Offerte Internet casa a meno di 28 euro a febbraio 2020

Tra le migliori offerte Wi-Fi casa di febbraio 2020 ci sono le tariffe proposte da Wind, Vodafone e Fastweb, che hanno un prezzo mensile inferiore a 28 euro. Si tratta di promozioni di tipo all inclusive, attraverso le quali è possibile avere accesso anche alla linea telefonica senza dover pagare il canone.

Le offerte Internet casa senza telefono sono infatti piano piano scomparse per fare spazio a promozioni che prevedono un pacchetto più ampio: oltre alla connessione Internet illimitata, vengono infatti generalmente previste anche chiamate e SMS gratuiti, oltre che alcuni servizi extra.

Tra questi spicca senza dubbio il fatto che alcune promozioni Internet casa prevedano in regalo una SIM per connettersi a Internet da mobile, offrendo così la possibilità ai sottoscrittori dell’offerta di poter avere accesso alla connessione anche nel momento in cui si trovano lontani da casa.

Le offerte più convenienti del momento sono, quindi, quella di Wind, di Vodafone e di Fastweb: vediamo di seguito quali sono i tratti che le contraddistinguono.

1. Fibra 1000 di Wind

La promozione proposta da Wind, Fibra 1000, è la più economica tra tutte quelle disponibili sul mercato: ha, infatti, un costo mensile di 25,98 euro per i primi 4 anni, che diventano 19,99 euro a partire dal quinto.

Tra le caratteristiche dell’offerta Internet casa di Wind ci sono:

il costo di attivazione e il modem inclusi nel prezzo;

una connessione in grado di raggiungere la velocità di 1 Giga in download nelle località coperte dalla fibra FTTH, la tecnologia più avanzata fra tutte quelle disponibili;

sono inclusi 100 Giga di connessione Internet mobile, che possono essere utilizzati da ben 4 diverse SIM Wind presenti in famiglia.

Nel pacchetto sono incluse chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri fissi in Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada. La promozione permette anche di attivare, per chi fosse interessato, una SIM aggiuntiva al costo di 7,99 euro al mese, che include i seguenti servizi:

150 Giga di navigazione;

100 SMS gratuiti;

chiamate illimitate.

L’offerta di Wind è soggetta a un vincolo contrattuale di 24 mesi: nel caso di recesso anticipato dovranno essere corrisposti sia il costo di attivazione sia il costo del modem che erano stati inglobati nel costo iniziale della tariffa.

2. Internet Unlimited di Vodafone

La promozione proposta da Vodafone, Internet Unlimited, è per certi versi simile a quella di Wind. Si tratta, infatti di una promozione con Internet Illimitato, con il quale navigare alla velocità massima di di 1 Giga in download, più il telefono, con chiamate illimitate e senza scatto alla risposta sia verso i fissi sia verso i cellulari.

Anche in questo caso, i costi di attivazione e quelli del modem sono stati inclusi nel prezzo della tariffa, pari a 26,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 20,90 euro al mese. Si dovranno pagare eventuali rate residue relative al modem e all’attivazione in caso di recesso anticipato prima di 24 mesi.

Pure Vodafone offre la possibilità di potersi connettere da mobile: nell’offerta Internet casa è infatti inclusa una SIM con 30 Giga con la quale navigare su tablet e chiavette. La promozione include NOW TV dov’è possibile vedere on demand i migliori show del momento, come la nona edizione di Masterchef, o le serie TV e le produzioni originali Sky, come Gomorra, con nuovi episodi in uscita ogni settimana.

3. Fastweb Casa di Fastweb

L’ultima promozione Internet casa Wi-Fi in commercio al prezzo di 27,95 euro al mese è Fastweb Casa, con servizio di attivazione gratuito e modem FASTGate incluso nella tariffa. In genere questo piano ha un costo di 34,95 euro al mese, ma attivandolo online si ha la possibilità di usufruire dello sconto e di avere diritto al prezzo fisso di 27,95 euro al mese per sempre.

L’abbonamento mensile non prevede, infatti, costi aggiuntivi nel tempo né limiti di tipo contrattuale. Nel caso in cui non si fosse soddisfatti, si potrà cambiare gestore senza dover rimborsare eventuali costi anticipati sul modem o sull’attivazione: si dovrà solo pagare un contributo di 29,95 euro necessario a coprire la migrazione o l’interruzione della linea.

L’offerta Internet casa di Fastweb prevede inoltre:

Internet illimitato;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il servizio Assistenza Clienti MyFastweb gratuito;

gratuito; il servizio WOW FI , la rete Wi-Fi dell’operatore con oltre un milione di punti di accesso sul territorio nazionale, con la quale navigare gratuitamente in tutta sicurezza anche quando si è lontano da casa;

, la rete Wi-Fi dell’operatore con oltre un milione di punti di accesso sul territorio nazionale, con la quale navigare gratuitamente in tutta sicurezza anche quando si è lontano da casa; il servizio WOW Space, il servizio di cloud storage di Fastweb con spazio illimitato da utilizzare per salvare online i file audio, immagini e video, in tutta sicurezza.

L’offerta potrà poi essere arricchita con alcuni servizi aggiuntivi, quali:

Smarthome , attraverso il quale sarà possibile aumentare la sicurezza della rete domestica;

, attraverso il quale sarà possibile aumentare la sicurezza della rete domestica; l’opzione internazionale, che con 5 euro in più al mese permette di chiamare oltre 60 destinazione estere con 1.000 minuti a propria disposizione;

l’opzione NOW TV, al costo di 9,99 euro in più, che prevede il pacchetto NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema al costo di 9,99 Euro aggiuntivi.

Dopo aver valutato le potenzialità delle proposte dei tre operatori Wind, Vodafone e Fastweb, è sempre consigliabile effettuare una verifica della copertura del luogo in cui si abita per verificare a quale tecnologia di rete si può avere accesso. È possibile farlo attraverso l’utilizzo dello speedtest di SosTariffe.it.

Ricordiamo che nel caso in cui non si fosse coperti dalla fibra FTTH, è sempre possibile navigare alla velocità della fibra FTTC o della più tradizionale ADSL