Scegliendo di attivare le migliori offerte luce e gas di gennaio 2020 è possibile minimizzare l’importo delle bollette energetiche ed ottenere un notevole risparmio sia se si è ancora nel mercato tutelato che se si è attivato una fornitura nel mercato libero ma si è insoddisfatti per via dei costi troppo elevati.

Di seguito vedremo quali sono le migliori tariffe per l’energia elettrica e per il gas naturale di questo mese da attivare per minimizzare gli importi delle bollette energetiche. Per ogni offerta viene stimato una spesa annuale ed un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato (considerando le condizioni attuali del mercato di maggior tutela) che vengono riferiti al profilo di “famiglia tipo” definito da ARERA (l’Autorità per l’energia).

Ecco il profilo di “famiglia tipo” a cui si farà riferimento di seguito:

Energia elettrica: consumo annuo di 2.700 kWh di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW;

di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW; Gas naturale: consumo annuo di 1.400 metri cubi per il gas

Ricordiamo, inoltre, che tutte le migliori offerte luce e gas del mercato libero sono attivabili direttamente online senza costi aggiuntivi. L’attivazione di una nuova fornitura energetica nel mercato libero non richiede il cambio del contatore e non prevede l’interruzione della fornitura. Tutto il procedimento, infatti, avviene in modo automatico ed è gestito direttamente dal venditore (l’azienda con cui si attiva una nuova fornitura) e dal distributore (l’azienda che si occupa della distribuzione dell’energia nell’area dove è collocata la fornitura).

Per richiedere l’attivazione di una nuova offerta luce e/o gas direttamente online ci sarà bisogno di:

documenti di identità dell’intestatario della fornitura

dati della fornitura (codice POD per l’energia elettrica e codice PDR per il gas naturale) reperibili da una bolletta precedente

IBAN per l’addebito automatico (molte offerte sono disponibili esclusivamente con questa modalità di pagamento che permette di evitare il deposito cauzionale)

La richiesta di attivazione richiede pochi minuti mentre il completamento del processo di attivazione della fornitura, che ribadiamo avviene automaticamente, necessita di alcune settimane di tempo.

Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe per risparmiare sulle bollette di luce e gas:

Migliori offerte luce di gennaio 2020

Nonostante il Natale sia passato, l’offerta Luce Xmas Web di Illumia continua e si rivela essere una delle migliori offerte luce del mese di gennaio 2020, garantendo un risparmio considerevole rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Per chi sceglie quest’offerta di Illumia, infatti, c’è la possibilità di poter sfruttare un prezzo della componente energia pari a 0,035 €/kWh.

Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di abbonamento. Solo al termine del periodo di “prezzo bloccato” e con un preavviso di almeno 30 giorni Illumia potrà modificare il prezzo dell’energia elettrica calcolato in base al nuovo andamento del mercato. Il cliente, come avviene per tutte le offerte del mercato libero a prezzo bloccato, potrà scegliere di cambiare fornitore andando ad attivare una nuova offerta luce più conveniente.

Scegliere un’offerta a prezzo bloccato (di seguito vedremo anche altri esempi di offerte a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale) rappresenta una difesa contro i possibili incrementi tariffari che potrebbero caratterizzare in futuro il mercato energetico italiano. Da notare, inoltre, che la tariffa luce di Illumia è di tipo monorario (ovvero il prezzo della componente energia della bolletta è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia) e che per i nuovi clienti i primi 100 kWh utilizzati sono completamente gratuiti.

Attivando l’offerta luce di Illumia si potrà sfruttare un risparmio considerevole rispetto al mercato tutelato. La “famiglia tipo” indicata in precedenza, infatti, registrerà una spesa annuale per l’elettricità di circa 510 Euro con un risparmio di oltre 110 Euro rispetto al mercato tutelato.

Con 2 Euro in più al mese, inoltre, l’utente ha la possibilità di scegliere di utilizzare esclusivamente “energia verde”, ovvero elettricità prodotta solo da fonti rinnovabile certificate. A fronte di un piccolo contributo aggiuntivo mensile sarà, quindi, possibile dare un sostegno concreto alla crescita dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Per attivare Luce Xmas Web di Illumia è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Luce Xmas Web di Illumia

Un’altra ottima offerta luce di gennaio 2020 arriva da wekiwi che propone Energia Prezzo Fisso 12 mesi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria (il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’elettricità) con prezzo bloccato per i primi 12 mesi.

Chi attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un una tariffa con un prezzo della componente energia pari a 0,03799 €/kWh. Come sottolineato in precedenza, il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Solo al termine di questo periodo promozionale, wekiwi potrà proporre un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se cambiare fornitore o meno, senza costi aggiuntivi. L’utilizzo di energia verde, ovvero energia prodotta da fonti rinnovabili certificate, è incluso nel prezzo.

La “famiglia tipo” che attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi registrerà una spesa complessiva per l’elettricità pari a 540 Euro all’anno con un risparmio di oltre 80 Euro rispetto a quanto pagherebbe restando nel mercato tutelato con le condizioni tariffarie attuali.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le tariffe luce più interessanti del mese di gennaio 2020 segnaliamo anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. A differenza delle offerte illustrate in precedenza, questa soluzione non prevede un prezzo fisso per un anno della componente energia. L’assenza del bonus del “prezzo bloccato” non è però uno svantaggio.

L’offerta di Eni Gas e Luce, infatti, prevede uno sconto fisso del 20% rispetto al prezzo dell’elettricità praticato nel mercato tutelato. Ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni tre mesi e che, salvo ulteriori novità normative, il regime di maggior tutela cesserà di esistere a partire dal prossimo mese di luglio 2020.

Per chi sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce, quindi, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo dell’energia del mercato tutelato per i prossimi 6 mesi. Successivamente, il cliente che attiva questa tariffa potrà contare su 6 mesi di prezzo bloccato aggiuntivi (il prezzo di giugno 2020 resterà bloccato sino a fine anno) in modo da poter continuare a sfruttare un prezzo molto vantaggioso per l’energia.

Ad oggi, chi sceglie SCELTASICURA può ottenere un notevole risparmio rispetto al mercato tutelato. Grazie allo sconto del 20%, infatti, la “famiglia tipo” registra una spesa di circa 550 Euro all’anno per l’elettricità con un risparmio annuale di circa 80 Euro rispetto ai costi da affrontare per chi resta nel mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria. A seconda della distribuzione dei propri consumi energetici, il cliente potrà scegliere quale versione della tariffa luce di Eni Gas e Luce attivare. La sottoscrizione dell’offerta avviene direttamente online. Una volta cliccato sul box qui di sotto si verrà reindirizzati al sito di Eni e si potrà scegliere tra la versione monoraria e la versione bioraria dell’offerta.

Attiva SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Per scegliere la tariffa per l’energia elettrica più adatta alle proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce. Dal comparatore è possibile impostare il proprio profilo di consumo e scegliere le caratteristiche che deve avere la tariffa che si desidera attivare (monoraria/bioraria, prezzo fisso, modalità di pagamento etc.). Affidandosi alla comparazione online sarà facile individuare l’offerta migliore per la propria famiglia e massimizzare il risparmio in bolletta.

Migliori offerte gas di gennaio 2020

Tra le migliori offerte gas del mese di gennaio 2020 troviamo E.ON ValoreMercato Gas, una soluzione tariffaria di E.ON che risulta essere particolarmente vantaggiosa, garantendo un considerevole risparmio rispetto ai costi che deve affrontare un utente ancora in regime di maggior tutela.

Per chi sceglie E.ON ValoreMercato Gas, infatti, c’è la possibilità di sfruttare il prezzo all’ingrosso della componente materia prima gas (la componente legata all’effettivo consumo di gas ed il cui valore è espresso in €/Smc). Per poter accedere al prezzo “all’ingrosso” del gas naturale, è necessario un contributo di 2 Euro al mese.

Il “prezzo all’ingrosso” del gas naturale è riferito al prezzo del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda che è il principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo. Il prezzo del gas del TTF varia ogni mese. A differenza delle offerte a prezzo bloccato, quindi, E.ON ValoreMercato Gas sarà soggetta a frequenti variazioni di prezzo che, a seconda dei casi, potrebbero essere positive o negative.

Con le condizioni attuali del mercato tutelato, la “famiglia tipo” che sceglie E.ON ValoreMercato Gas registrerà una spesa di circa 915 Euro all’anno di gas naturale con un risparmio di circa 85 Euro all’anno rispetto al regime di maggior tutela (come sottolineato in precedenza, c’è da considerare la possibile variazione periodica del prezzo che potrebbe garantire un aumento o una diminuzione del risparmio).

Da notare che i clienti che scelgono E.ON hanno la possibilità di ottenere sconti aggiuntivi in bolletta grazie alla promozione E.ON Porta un Amico. Per ogni amico invitato che attiva una fornitura con E.ON, infatti, il cliente riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro. Tale sconto verrà riconosciuto anche all’amico invitato sulla prima fattura. Per ottenere ulteriori bonus, inoltre, i clienti E.ON possono aderire al programma fedeltà gratuito MyE.volution che permette di partecipare a concorsi e di vincere premi ogni mese.

L’offerta E.ON ValoreMercato Gas è attivabile direttamente online.

Attiva E.ON ValoreMercato Gas

Per risparmiare sul gas naturale è possibile puntare su di un’offerta a prezzo bloccato, come già visto per le tariffe dell’energia elettrica. Una delle migliori offerte gas di questo tipo, per il mese di gennaio 2020, è Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi.

Quest’offerta prevede un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1799 €/Smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo di prezzo bloccato, il fornitore potrà decidere di effettuare un cambio di prezzo ed il cliente sarà libero di scegliere se accettare tale cambio oppure se attivare un’altra offerta del mercato libero.

La “famiglia tipo” che attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a 950 Euro circa con un risparmio annuale di oltre 50 Euro rispetto ai costi attuali del mercato tutelato. L’offerta in questione è attivabile direttamente online:

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Un’altra ottima offerta gas da valutare per poter minimizzare l’importo della bolletta è Gas Xmas Web di Illumia. Come visto per l’offerta luce di questo fornitore, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa con un prezzo bloccato per un anno. Solo al termine del periodo di prezzo bloccato, il fornitore potrà andare a modificare il prezzo del gas ed il cliente sarà libero di poter scegliere se accettare tale modifica oppure se cambiare fornitore ed attivare una tariffa più conveniente.

Per chi sceglie l’offerta di Illumia ci sarà, quindi, la possibilità di sfruttare un prezzo per la componente materia prima gas della bolletta pari a 0,15 €/Smc. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti i primi 20 m3 di gas naturale utilizzati dopo l’attivazione della fornitura sono gratis (ovvero viene applicata una tariffa di 0 €/Smc sino al completo utilizzo dei m3 omaggio).

Gas Xmas Web di Illumia è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto sarà possibile avviare la procedura di attivazione.

Attiva Gas Xmas Web di Illumia

Per individuare l’offerta gas più adatta alle esigenze della propria famiglia è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte gas. Dal comparatore sarà possibile individuare facilmente le tariffe migliori e, quindi, massimizzare il risparmio in bolletta. La richiesta di attivazione avviene in pochi minuti e non sono previsti costi di attivazione o costi aggiuntivi per chi sceglie di sottoscrivere l’offerta online.