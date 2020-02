Le migliori offerte iPhone 11 incluso di Vodafone, Tim e Wind

Se state pensando di cambiare il vostro smartphone per acquistare un iPhone 11, potete pensare di farlo attivando una tra le migliori offerte telefono incluso sul mercato. Nella maggior parte dei casi, gli operatori dispongono di alcune soluzioni che comprendono non solo i modelli di cellulari di ultima generazione, ma anche un piano tariffario molto conveniente. Potrete così iniziare ad utilizzare il vostro nuovo smartphone pagandolo a rate, mediante il canone mensile che include anche il costo degli altri servizi di navigazione o linea telefonica.

Perché scegliere iPhone 11? Questo smartphone consente di avere un’altissima qualità di prestazione. Parliamo di qualità delle chiamate, della rete e velocità di utilizzo, oltre che per una serie di altre prestazione come la foto e video camera frontale ad alta definizione e slow motion. Non vi resta che scoprire quale tra le offerte iPhone 11 incluso dei principali operatori sul mercato faccia al caso vostro.

Ecco quindi le quattro migliori tariffe iPhone 11 incluso, selezionate tra quelle di Vodafone, Wind e Tim. Al momento, le promozioni più interessanti sono quelle offerte da Wind, con All Digital e All Inclusive con Easy Pay, e Vodafone, con RED Unlimited Smart e RED Unlimited Ultra.

1. All Digital di Wind

All Digital di Wind è una delle promozioni dell’operatore attive anche per il 2020. L’offerta è valida solo online e prevede 40 Giga in 4.5G, minuti illimitati e attivazione gratuita al costo di 14,99 Euro/mese.

La Super Rete 4.5G di Wind è più veloce e più potente, con un aumento della velocità media di download del 250% rispetto al precedente standard. Inoltre, anche la qualità della voce è migliorata del 30% e vi garantisce quindi elevate prestazioni senza rumori di fondo.

Ecco quali sono i vantaggi di cui potrete beneficiare se state pensando di passare a All Digital:

SuperRete , grazie alla quale navigare fino a 1000 Megabit/secondo;

, tra cui Hotspot, Segreteria Telefonica, SMS My Wind;

, tra cui Hotspot, Segreteria Telefonica, SMS My Wind; zero vincoli di contratto , compresa l’attivazione gratuita e assenza di qualsiasi termine di durata del contratto, così che potrete scegliere voi quando chiudere la fornitura senza paura di costi aggiuntivi;

, compresa l’attivazione gratuita e assenza di qualsiasi termine di durata del contratto, così che potrete scegliere voi quando chiudere la fornitura senza paura di costi aggiuntivi; premi fedeltà grazie al programma Winday.

Per passare a All Digital di Wind vi basterà acquistare la nuova SIM card direttamente online in modo facile e veloce, senza incorrere in alcun costo di spedizione. Grazie all’app MyWind, potrete attivarla quando preferite. Con la soluzione “senza vincoli” di Wind, non avrete costi di attivazione, vincoli di durata e costi di disattivazione. Se preferite entrate in contatto con il personale Wind, avrete in alternativa la possibilità di prenotare All Digital online e ritirarla in uno degli store Wind.

2. All Inclusive con Easy Pay di Wind

All Inclusive con Easy Pay è un’offerta semplice e conveniente attivabile in uno dei Negozi Wind al costo di 16,99 Euro/mese. Il pacchetto comprende 60 Giga, minuti illimitati e SMS illimitati.

Che cosa contraddistingue questa promozione? Vediamolo nel dettaglio.

Si tratta della soluzione completa per comunicare, grazie a Giga, minuti e SMS a vostra disposizione;

è semplice e conveniente grazie all’opzione Easy Pay, potrete quindi scegliere di pagare con carta di credito, addebito su conto corrente oppure con le carte conto;

avrete servizio di segreteria telefonica, SMS MyWind e hotspot già inclusi.

Inoltre, se siete under 30, potrete accedere all’offerta speciale All Inclusive Young, al costo di 11,99 Euro/mese. Scegliendo di pagare con Easy Pay, i Giga nell’offerta diventeranno 100, anziché i 60 della promozione originale.

Il servizio Easy Pay vi garantisce certamente grande convenienza ma, se preferite All Inclusive con pagamento su credito residuo standard, potrete comunque attivare questo pacchetto pur ricevendo per lo stesso prezzo 30 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS.

3. RED Unlimited Smart di Vodafone

RED Unlimited Smart è l’offerta 5G Vodafone semplice, completa, ma soprattutto pronta per il futuro! Al costo di 18,99 Euro al mese, anziché gli originali 24,99 Euro al mese, ecco cosa potrete avere:

navigazione internet sulla Giga Network 5G di Vodafone con 40 Giga, anziché 20;

sulla Giga Network 5G di Vodafone con 40 Giga, anziché 20; minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali e quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea;

verso i numeri nazionali e quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea; Giga illimitati per le vostra app maggiormente utilizzate, come Whatsapp, Google Maps, Instagram e Spotify.

Attivando RED Unlimited Smart potrete inoltre accedere ad alcuni vantaggi aggiuntivi: non solo la navigazione sulla Giga Network 5G di Vodafone, ma anche la partecipazione al programma a premi Vodafone Happy. Vodafone mette a disposizione dei propri clienti anche la comoda app My Vodafone, grazie alla quale potrete avere tutto a portata di smartphone.

La soluzione d’acquisto migliore per questa offerta è sicuramente online. Seguendo il procedimento indicato sul sito web di Vodafone, potrete ricevere la SIM gratuitamente anche alla sera, seguire il vostro ordine con il servizio di tracking e, nel caso cambiaste idea, recedere gratuitamente dall’acquisto e usufruire della spedizione gratuita, entro 14 giorni dall’ordine.

4. RED Unlimited Ultra di Vodafone

RED Unlimited Ultra di Vodafone è la soluzione adatta per un uso intensivo della linea mobile anche all’estero. Il costo della promozione è pari a 24,99 Euro/mese, anziché 34,99 Euro/mese.

RED Unlimited Ultra comprende ogni mese:

Internet sulla Giga Network 5G , con 30 Giga di navigazione;

, con 30 Giga di navigazione; minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali;

verso i numeri nazionali; minuti verso i numeri dell’ Unione Europea ;

; 1000 minuti verso i numeri dei Paesi extra UE ;

; 1 Giga di roaming;

di roaming; Giga illimitati per le vostre app più frequentemente utilizzate, come Whatsapp, Google Maps, Instagram e Spotify.

Anche con RED Unlimited Ultra potrete partecipare al programma a premi Vodafone Happy e tenere sempre sotto controllo il vostro abbonamento grazie all’app My Vodafone.