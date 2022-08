Scegliere le soluzioni luce e gas proposte dal Mercato Libero consente ai titolari di utenze domestiche di ricevere bollette più leggere. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , la panoramica delle promozioni più vantaggiose per chi vuole cambiare fornitore ad Agosto 2022 .

Mercato libero: le offerte per chi cambia ad Agosto 2022

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.276,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Scegliere le offerte luce e gas del Mercato Libero è una delle mosse più efficaci per alleggerire le bollette, ancor più in questo periodo segnato dall’instabilità dei prezzi delle materie prime energetiche. Attivando le migliori soluzioni del Mercato Libero, infatti, le famiglie italiane potranno contare su prezzi di energia elettrica e gas più bassi rispetto a quelli in vigore nel regime di Tutela, così come su un assortimento di opzioni e tariffe più ampio e maggiormente “cucito” sulle proprie esigenze di consumo.

Come fare a scovare la soluzione luce e gas più conveniente ad Agosto 2022? La risposta è racchiusa nel comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, permette di tenere sotto controllo le innumerevoli offerte di luce e gas disponibili e confrontarle sulla base dei dati reali di consumo del proprio nucleo familiare.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte che accendono la luce sul risparmio ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese NeN NeN Luce Special 48 0,3130 €/kWh 94,53 € al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scandagliato le offerte luce e gas attualmente proposte dal Mercato libero e individuato quelle più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno e fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia alla Fonte wekiwi

wekiwi (web company controllata dal gruppo Tremagi) conquista la vetta del risparmio ad Agosto 2022 con un’offerta che assicura prezzi della materia prima alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso.

In particolare, la promozione prevede:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo;

30 euro di sconto in bolletta con il codice SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura) ;

10% di sconto sullo shop online wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led , demotica e altri accessori elettronici;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Attivando questa promozione, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 83,25 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

Edison World Luce Plus

“Campionessa del risparmio” ad Agosto 2022 è anche la promozione messa a punto da Edison Energia. Ecco i pilastri su cui si fonda l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

Scegliendo questa soluzione per illuminare la propria casa, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 86,26 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Trend Casa Luce

“Sorride” al portafogli (oltre che all’ambiente grazie alla sua energia verde inclusa) la promozione di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce). Questa offerta garantisce prezzi di energia elettrica e gas in linea con l’andamento del mercato in quanto fa riferimento alle condizioni del mercato all’ingrosso.

Una panoramica dell’offerta è disponibile qui sotto:

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria , in base ai propri consumi;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh ;

sconto in bolletta con domiciliazione bancaria (1 euro al mese per 2 anni);

opzione tariffa Dual Fuel , per sottoscrivere un contratto sia luce sia gas con questo fornitore.

Per chi volesse scegliere la soluzione Eni Plenitude, la spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” ammonterebbe a 93,72 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:



Scopri Trend Casa Luce »

NeN Luce Special 48

L’offerta di NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, scommette invece sul prezzo bloccato dell’energia elettrica come soluzione per arginare improvvisi rialzi dei prezzi della materia prima all’ingrosso.

La promozione ha la seguente “carta d’identità”:

tariffa monoraria: 0, 3130 € /kWh ;

prezzo bloccato per 36 mesi ;

bonus di benvenuto di 48 euro ;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione ammonterebbe a 94,53 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Scopri NeN Luce Special 48 »

Le offerte gas che mettono in moto il risparmio ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese

Quella che segue è una fotografia delle offerte gas che calamitano il risparmio ad Agosto 2022. Con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it, sono state confrontate le promozioni del Mercato libero sulla base dei dati di consumo reali di una “famiglia tipo”. Le soluzioni riportate in tabella sono, quindi, quelle considerate più convenienti per un nucleo familiare il cui consumo annuale è pari a 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per la fornitura di metano, la web company wekiwi sale sul gradino più alto del podio grazie alla sua offerta che propone un prezzo indicizzato: il costo del gas al metro cubo è stabilito in base all’indice PSV (il riferimento è al mercato all’ingrosso italiano) che viene ridotto di 0,05 €/Smc, garantendo così un risparmio aggiuntivo rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso.

Altre caratteristiche dell’offerta:

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

SOSW22 possibilità di attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel (wekiwi unico fornitore per luce e gas):

(wekiwi unico fornitore per luce e gas): pagamento tramite RID.

Scegliendo questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 141,54 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Edison World Gas Plus

Podio della convenienza anche per Edison Energia che si affida al prezzo variabile della sua promozione per garantire vantaggi al ribasso ai suoi clienti nel caso di prezzi in discesa della materia prima.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Per sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa di 150,81 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Iberdrola, multinazionale spagnola leader nel settore energetico europeo, rientra nella rosa dei gestori di gas più vantaggiosi ad Agosto 2022 con una promozione dalle seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID.

Con questa offerta, le bollette del gas avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 160,47 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »