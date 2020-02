Derby, dove vedere Inter-Milan stasera in tv e in diretta streaming

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo. Questa domenica, dopo gli anticipi di ieri, si gioca la 23° giornata di campionato con ben 6 partite in programma tra cui spicca anche l’attesissimo derby Inter-Milan, una sfida davvero imperdibile sia per i tifosi delle due squadre milanesi che per tutti gli appassionati di calcio. Ecco dove vedere Inter-Milan stasera in TV ed in diretta streaming e come seguire anche tutte le altre partire di Serie A.

Oggi domenica 9 febbraio 2020 si gioca la 23° giornata di campionato con ben 6 match in programma che vanno a seguire i quattro anticipi giocati tra venerdì e sabato. Le partite in programmazione oggi saranno trasmesse in diretta TV su Sky ed in diretta streaming, da DAZN e NOW TV, permettendo a tutti gli appassionati di seguire tutti gli eventi di questa intensa domenica calcistica.

Come al solito, la domenica di Serie A inizierà alle 12.30, con il classico lunch match trasmesso in diretta esclusiva da DAZN, e continuerà poi con tre partite in programmazione alle 15 ed un’altra partita in programmazione alle 18. Per finire, ci sarà l’attesissimo posticipo con la sfida tra Inter e Milan che metteranno in scena uno dei derby più attesi degli ultimi anni.

Vediamo, quindi, dove vedere Inter-Milan e tutte le altre sfide in programma oggi in diretta TV ed in diretta streaming.

Inter-Milan: in diretta TV e streaming dalle 20.30

L’attesissimo derby di Milano chiuderà la domenica di Serie A con il posticipo delle 20.30. La sfida tra Inter e Milan, infatti, si giocherà in serata, naturalmente a San Siro, e sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da Sky. Ricordiamo che tutti i clienti Sky che non potranno seguire la partita in TV avranno la possibilità di guardare la diretta streaming gratuita tramite l’app di Sky Go, disponibile anche su smartphone e tablet.

Il derby di Milano sarà visibile anche a chi non ha un abbonamento Sky. Per seguire la sfida tra Inter e Milan è, infatti, possibile attivare il ticket Sport di NOW TV che, ricordiamo, permette di seguire in diretta streaming tutti gli eventi sportivi trasmessi in esclusiva da Sky per i clienti che hanno attivato i pacchetti Calcio e Sport. Una volta attivato il ticket (sono disponibili le opzioni settimanale e mensile oltre a quella giornaliera), l’utente potrà accedere immediatamente all’evento via web o tramite app.

La sfida tra le due milanesi è fondamentale, ancora più del solito, per entrambe le squadre. L’Inter deve tenere il passo della Juventus se vuole continuare a lottare per lo Scudetto. Dopo diversi passi falsi registrati nel corso delle ultime settimane, la squadra di Conte non può più fermarsi deve vincere più partite possibili e sperare in un rallentamento della Juventus.

Nel frattempo, il Milan, dopo l’arrivo di Ibrahimovic a gennaio sembra aver finalmente trovato sia il gioco che i risultati. I rossoneri con 32 punti in classifica sono a poche lunghezze di distanza dalla zona Europa e dalla qualificazione all’Europa League che, sino a poco più di un mese fa, sembrava essere un miraggio.

La sfida contro i cugini dell’Inter è complicatissima. La squadra di Pioli, in ogni caso, non può sbagliare e una vittoria nel derby potrebbe rendere positiva una stagione sino ad ora deludente. Staremo a vedere se le buone prestazioni di queste ultime giornate verranno ripetute dal Milan anche durante il derby contro l’Inter, probabilmente la sfida più attesa dell’anno da parte dei tifosi di entrambe le tifoserie. Appuntamento alle 20 per il pre-partita su Sky ed alle 20.30 per il calcio d’inizio della sfida tra le due milanesi.

Dove guardare le altre partite di Serie A

La domenica calcistica non è solo il derby di Milano che, come detto, andrà a chiudere la giornata sportiva con il posticipo. La domenica di Serie A si aprirà alle 12.30 con un altro derby, questa volta non milanese ma emiliano. Il Sassuolo va a Ferrara per sfidare la SPAL. Si tratta di una sfida fondamentale per i ferrarsi, attualmente ultimi in classifica. L’incontro sarà visibile sulla piattaforma di streaming DAZN che come al solito trasmette in esclusiva il lunch match domenicale.

Nel tradizionale orario pomeridiano delle 15 sono, invece, in programma ben 3 partite. Da segnalare la sfida tra Napoli e Lecce. La squadra partenopea dopo un autunno difficilissimo ed il cambio allenatore con l’arrivo di Gattuso sembra aver trovato finalmente la spinta di un tempo. Dopo la vittoria con la Juventus e il bis concesso contro la Sampdoria, gli azzurri proveranno a battere l’insidioso Lecce che deve fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. In caso di vittoria, il Napoli potrebbe avvicinarsi nuovamente alla zona Europa che sembra lontanissima sino a poche settimane fa.

La sfida tra Napoli e Lecce verrà trasmessa in diretta da Sky e sarà visibile anche su Sky Go per i clienti Sky che non possono seguire l’evento dalla TV di casa. Da notare, inoltre, la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming tramite NOW TV, attivando, come già anticipato in precedenza, il ticket Sport disponibile in tre versioni (giornaliero, settimanale e mensile). Anche in questo caso, è possibile avere accesso immediato all’evento attivando uno dei ticket NOW TV se non si è clienti Sky.

Sempre alle 15 su Sky sarà possibile seguire la sfida tra Genoa e Cagliari, due squadre che stanno attraversando un momento molto delicato e che, quindi, hanno bisogno di punti per chiudere una fase difficile del campionato. I liguri sono nelle ultime posizioni della classifica e devono fare risultato per avvicinarsi all’obiettivo della salvezza che, nei prossimi mesi, vedrà una lotta intensissima tra diverse squadre. Il Cagliari, invece, dopo un ottimo inizio di campionato si è un po’ perso ed ha bisogno di punti per rientrare in lotta per una qualificazione nelle coppe europee.

A completare il programma delle 15 troviamo la sfida tra Brescia e Udinese. Si tratta di un match molto importante per i lombardi, in piena lotta per non retrocedere. Anche l’Udinese non se la passa benissimo ed una sconfitta potrebbe complicare notevolmente la classifica che attualmente vede i friuliani poter contare su 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Alle 18, infine, è fissata la sfida tra Parma e Lazio, un match da seguire assolutamente con gli emiliani alla ricerca di punti per coltivare il sogno di una qualficazione europea. Per la Lazio, invece, la trasferta di Parma dovrà concludersi con una vittoria. I biancocelesti, infatti, non possono perdere altro terreno se vogliono continuare la rincorsa alle prime due posizioni ed ad uno scudetto che, ad inizio campionato, sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere per la formazione allenata da Inzaghi. La sfida tra Parma e Lazio sarà trasmessa in diretta TV da Sky con la possibilità di seguire la diretta streaming tramite NOW TV per chi non ha un abbonamento con la Pay TV

Come guardare in diretta streaming le partite di Serie A

Per poter seguire in diretta streaming tutte le partite di Serie A è necessario attivare un abbonamento a DAZN, che ogni giornata trasmette in esclusiva 3 partite, ed un abbonamento a NOW TV, che trasmettendo gli eventi sportivi di Sky permette di seguire in diretta streaming ben 7 partite del campionato di Serie A per ogni giornata di campionato.

DAZN è disponibile con un abbonamento mensile da 9,99 Euro con la possibilità di interrompere i rinnovi in qualsiasi momento e senza alcuna penale. DAZN include un ricco catalogo di eventi sportivi da seguire in diretta. Oltre alle tre partite di Serie A, infatti, tramite la piattaforma è possibile seguire le partite di Serie B, le partite di calcio internazionale con alcuni dei principali campionati esteri come la Liga spagnola.

Su DAZN, inoltre, ci sono anche altri sport, tra cui da quest’anno anche la Moto GP, e c’è la possibilità di accedere ai canali Eurosport, senza costi aggiuntivi, per incrementare ulteriormente gli eventi disponibili. Da notare che DAZN è disponibile anche su Sky con il canale DAZN1 che include il meglio della programmazione Sky.

NOW TV, invece, è disponibile in tre varianti. I clienti possono scegliere tra il ticket giornaliero, il ticket settimanale ed il ticket mensile. Anche in questo caso non c’è alcun obbligo di rinnovo della sottoscrizione che può essere interrotta in qualsiasi momento. Ecco i costi:

ticket Giornaliero: 9,99 Euro per un giorno

ticket Settimanale: 14,99 Euro per una settimana

ticket Mensile: 29,99 Euro per un mese

