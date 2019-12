Le migliori offerte Vodafone Casa a dicembre 2019

Anche per il mese di dicembre Vodafone, uno dei principali operatori di telefonia presenti sul mercato italiano, propone alcune ottime soluzioni per chi è in cerca di una tariffa Internet casa in grado di garantire la possibilità di navigare alla massima velocità possibile e, allo stesso tempo, di poter contare su di un costo mensile contenuto. A rendere ancora più interessante l’attivazione di una nuova offerta Vodafone per la linea fissa di casa troviamo diversi bonus aggiuntivi, inclusi nel prezzo senza costi extra, e alcune opzioni che permettono di personalizzare l’abbonamento. Ecco, quindi, le migliori offerte Vodafone Casa di dicembre 2019.

Il mese di dicembre 2019 inizia con nuove offerte Vodafone Casa davvero molto interessanti. Queste soluzioni, che risultano tra le migliori offerte Internet casa del mese, mettono a disposizione del cliente la possibilità di navigare da casa alla massima velocità andando ad arricchire l’abbonamento con una serie di bonus aggiuntivi molto interessanti. Da tenere in forte considerazione anche il prezzo mensile che risulta tra i più bassi del mercato di telefonia fissa a dicembre 2019.

Internet Unlimited è l’offerta Vodafone Casa di dicembre 2019

Per il mese di dicembre 2019 Vodafone propone ai nuovi clienti interessati all’attivazione di un abbonamento per la linea fissa di casa l’offerta Internet Unlimited. Ecco le caratteristiche complete dell’abbonamento disponibile per tutti i nuovi clienti che passeranno a Vodafone questo mese:

linea telefonica fissa con la possibilità di sfruttare le chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali richiedendo l’attivazione dell’offerta tramite procedura online

connessione illimitata da casa tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload); in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC (con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL (con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload)

una SIM dati disponibile senza costi aggiuntivi che include 30 GB al mese di traffico dati in 4G sotto rete Vodafone da utilizzare per navigare in mobilità con tablet, chiavette e modem 4G

disponibile senza costi aggiuntivi che include di traffico dati in 4G sotto rete Vodafone da utilizzare per navigare in mobilità con tablet, chiavette e modem 4G (solo per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH oppure dalla fibra mista FTTC) buono regalo da 100 Euro per fare acquisti presso uno dei seguenti partner: Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, Ikea, laFeltrinelli, MediaWorld, Mondadori Store, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center, Trenitalia

per fare acquisti presso uno dei seguenti partner: Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, Ikea, laFeltrinelli, MediaWorld, Mondadori Store, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center, Trenitalia (solo per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH) inclusa nel prezzo è disponibile la Vodafone TV Intrattenimento (con i ticket NOW TV Intrattenimento e Serie TV già inclusi) che normalmente è disponibile con un costo periodico di 10 Euro al mese

(con i ticket NOW TV Intrattenimento e Serie TV già inclusi) che normalmente è disponibile con un costo periodico di 10 Euro al mese modem Vodafone Station incluso nel canone mensile (il costo è di 6 Euro al mese per 48 mesi, in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue)

incluso nel canone mensile (il costo è di 6 Euro al mese per 48 mesi, in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue) contributo di attivazione di 24 Euro una tantum è scontato al 100% scegliendo l’attivazione online dell’abbonamento.

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile con un costo periodico di 27,90 Euro al mese. L’offerta prevede una permanenza contrattuale minima di 24 mesi. In caso di migrazione verso altro operatore o di cessazione della linea è previsto un costo di disattivazione di 28 Euro.

Da notare, inoltre, che l’offerta Internet Unlimited di Vodafone può essere personalizzata ulteriormente grazie ad alcune opzioni aggiuntive basate sull’accesso alla Vodafone TV, la piattaforma di streaming che sfrutta la rete Vodafone per l’accesso ai contenuti. I clienti possono scegliere tra:

Vodafone TV Intrattenimento (già incluso nel prezzo per i clienti raggiunti da fibra FTTH): quest’opzione permette di accedere ai ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV al costo di 10 Euro in più al mese

(già incluso nel prezzo per i clienti raggiunti da fibra FTTH): quest’opzione permette di accedere ai ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV al costo di 10 Euro in più al mese Vodafone TV Sport : quest’opzione permette di accedere a Sky Sport MIX con la selezione dei principali eventi sportivi disponibili su Sky e di partite di UEFA Champions League al costo di 10 Euro in più al mese

: quest’opzione permette di accedere a Sky Sport MIX con la selezione dei principali eventi sportivi disponibili su Sky e di partite di UEFA Champions League al costo di 10 Euro in più al mese Vodafone TV Sport Plus : quest’opzione permette di accedere a tutto lo sport Sky in HD al costo di 30 Euro in più al mese

: quest’opzione permette di accedere a tutto lo sport Sky in HD al costo di 30 Euro in più al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento: quest’opzione permette di accedere a tutto lo sport Sky in HD e l’Intrattenimento al costo di 40 Euro in più al mese

Da notare, inoltre, che tutti i pacchetti Vodafone TV includono anche:

l’accesso ai canali del digitale terrestre

6 mesi di abbonamento ad Infinity senza costi aggiuntivi

30 film al mese su CHILI (di cui 4 prime visioni)

un ricco catalogo di film e serie TV disponibili on demand che potranno essere guardati in qualsiasi momento sfruttando la connessione Vodafone di casa

Internet Unlimited è ulteriormente personalizzabile con le seguenti opzioni:

chiamate illimitate verso fissi internazionali in USA, Canada ed Europa Occidentale al costo di 5 Euro in più al mese

adesione al programma Happy Black, che mette a disposizione una lunga serie di bonus, buoni sconto e promozioni esclusive, al costo di 1,99 Euro al mese

Per procedere con l’attivazione dell’offerta Internet Unlimited di Vodafone è necessario effettuare, come primo passaggio, la verifica della copertura della fibra ottica. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito web di Vodafone da cui sarà possibile procedere con l’analisi della copertura e la successiva attivazione dell’offerta:

Annunci Google

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Per completare l’attivazione online dell’offerta sarà necessario fornire:

i dati anagrafici dell’intestatario della linea telefonica (nome, cognome, codice fiscale etc.)

un documento di identità in corso di validità dell’intestatario della linea telefonica

informazioni di contatto come un numero di cellulare o un indirizzo e-mail

il numero di telefono fisso da portare a Vodafone con il relativo codice di migrazione (disponibile su di una bolletta precedente); da notare che l’offerta è disponibile anche per nuove attivazioni e non solo con portabilità del numero

l’indirizzo di attivazione della linea e di consegna della Vodafone Station

indicazioni relative al pagamento ed, in particolare, il codice IBAN su cui verranno addebitati i costi dell’offerta (è previsto un addebito bimestrale)

Vodafone One Pro

Tra le offerte Internet casa di Vodafone segnaliamo la possibilità di sfruttare anche la promozione Vodafone One Pro. Si tratta di un’offerta “convergente” fisso + mobile che punta a massimizzare i vantaggi per i clienti che scelgono Vodafone sia per la linea fissa di casa che per la linea mobile.

L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload); in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC (con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL (con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload)

SIM per smartphone con minuti illimitati e 25 GB di traffico dati in 4G e Giga illimitati su app mappe, social e chat ; è possibile sia attivare un nuovo numero di cellulare che portare il proprio numero in Vodafone

con ; è possibile sia attivare un nuovo numero di cellulare che portare il proprio numero in Vodafone SIM dati aggiuntiva con 30 GB in 4G ogni mese per navigare in mobilità con tablet, chiavette e modem 4G

Vodafone One Pro presenta un canone mensile di 36,90 Euro. A completare i costi dell’offerta troviamo il contributo di attivazione (1 Euro al mese per 48 mesi) e il costo dell’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che include anche l’utilizzo della Vodafone Station, il modem Wi-Fi fornito dall’operatore per accedere ad Internet. Complessivamente, quindi, per i primi 48 mesi l’offerta avrà un costo di 43,90 Euro al mese tutto compreso.

E’ possibile personalizzare ulteriormente l’offerta con l’aggiunta delle seguenti opzioni:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali al costo di 5 Euro in più al mese

chiamate illimitate verso fissi internazionali al costo di 5 Euro in più al mese

adesione al programma Happy Black, che mette a disposizione una lunga serie di bonus, buoni sconto e promozioni esclusive, al costo di 1,99 Euro al mese

Vodafone TV Sport (tutto lo sport di Sky in super HD con la selezione dei principali eventi sportivi e delle partite di UEFA Champions League, 14 film CHILI al mese, di cui 4 prime visioni, 6 mesi di abbonamento a infinity e un catalogo di film on demand sempre aggiornato) al costo di 30 Euro al mese

Tutto Facile Fisso: l’offerta per chi non ha bisogno di Internet a casa

Per gli utenti che vogliono una linea telefonica fissa “tradizionale” e non hanno la necessità di attivare una connessione ad Internet è possibile puntare su Tutto Facile Fisso, la soluzione proposta da Vodafone per questo particolare target di utenza. L’abbonamento in questione ha un costo di 18,90 Euro al mese con uno sconto di 2 Euro al mese per chi è cliente Vodafone anche su mobile. E’ previsto un contributo di attivazione di 25 Euro una tantum (che sarà addebitato nella prima bolletta) e dei altri 3 Euro al mese per 24 mesi.

Per chi sceglie Tutto Facile Fisso ci sarà a disposizione una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali. L’operatore, inoltre, fornirà anche il Telefono Vodafone Classic che include la segreteria, la visualizzazione del numero chiamate e un servizio di assistenza dedicata che permetterà anche di eseguire una veloce installazione della linea telefonica.