuti), l’utente riceverà la SIM direttamente a casa, senza costi aggiuntivi, o potrà decidere di ritirarla presso uno dei punti vendita dell’operatore seguendo le istruzioni che verranno fornite in fase di sottoscrizione.

Kena 5,99 Flash

Un’altra offerta da tenere d’occhio per avere a disposizione tanti GB ogni mese è Kena 5,99 Flash di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta che offre tantissimi GB ma presenta un limite nella velocità di connessione.

Da notare, inoltre, che Kena 5,99 Flash non è attivabile da tutti. L’offerta è disponibile esclusivamente con la portabilità del numero di telefono da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus). Ecco quali sono le caratteristiche dell’offerta Kena Mobile:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati ogni mese; la navigazione sotto rete 4G presenta una velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,.76 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 3 GB al mese (in 3G) senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 Flash presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 4,99 Euro ed un costo della SIM di 5 Euro. La spesa iniziale per attivare quest’offerta sarà, quindi, di 16 Euro. Da notare, inoltre, che Kena 5,99 Flash è attivabile direttamente online con spedizione della SIM a casa senza costi aggiutivi.

Giga 50 di Iliad

Iliad è oramai diventato un operatore di riferimento del settore di telefonia mobile registrando una fortissima crescita in appena un anno e mezza di presenza sul mercato italiano. Il provider propone ai nuovi clienti l’offerta Giga 50 di Iliad, una delle tariffe più complete attualmente disponibili sul mercato. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G: in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 4 GB senza costi aggiuntivi ogni mese

di traffico dati in 4G: in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 4 GB senza costi aggiuntivi ogni mese possibilità di acquistare un nuovo iPhone a rate (dopo i primi tre mesi dall’attivazione dell’offerta)

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. A differenza delle offerte viste in precedenza, l’offerta proposta da Iliad è disponibile per tutti, senza vincoli legati all’operatore di provenienza. Da notare che è possibile attivare l’offerta anche in parallelo all’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Fastweb Mobile

L’offerta di Fastweb Mobile, operatore virtuale di Fastweb che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi, è una delle più convenienti e vantaggiose del momento. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta disponibile per tutti ed in grado di offrire un ricco bundle di GB per navigare in mobilità.

Ecco le caratteristiche dell’offerta Fastweb Mobile:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

30 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 4G al mese senza costi aggiuntivi

di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 4G al mese senza costi aggiuntivi servizio WOW Space che offre storage cloud illimitato disponibile al costo di 9,90 Euro all’anno

programma fedeltà Live Fast disponibile gratuitamente per tutti i clienti

L’offerta di Fastweb Mobile presenta un costo periodico di 9,95 Euro al mese. Da notare che scegliendo l’attivazione online non ci saranno altri costi aggiuntivi. Sia il contributo di attivazione che il costo della SIM saranno azzerati. La SIM verrà spedita all’indirizzo fornitore dall’utente in modo completamente gratuito. L’offerta in questione è disponibile per tutti, sia con portabilità del numero (non ci sono vincoli di operatore) che attivando un nuovo numero di cellulare.

Play Power 60 di Tre

Tra le offerte con tangi Giga di febbraio 2020 includiamo anche Play Power 60 di Tre. Si tratta di un’offerta disponibile esclusivamente tramite attivazione online che mette a disposizione degli utenti un ricco bundle per navigare in mobilità ogni mese. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS verso tutti ogni mese

60 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 5,7 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 5,7 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi inclusa nel prezzo c’è la Card GrandeCinema3 che permette di andare al cinema ogni giorno acquistando due biglietti al prezzo di uno solo

Play Power 60 di Tre presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese. L’offerta, attivabile esclusivamente online, è disponibile per tutti, sia con portabilità del numero che attivando una nuova numerazione. Il costo iniziale è di 20 Euro a cui corrisponde l’erogazione di una ricarica di pari importo da utilizzare per la copertura dei costi del primo mese. La SIM viene spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente.

All Inclusive In Love di Wind

Tra le offerte con più Giga del mese di febbraio 2020 troviamo la nuova All Inclusive Smart in Love di Wind, disponibile in occasione di San Valentino esclusivamente sino al prossimo 16 febbraio. Si tratta di un’offerta davvero completa che potrà risultare la soluzione ideale per tutti gli utenti che non possono rinunciare ad un ricchissimo bundle dati ogni mese.

All Inclusive Smart in Love di Wind include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

100 SMS ogni mese verso tutti

100 GB in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 5,7 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

Per i clienti Under 30 c’è, invece, la possibilità di attivare All Inclusive Young in Love. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 5,7 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

ho. 12,99

Tra le offerte ho. Mobile segnaliamo anche ho. 12,99, offerta che non presenta vincoli in merito all’operatore di provenienza. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati ogni mese; la navigazione sotto rete 4G presenta una velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 6,1 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta ha un costo di 12,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro.

Kena 13,99

Tra le offerte Kena Mobile del momento segnaliamo anche Kena 13,99. A differenza di Kena 5,99 Flash, quest’offerta non presenta limitazioni in merito agli utenti che possono richiederne l’attivazione. L’offerta è attivabile da tutti, anche richiedendo un nuovo numero di cellulare. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati ogni mese; la navigazione sotto rete 4G presenta una velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,.76 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 7 GB al mese (in 3G) senza costi aggiuntivi

Kena 13,99 è attivabile direttamente online e presenta un costo di 13,99 Euro al mese con attivazione di 4,99 Euro e costo della SIM di 5 Euro.

