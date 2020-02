Offerta Sky Q + Cinema a soli 19,90 euro fino al 13 febbraio

C’è tempo sino al prossimo 13 di febbraio per sfruttare la nuova imperdibile offerta Sky. Solo per pochi giorni, infatti, chi sceglie di attivare un nuovo abbonamento a Sky tramite procedura online potrà contare su di una promozione davvero ottima. Per tutti i nuovi clienti è disponibile l’offerta Sky Q + Cinema ad un prezzo di appena 19,90 Euro al mese per il primo anno di abbonamento. Ecco come sfruttare la promozione ed attivare il nuovo abbonamento a Sky.

Sino al prossimo 13 febbraio 2020, chi è interessato ad un nuovo abbonamento a Sky ha la possibilità di sfruttare la nuova “offerta flash” disponibile esclusivamente online. Questa promozione permette di attivare un nuovo abbonamento a Sky ad un prezzo scontato di 19,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. L’offerta “Sky Q + Cinema” è disponibile anche per i già clienti e permette di accedere ad un ricco catalogo di contenuti ad un prezzo davvero super conveniente grazie all’extra sconto disponibile per il primo anno di abbonamento.

Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Sky disponibile solo per pochi giorni:

Sky TV e Sky Cinema a 19,90 Euro al mese

Chi richiede l’attivazione online della nuova offerta Sky potrà contare su di un abbonamento che includerà i pacchetti:

Sky TV : tutti i contenuti di intrattenimento di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, i programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle, arte e tantissimi contenuti sportivi grazie ai canali di Eurosport

Sky Cinema: tutti i canali Sky Cinema e tutti i canali Premium Cinema per accedere ad una ricchissima programmazione di film

A completare l’offerta disponibile sino al 13 febbraio troviamo:

Sky on Demand per accedere un ricco catalogo di film e serie TV da guardare in qualsiasi momento

Sky Go Plus per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche via streaming, da PC, notebook e app per smartphone o tablet

per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche via streaming, da PC, notebook e app per smartphone o tablet Sky HD e 4K HDR (per l’offerta tramite piattaforma satellitare) oppure Sky HD (per l’offerta tramite piattaforma fibra)

L’attivazione dell’abbonamento mette a disposizione il decoder Sky Q che include:

accesso a tutti i canali in chiaro del digitale terrestre

qualità sino a 4K HDR scegliendo Sky Q Black (disponibile per l’offerta satellitare)

Controllo vocale, 3 registrazioni in contemporanea, 1 TB di memoria per il salvataggio dei programmi registrati

tutti i contenuti di Mediaset on Demand

le app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify per accedere ai relativi servizi sfruttando il decoder Sky e la TV di casa

accesso al canale DAZN1 aderendo all’offerta Sky – DAZN (solo per l’offerta satellitare)

La nuova offerta Sky disponibile ancora per pochi giorni presenta un costo periodico di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese. Ecco, invece, quelli che sono i costi iniziali da affrontare per attivare l’offerta:

Satellite: costo iniziale di 99 Euro che comprende l’installazione e l’attivazione di Sky Q; se dovesse servire anche l’installazione della parabola, è previsto un costo iniziale di 30 Euro in più

Fibra: per chi sceglie di attivare l’offerta tramite piattaforma in fibra ottica (in questo caso l’accesso ai contenuti avverrà tramite la connessione Internet e non tramite parabola), scegliendo l’attivazione online non sono previsti costi iniziali per sottoscrivere l’abbonamento

Ricordiamo che per attivare l’offerta Sky Q via fibra è necessario avere a disposizione una connessione in banda larga in grado di garantire una velocità minima di 15 Mbps. Per attivare l’offerta e non avere problemi nella fruizione dei contenuti (disponibili in streaming) sarà, quindi, necessario aver attivato un abbonamento Internet casa che prevede che la connessione avvenga tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC.

Come attivare la nuova offerta Sky

La nuova offerta Sky da 19,90 Euro al mese per un anno è disponibile esclusivamente tramite attivazione online. Si tratta di una promozione davvero vantaggiosa che, sino al prossimo 13 febbraio, potrà essere attivata online in pochi minuti. Per sottoscrivere la nuova offerta Sky con canone scontato per il primo anno basta cliccare sul box riportato qui di sotto per accedere al sito ufficiale di Sky da cui sarà possibile completare l’attivazione.

Dal sito Sky, il cliente ha la possibilità di inserire i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) per prenotare un ricontatto da un operatore Sky che, in pochi minuti, avvierà una chiamata (gratuita e senza impegno) per affiancare l’utente nel processo di attivazione dell’offerta richiesta. Il servizio di attivazione tramite operatore è disponibile dalle 9 alle 22.

Prenotando un ricontatto al di fuori di questa fascia oraria, l’utente sarà ricontatto successivamente. Ad esempio, richiedendo il ricontatto nelle ore serali, dopo le 22, un operatore Sky provvederà a ricontattare il cliente per completare l’attivazione online dell’offerta nel corso delle prime ore della mattina successiva.

In alternativa, per procedere in autonomia con l’attivazione della nuova offerta Sky sarà possibile, sempre cliccando sul box qui di sotto, scegliere l’opzione “Crea il tuo abbonamento”, disponibile in basso nella sezione “Vuoi abbonarti online”. In questo caso, dopo aver cliccato sul tasto dedicato, si accederà alla sezione dedicata all’attivazione di un nuovo abbonamento dove sarà possibile scegliere l’offerta da attivare tra le varie soluzioni disponibili. Sino al 13 febbraio sarà disponibile l’offerta Sky Q + Cinema a 19,90 Euro al mese.

Segnaliamo che la nuova offerta Sky da 19,90 Euro al mese è disponibile anche per i già clienti Sky. Anche in questo caso, per attivare l’offerta è necessario cliccare sul box qui di sotto e scegliere, successivamente, l’opzione “Contatta Sky” disponibile sotto alla voce “Sei già cliente Sky?”.

In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti Sky scegliendo una delle modalità disponibili per gli utenti per richiedere l’attivazione della nuova offerta da 19,90 Euro al mese. I già clienti Sky che vogliono attivare l’offerta riservata ai nuovi clienti hanno la possibilità di chiamare il numero 02.8340 per richiedere la nuova promozione.

Per attivare l’offerta Sky da 19,90 Euro al mese clicca sul box qui di sotto e segui la procedura online.

Attiva online la nuova offerta Sky

Sottolineiamo che per i già clienti Sky interessati all’attivazione dell’offerta per nuovi clienti è molto importante valutare con estrema attenzione l’effettiva convenienza del cambio offerta. Le offerte per nuovi clienti, infatti, per quanto molto convenienti comportano delle spese aggiuntive per i già clienti Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di procedere con l’attivazione di una nuova offerta se si è già clienti Sky:

perdita di tutti i vantaggi per i clienti Sky da più di un anno con Sky Extra; in particolare se si è cliente da più di tre anni non sarà possibile accedere alle soluzioni agevolate per seguire DAZN1 e per accedere al pacchetto Intrattenimento Plus con Netflix

se previsto dall’offerta che si desidera attivare, sarà necessario effettuare il pagamento dei costi iniziali del nuovo abbonamento che si andrà ad attivare

attivando un’offerta per nuovi clienti, i già clienti Sky registreranno la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da altre promozioni di cui stai eventualmente fruendo

l’attivazione di un nuovo abbonamento, con un’offerta normalmente riservata ai nuovi clienti, comporta la sottoscrizione di un nuovo vincolo contrattuale, un aspetto da tenere in forte considerazione se si prevede, in futuro, di disattivare l’abbonamento a Sky

Analizzati tutti questi aspetti, i già clienti Sky avranno la possibilità di attivare le offerte Sky per nuovi clienti. Oltre alla promozione da 19,90 Euro al mese, sarà possibile scegliere anche una di queste offerte:

Le altre offerte Sky disponibili al momento

La nuova offerta Sky Q + Cinema a 19,90 Euro al mese per un anno disponibile sino al prossimo 13 febbraio è, senza dubbio, una delle migliori offerte Sky degli ultimi tempo. La pay TV propone, in ogni caso, diverse soluzioni alternative che potrebbero interessare a specifiche categorie di utenti. Ad esempio, gli appassionati di sport ed, in particolare, di calcio potrebbero trovare particolarmente vantaggio puntare su altre offerte.

