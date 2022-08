Le migliori offerte internet casa senza telefono di Agosto 2022

Navigare con Internet casa senza una linea fissa: quali sono le soluzioni più convenienti di Agosto 2022 per avere una connessione senza telefono? Ecco le migliori offerte in base al rapporto qualità/prezzo attualmente disponibili sul mercato. Sono state selezionate grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Connettersi alla Rete senza una linea fissa. Avere Internet casa senza la spesa del canone telefonico. Poter navigare dalla camera e dal soggiorno senza limiti e abbattendo i costi il più possibile. Come fare? Sono sempre di più gli utenti di Internet a caccia di promozioni che facciano risparmiare, ma senza rinunciare a una copertura di rete stabile e alla massima velocità.

Come riuscire a trovare la soluzione più vantaggiosa rispetto al luogo in cui si abita? Grazie al comparatore per Internet casa di SOSariffe.it (il tool online e gratuito disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione sia per Android che per iOS) è possibile scoprire quali siano le migliori offerte di Agosto 2022.

Quando un’offerta è conveniente? Ecco alcuni consigli utili

COSA FARE PRIMA DI ATTIVARE UN’OFFERTA Verificare la copertura di Rete rispetto al luogo in cui abita Controllare la velocità della connessione che è possibile raggiungere Specificare se si si è privati o azienda

Premesso che le migliori promozioni Internet casa disponibili al momento hanno tutte un costo medio inferiore ai 30 euro mensili, prima di procedere con la sottoscrizione di una promozione, gli esperti di SOStariffe.it consigliano però di verificare la propria copertura di rete, consideratoche non è omogenea in tutto il territorio nazionale. Si tratta di una procedura facile e veloce.

È sufficiente infatti cliccare sulla voce Internet casa dalla home page di SOStariffe.it e si aprirà una landing page la quale consentirà di confrontare le offerte attualmente disponibili sul mercato. A questo punto occorre:

indicare il proprio indirizzo;

specificare se si è alla ricerca di un’offerta per privati o business;

inserire i propri dati personali: nome, cognome, numero di telefono, email;

spuntare le voci relative all’informativa sulla privacy;

cliccare su confronta le offerte.

Completata questa procedura, si avrà una panoramica delle soluzioni più vantaggiose rispetto al luogo in cui si abita, si potranno valutare una serie di offerte convenienti in base al rapporto qualità/prezzo, ma sopratutto si potrà conoscere quale sarà la velocità massima che la connessione potrà raggiungere.

Ricordiamo, infine, che le proposte Internet senza telefono sono state sostituite dalla maggior parte degli operatori da offerte che includono anche le chiamate gratuite senza l’installazione di una linea telefonica: basta collegare il telefono al router nel caso in cui si volesse telefonare per mezzo della tecnologia VoIP (quella utilizzata per esempio da Skype), altrimenti si potrebbe sfruttare solamente la connessione a Internet.

Internet casa senza telefono: le offerte più vantaggiose di Agosto 2022

OFFERTE INTERNET CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Fastweb Casa Light FWA canone di 19,95 euro al mese

navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo

al secondo Modem Internet Box NeXXT con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

contributo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi Illumia Wifi 19,90 euro al mese per un anno (poi 27 euro al mese)

velocità fino a 1 Giga in download

39,90 euro di attivazione, ma gratuita se si è già clienti luce e gas

modem Wi-Fi gratuito per un anno, poi si pagano 2,99 euro al mese Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 euro al mese

al mese velocità di 2.5 gigabit/s

nessun vincolo contrattuale

modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer gratuito

Analizziamo qui di seguito le migliori offerte di Internet casa senza telefono del mese di Agosto 2022. Sono soluzioni trovare grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Fastweb Casa Light FWA

Un’offerta conveniente ad Agosto 2022 è quella proposta da Fastweb, tra i principali operatori italiani nel comparto delle telecomunicazioni. L’offerta Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta la rete Ultra FWA, comporta una spesa mensile di 19,95 euro al mese (prezzo fisso) se la si attiva entro il 9 Agosto e ha le seguenti caratteristiche:

navigazione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download;

al secondo in download; velocità upload 200 Mega;

modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

nessun vincolo di durata contrattuale;

corsi della Fastweb Digital Academy gratis (la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro);

costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Fastweb Casa Light FWA segui il link qui:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »

Illumia Wifi

Per lavorare o studiare come se si fosse in ufficio, per giocare online senza interruzioni, per guardare film e serie Tv in streaming in HD: l’offerta di Illumia Wifi, per navigare senza limiti e alla massima velocità, prevede un prezzo vantaggioso di 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro al mese) per la connessione Internet Casa se la si attiva entro il 31 Agosto 2022.

Quella proposta da Illumia Wifi, che propone un pacchetto completo luce, gas e fibra ultraveloce, è una soluzione attivabile solo online, tenendo a portata di mano IBAN e codice fiscale. L’offerta prevede anche:

fibra ottica FTTH che assicura Internet ultra veloce per navigare senza limiti da ogni punto di casa;

velocità fino a 1 Gigabit/s in download;

Velocit upload 300 Mega;

chiamata da rete fissa o mobile non incluse;

modem Wi-Fi gratuito per un anno, poi si pagano 2,99 euro al mese;

non si ha nessun vincolo di durata minima contrattuale;

contributo di attivazione pari a 39,90 euro una tantum (anziché 69,99 euro);

attivazione gratuita se si è già cliente di luce e gas.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta di Illumia Wifi segui il link:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile

Vodafone Internet Unlimited è un’offerta vantaggiosa perché prevede un costo di 22,90 euro al mese a prezzo fisso. Ma è una promozione riservata solo per chi è già cliente mobile di Vodafone. Assicurando massima velocità e stabilità, Vodafone Internet Unlimited non solo ha costo di attivazione e spedizione gratuiti, ma non ha anche nessun vincolo di durata e si può disdire quando si vuole.

In dettaglio, questa soluzione, che non ha incluse né chiamate fisse né mobile, ha le seguenti caratteristiche tecniche:

copertura sulla rete FTTH;

velocità di 2.5 gigabit/s;

modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer gratuito.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta di Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile segui il link:

SCOPRI VODAFONE INTERNET UNLIMITED »

Vodafone, inoltre, offre anche per chi non è già cliente mobile la sua Internet Unlimited. In questo caso, il costo è di 27,90 euro al mese, con una velocità di 2.5 Giga, con attivazione e modem Wi-Fi gratuiti. Per conoscere maggiori dettagli su questa offerta segui il link::

Scopri Intenet Unlimited di Vodafone »