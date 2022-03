Le migliori carte di credito con pre autorizzazione di marzo 2022

Offerte in evidenza My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La primavera è arrivata, portando con sé il desiderio di iniziare a programmare gite, organizzando weekend fuori porta, per i quali potrebbe essere necessario prenotare una stanza in una struttura ricettiva, o un B&B.

In questi casi, viene molto spesso richiesta la pre-autorizzazione del pagamento: in cosa consiste e quali le migliori carte di credito con pre-autorizzazione che si possono attivare a marzo 2022? Scopriamolo insieme.

Cos’è e come funziona la pre-autorizzazione carta di credito

La pre-autorizzazione di una carta di credito non è altro che un sistema di verifica e di garanzia che viene adottato dagli alberghi e le strutture ricettive del mondo intero per verificare la veridicità di una carta nel momento in cui gli ospiti effettuano una prenotazione.

In pratica, consiste nel blocco temporaneo di un importo sulla carta di credito, che viene utilizzato come una sorta di caparra confirmatoria. Non vengono dunque scalati soldi dal conto corrente del cliente. La pre-autorizzazione non corrisponde infatti a un addebito.

La procedura è molto utile perché:

permette di bloccare una prenotazione;

la struttura ricettiva non avrà bisogno di richiedere al cliente una caparra da inviare tramite bonifico bancario o postale.

L’importo della pre-autorizzazione corrisponde a quello della penale che si dovrebbe sostenere nel caso di cancellazione della prenotazione oltre i termini previsti (solitamente, esiste infatti un termine entro il quale quest’ultima potrà essere annullata in modo gratuito).

La pre-autorizzazione può essere fatta non solo con le carte di credito, ma anche con eventuali carte prepagate: in questo caso è bene verificare di avere un saldo sufficiente sulla carta, altrimenti la prenotazione potrebbe essere annullata o mai confermata.

Nell’ipotesi in cui la propria pre-autorizzazione dovesse essere annullata, si avranno 24 ore di tempo per:

utilizzare una carta differente;

ricaricare una carta di pagamento prepagata di un importo corrispondente ad almeno quello della prenotazione effettuata.

Migliori carte di credito con pre-autorizzazione di marzo 2022

Nel caso in cui si volesse utilizzare una carta di credito per effettuare una prenotazione online presso una struttura ricettiva che richiede una pre-autorizzazione, si consiglia di risparmiare con la scelta di una carta di credito associata a un conto corrente online.

Tra le migliori proposte del momento, ci sono quelle di:

ING Direct, con il conto corrente Arancio;

Crédit Agricole;

Widiba.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e vantaggi.

Carta di credito con pre-autorizzazione MasterCard Gold di ING Direct

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un canone di gestione gratuito per un intero anno, al termine del quale si dovrà sostenere una spesa pari a 2 euro al mese.

Il limite massimo di prelievo è pari a 600 euro, mentre il fido mensile è di 1.500 euro. Il sistema di addebito è quello di una carta di credito a saldo e corrisponde al 10° giorno del mese successivo.

Per ottenerla, si dovrà prima sottoscrivere il conto corrente Arancio, per il quale è richiesta la residenza in Italia. Si potranno:

impostare limiti di spesa;

scegliere e visualizzare il PIN dall’app;

ricevere notifiche in tempo reale.

Fino al 31 marzo 2022, è disponibile una speciale promozione che permette di attivare il conto corrente ING Direct con carta di credito gratuita per un intero anno, grazie a quello che prende il nome di Modulo Zero Vincoli.

Il conto corrente Arancio di ING non è altro che un conto corrente con canone annuo gratuito, nel quale è inclusa una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali il costo del singolo assegno, la commissione sul carburante, il prelievo ATM presso altre banche, i bonifici online. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Al termine del periodo promozionale, sarà inoltre possibile continuare a mantenere la gratuità del conto corrente di ING se:

si accredita lo stipendio o la pensione sul conto;

si hanno delle entrate di almeno 1.000 euro al mese.

In caso contrario, il conto avrà un costo fisso mensile di 2 euro, come anticipato nelle righe iniziali di questo paragrafo. Oltre alla carta di credito e alla carta di debito gratuita, sarà possibile richiedere il rilascio della carta prepagata MasterCard virtuale, disponibile a costo zero.

La carta di credito Nexi Classic, proposta da Crédit Agricole, non è gratuita, ma è comunque una soluzione interessante in quanto prevede un canone annuo pari a 30,99 euro. Può essere utilizzata sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Per richiederne il rilascio si consiglia di sottoscrivere prima il conto corrente online proposto da Crédit Agricole, che si caratterizza per il canone annuo e l’imposta di bollo gratuita, e per il rilascio di una carta di debito MasterCard a costo zero.

In questo momento, si potranno inoltre ottenere dei buoni Amazon come cashback per gli acquisti effettuati con la carta di debito collegata al conto, per tutte le sottoscrizioni che avverranno entro il 18 aprile 2022.

In particolare, il regolamento prevede che utilizzando il codice promozionale AMAZON nel form di apertura del conto corrente e utilizzando la carta di debito collegata al conto per pagamenti tramite POS/wallet digitali o acquisti online, si potranno ottenere:

1 Buono Regalo Amazon.it da €25 se si spenderanno almeno 250 euro entro 60 giorni dall’apertura;

oppure 1 Buono Regalo Amazon.it da 50 si si spenderanno almeno 500 euro entro 60 giorni dall’apertura;

1 Buono Regalo Amazon.it da €100 euro se si spenderanno almeno 1000 euro entro 60 giorni dall’apertura

Carte di credito Widiba

Le carte di credito proposte da Widiba non sono gratuite: si tratta, però, di soluzioni da prendere in considerazione perché costano poco e permettono di poter disporre di un fido fino a 3.000 euro.

Sono sempre precedute dalla sottoscrizione del conto corrente online Widiba, banca 100% digitale con la quale si potrà attivare facilmente un conto gratuito per 12 mesi. Le carte di credito Widiba sono:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

La prima prevede un fido fino a 1.500 euro e il costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Possono essere ottenute se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

si ha un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

si accredita sul proprio conto uno stipendio medio mensile di almeno 800 euro.

Widiba Carta Gold, invece, prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web.

