Le offerte telefoniche con più giga a dicembre 2019

Wind e Tre hanno proposte con 100 GB e più al mese, ma anche dei canoni che sfiorano i 17 €. Le migliori offerte in rapporto GIGA/canone restano i piani degli operatori virtuali come Iliad, Kena e ho. Mobile. Le tariffe di questi gestori di telefonia mobile infatti a meno di 8 € al mese propongono un buon bundle dati.

In più gli utenti degli operatori virtuali non avranno vincoli contrattuali e potranno quindi cambiare offerta o gestore in qualsiasi momento, mentre con Tre e Wind si sarà vincolati per 24 mesi. Dei bundle dai così ampi inoltre potrebbe non essere ciò di cui avete bisogno.

Servono veramente 100 GB al mese?

Una ricerca di SosTariffe.it ha stilato alcuni profili di consumo degli utenti basati sul traffico internet. Per un uso molto inteso del pacchetto dati è stato comunque stimato un utilizzo di circa 25 GB al mese. Il profilo che corrisponde a questa soglia dati è quello di una persona che navighi online per 720 ore al mese, visioni 100 video, ascolti 150 canzoni, condivida 400 foto, 1000 documenti e legga 10000 mail. Inoltra l’utente per arrivare a 25 GB al mese dovrebbe anche effettuare il download di 15 film.

Questo è un caso limite, in media si arriva a consumare circa tra i 10 e i 15 GB ogni mese. Da un paio di mesi inoltre alcuni dei maggiori operatori hanno escludo dal conteggio dati quelli usati per collegarsi alle app di messaggistica e ai social network, abbattendo così le soglie di consumo del bundle internet degli utenti.

Le dieci offerte con più Giga

Ecco la classifica delle tariffe con i bunde dati maggiori proposte dagli operatori di telefonia mobile a Dicembre 2019.Per stilare la classifica delle promozioni mobili con il maggior numero di Giga a Dicembre abbiamo usato il comparatore di SosTariffe.it. Tra i filtri disponibili abbiamo scelto di avviare una ricerca tra le promozioni che offrono almeno 50 Giga o più. I risultati però tengono anche conto della convenienza delle tariffe dei gestori.

1. Kena Flash

L’operatore virtuale di TIM con questa offerta a 5.99€ propone:

minuti e chiamate senza limiti in Italia e in UE

70 GB per navigare in 4 G (3 GB in roaming)

Il piano associato alla promozione è Kena Base, quindi qualora doveste terminare i GB del bundle dati il traffico internet vi costerà 0.50 € ogni 50 MB. Nel momento in cui esaurirete i GB inclusi nell’offerta Kena bloccare l’accesso a internet, in modo da evitare che spendiate inconsapevolmente decine di €. Se volete riattivare la navigazione inviare un messaggio con la scritta INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE.

Per attivare i piani Kena non sono previsti né contributi di avvio né spese per la sim, per la prima attivazione vi basterà quindi ricaricare 10€ (il taglio minimo da 5 € non sarebbe sufficiente). Il sistema di rinnovo è a data certa, quindi il credito vi sarà scalato sempre lo stesso giorno in cui è avvenuta l’attivazione.

L’offerta è riservata solo agli utenti che chiedano la portabilità di un numero da questi operatori: Bladna Mobile, BT Italia, BT Italia Enia, CONAD, COOP, Copagnia Italia Mobile, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatia, Lycamobile, Mundio, Netvalue, Optima, PosteMobile, Tiscali Italia e Welcome Italia.

2. ho. Mobile

Il piano di risposta di ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone, è in tutto identico alla proposta Kena:

70 GB in 4 G con velocità fino a 30 Mbit/s

minuti e sms illimitati in Italia

traffico voce e sms senza limiti in UE

4.8 GB in roaming UE

Per attivare l’offerta si dovrà pagare circa 1 € come contributo iniziale e un canone mensile di 5.99€. Anche questa promozione non è aperta a tutti gli utenti, ma potranno richiederne l’attivazione solo coloro che avranno richiesto la portabilità da: