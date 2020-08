Vodafone Fibra: 100 Euro di buono spesa in regalo per i nuovi clienti

C’è tempo sino al prossimo 16 di agosto per sfruttare una delle promozioni più interessati del momento del mercato di telefonia fissa italiano. Vodafone, infatti, propone per i nuovi clienti che attivano l ‘offerta fibra ottica Internet Unlimited una serie di vantaggi davvero ottimi tra cui troviamo anche un buono spesa da 100 Euro. Ecco tutti i dettagli sull’offerta fibra di Vodafone in scadenza il prossimo 16 di agosto.

Attivando una nuova offerta fibra ottica con Vodafone ci sarà la possibilità di sfruttare una promozione davvero ottima. Sino al prossimo 16 agosto, infatti, tutti i nuovi clienti che attiveranno Internet Unlimited, una delle offerte Internet casa di Vodafone, potranno contare su di un bonus aggiuntivo rappresentato da un buono spesa da 100 Euro da utilizzare presso i punti vendita Carrefour, Conad, Despar, Iper.

La promozione va a sommarsi a tutti i bonus già inclusi nell’offerta fibra ottica di Vodafone, rendendo quindi ancora più conveniente l’attivazione di un nuovo abbonamento entro il prossimo 16 di agosto. L’offerta in questione è rivolta a tutti i nuovi clienti raggiunti dalla rete in fibra ottica FTTH dell’operatore. Per poter sfruttare la promozione è necessario richiedere l’attivazione dell’abbonamento tramite procedura online.

Ecco tutti i dettagli su Internet Unlimited di Vodafone:

Internet Unlimited: connessione illimitata e tanti bonus aggiuntivi a 27,90 Euro al mese

Internet Unlimited è la tariffa di riferimento delle offerte fibra ottica di Vodafone. L’abbonamento, riservato ai nuovi clienti, presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo; per aggiungere le chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 Euro al mese

con chiamate a consumo; per aggiungere le chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 Euro al mese connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per navigare anche fuori casa sfruttando la rete Vodafone con smartphone, tablet o chiavette

per navigare anche fuori casa sfruttando la rete Vodafone con smartphone, tablet o chiavette Happy Black: i clienti di rete fissa Vodafone possono accedere al servizio che include buoni sconto e promozioni esclusive messe a disposizione da partner di Vodafone; il costo del servizio è di 1,99 Euro al mese con primo mese gratis

Da notare, inoltre, che solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, la cui copertura è in costante crescita, l’abbonamento prevede una serie di bonus senza costi aggiuntivi:

buono spesa di 100 Euro da utilizzare presso un punto vendita Carrefour, Conad, Despar, Iper; la promozione con buono spesa incluso scade il prossimo 16 agosto ed è disponibile esclusivamente per chi si abbona online; richiedendo l’attivazione dell’offerta tramite call center o tramite un qualsiasi altro canale non sarà possibile ricevere il buono spesa in regalo

da utilizzare presso un punto vendita Carrefour, Conad, Despar, Iper; la promozione con buono spesa incluso ed è disponibile esclusivamente richiedendo l’attivazione dell’offerta tramite call center o tramite un qualsiasi altro canale non sarà possibile ricevere il buono spesa in regalo Vodafone TV inclusa gratuitamente con Vodafone TV Box concesso in comodato d’uso gratuito; la piattaforma permette di accedere alle principali app dei servizi di streaming; per i nuovi clienti ci sono 6 mesi di abbonamento ad Infinity e 30 film al mese su CHILI inclusi nel prezzo; il servizio è personalizzabile con l’aggiunta di alcune opzioni come Intrattenimento, che permette di sfruttare NOW TV Entertainment al costo di 10 Euro al mese, o Sport Plus, che include NOW TV Sport a 20 Euro al mese

inclusa gratuitamente con Vodafone TV Box concesso in comodato d’uso gratuito; la piattaforma permette di accedere alle principali app dei servizi di streaming; per i nuovi clienti ci sono 6 mesi di abbonamento ad Infinity e 30 film al mese su CHILI inclusi nel prezzo; il servizio è personalizzabile con l’aggiunta di alcune opzioni come Intrattenimento, che permette di sfruttare NOW TV Entertainment al costo di 10 Euro al mese, o Sport Plus, che include NOW TV Sport a 20 Euro al mese 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime inclusi senza costi aggiuntivi; la sottoscrizione permette di accedere alla piattaforma di streaming Prime Video, la cui app è già pre-installata nel Vodafone TV Box; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

A prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione (FTTH, FTTC o ADSL), Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese. Nel canone mensile sono già inclusi sia il contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) che il costo di Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi), servizio che mette a disposizione dell’utente il modem Wi-Fi Vodafone Station, necessario per la connessione ad Internet. In caso di recesso anticipato, andranno versate le rate residue.

Per attivare Internet Unlimited di Vodafone è possibile seguire la procedura di sottoscrizione disponibile sul sito Vodafone, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto. Prima di attivare online l’offerta sarà necessario eseguire, senza alcun impegno, la verifica della copertura che permetterà all’utente di ottenere informazioni precise in merito alla tecnologia utilizzata per realizzare la connessione ad Internet.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Come anticipato in precedenza, Internet Unlimited di Vodafone è una delle migliori soluzioni tariffarie da attivare per chi è in cerca di un nuovo abbonamento Internet per la propria casa. Il mercato di telefonia fissa offre, in ogni caso, svariate opzioni alternative. Per una panoramica completa sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare e installare l’App di SOStariffe.it, disponibile per smartphone Android e iPhone.

