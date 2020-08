Le migliori offerte per il mobile di agosto 2020

La competizione tra le varie compagnie low-cost di telefonia mobile si è sicuramente tradotta in un notevole vantaggio per i clienti, che oggi spendono molto meno rispetto al passato e hanno molto di più in termini di dotazione: quasi sempre le chiamate illimitate e decine di gigabyte , in qualche caso addirittura senza limiti . Vediamo quali sono le offerte mobile più interessanti per agosto 2020 .

Tanti giga per navigare e chiamate illimitate: ecco come

A ciascuno l’offerta giusta per chiamare e navigare

Il mercato della telefonia mobile non è forse mai stato così vivace, e quando arriva l’estate – periodo in cui si ha più tempo libero per chiamare amici e persone care, ma anche la necessità di orientarsi sulle strade utilizzando un’app di navigazione, o ancora godersi tv streaming o playlist ad alta qualità – in tanti scelgono di cambiare offerta.

Non c’è una tariffa in grado di mettere d’accordo tutti, ma a seconda della tipologia di utente è possibile trovare la tariffa più interessante di agosto 2020.

Per chi vuole tanti giga a basso prezzo: Creami Relax100 di Poste Mobile

Le offerte low-cost di telefonia mobile hanno tutte canoni pari o inferiori ai 10 euro, ma non sempre il canone è valido per tutti: alcune tariffe sono convenienti solo per chi viene già da un’offerta analoga (ad esempio, per chi vuole passare a ho. da Iliad, o da Fastweb a Very Mobile e così via). Creami Relax100 di Poste Mobile è rivolta a tutti un ottimo compromesso tra costo (10 euro al mese a scendere, come vedremo, con 10 euro di ricarica già inclusi) e dotazione:

chiamate illimitate

messaggi illimitati

80 GB di traffico dati

Si tratta infatti di una delle offerte più generose in termini di traffico, a un prezzo comunque ancora molto abbordabile. E c’è di più: Poste Mobile premia i suoi clienti più fedeli, e infatti se i primi 3 rinnovi costano 10 euro al mese, dal quarto al sesto rinnovo il canone scende a 9 euro al mese e infine dal settimo rinnovo in poi il canone diventa (per sempre) di 8 euro al mese. Non solo: dopo un anno, i gigabyte compresi ogni mese diventano 100, sempre su rete 4g+ fino a 300 Mbps. Sono inclusi anche i servizi Ti cerco, Richiama ora e l’avviso di chiamata, ed è possibile utilizzare lo smartphone per la navigazione hotspot.

Scopri Creami Relax100

Per chi vuole risparmiare il più possibile: Very 4,99 (e Creami Wow 10GB)

Se si arriva di Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali, al momento è impossibile battere per convenienza Very Mobile, che al costo di un caffè a settimana offre tutto quello che serve alla stragrande maggioranza degli utenti. Very 4,99 costa appunto solo 4,99 euro al mese e offre infatti:

chiamate illimitate

messaggi illimitati

30 GB di traffico dati

I costi una tantum dell’offerta sono molto ridotti: attivazione gratuita, mentre la SIM costa 5 euro.

E se si arriva da un altro operatore, come Vodafone o TIM? Allora la proposta attualmente meno costosa è Creami WOW 10GB di Poste Mobile: canone sempre di 4,99 euro al mese, chiamate illimitate, messaggi illimitati e 10 GB di navigazione Internet.

Scopri Very 4,99

Per chi vuole cominciare a pagare più avanti: Kena 5,99 Flash

Chi ad agosto si abbona online a Kena Mobile, l’operatore virtuale di proprietà di TIM, può approfittare di una promozione particolare. Kena 5,99 Flash offre infatti, per chi arriva da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, One Mobile e Digi Mobile:

chiamate illimitate

messaggi illimitati

70 GB di traffico dati

Un’offerta molto generosa che ha un costo mensile di 5,99 euro e che ha il primo canone gratuito per chi si abbona online. In più non costano nulla né l’attivazione né la SIM. Il canone è lo stesso per la proposta meno costosa di ho., il MVNO di Vodafone, che ha anche la stessa identica dotazione, ma non ha i vantaggi di Kena per quanto riguarda il pagamento posticipato il primo mese.

Scopri Kena 5,99 Flash

Per i nuovi numeri: Very 7,99

Sempre Very Mobile offre una delle promozioni più convenienti per chi non vuole avvalersi della portabilità ma utilizzare un nuovo numero. Very 7,99 costa 7,99 euro al mese ed è una più delle generose in assoluto oggi sottoscrivibili in Italia per chi vuole avere tanti gigabyte di traffico, con una dotazione che comprende:

chiamate illimitate

messaggi illimitati

100 GB di traffico dati

L’attivazione è gratuita, mentre la SIM costa 5 euro.

Annunci Google

Scopri Very 7,99 per nuovi numeri

Per chi arriva dagli operatori più costosi: Iliad Giga 50

Spesso il problema per chi sceglie di cambiare contratto di telefonia mobile riguarda chi arriva da un operatore che, di norma, ha canoni piuttosto elevati: è il caso ad esempio di Vodafone o TIM, che potendo lungamente vantare le linee migliori e le tecnologie più all’avanguardia ancora oggi chiede un pagamento mensile più elevato rispetto alla concorrenza. Gran parte delle promozioni a bassissimo costo degli altri operatori sono rivolte, come detto, a chi arriva da un’offerta già molto economica: l’idea è che chi ora paga 15-20 euro al mese per un contratto, troverà comunque conveniente un’offerta che costa intorno ai 10.

Fa eccezione Iliad, la cui offerta Iliad Giga 50 è rivolta a tutti e costa solo 7,99 euro, che includono:

chiamate illimitate

messaggi illimitati

50 GB di traffico dati

L’attivazione è gratuita, la SIM ha un costo una tantum di 9,99 euro.

Scopri Iliad Giga 50

Per chi vuole unire telefonia mobile e fissa: Fastweb

La proposta per la telefonia mobile di Fastweb, Fastweb Mobile, ha un costo di 8,95 euro al mese e offre:

chiamate illimitate

100 SMS

50 GB di traffico dati

Non sembrerebbe più conveniente di altre promozioni, ma il vero vantaggio si ha se si unisce all’offerta per Internet Casa di Fastweb: in caso di doppia sottoscrizione, infatti, la fibra da 1 Gigabit/s più chiamate illimitate scenderebbe da un canone (già scontato) di 29,95 euro a 25,95 euro, per una spesa totale di 34,90 euro al mese, con SIM e spedizione gratis.

Scopri Fastweb Mobile

Per chi vuole giga illimitati per le app: Red di Vodafone

Tra le altre offerte di agosto, merita una menzione anche Red di Vodafone, che costa un po’ più delle altre (18,99 euro al mese) e offre:

minuti illimitati

SMS illimitati

40 GB (invece di 20) di traffico dati

Il vantaggio è che i gigabyte sono illimitati per app social, chat, mappe e musica: quindi, se si utilizza lo smartphone solamente per parlare con i propri amici, caricare le foto della propria vacanza su Instagram o ascoltarsi le compilation dell’estate su Spotify, si tratta di una tariffa molto simile a una con traffico dati sempre illimitato, come quelle più costose proposte dalla stessa Vodafone della gamma Infinito.

Scopri RED di Vodafone

Annunci Google