Le 5 migliori tariffe per ragazzi di Febbraio 2021

I minori si avvicinano a smartphone e dispositivi tecnologici sempre più presto, secondo gli studi più recenti i bambini iniziano ad usare gli apparecchi anche intorno ai 2 o 3 anni e ne possiedono uno proprio a 12/13 anni. Se state cercando un'offerta per i vostri figli, ecco una guida che descrive le 5 migliori tariffe per ragazzi

L’Osservatorio Nazionale Adolescente e il Telefono Azzurro hanno condotto una ricerca sull’utilizzo degli smartphone tra gli adolescenti e i pre adolescenti. Il rapporto ha mostrato come anche bambini con meno di 12 anni abbiano un regolare accesso agli apparecchi tecnologici e l’età media del primo uso di questi strumenti sia anche di soli 2 o 3 anni.

Gli studi medici relativi allo sviluppo dei minori e alla sovraesposizione delle tecnologie hanno stabilito che prima dei 12 anni l’uso degli smartphone (o di dispositivi simili) può causare problemi per i bambini. Tra le cose che destano più preoccupazione negli esperti ci sono una maggiore irritabilità, aumento del rischio di obesità, ansia e depressione infantile e una serie di altri disturbi del sonno e dell’attenzione.

La raccomandazione è quindi di limitare al minimo l’uso dei cellulari fino ai 13 anni per motivi di salute. Vanno considerati poi i pericoli nascosti della rete per bambini e adolescenti: siti con contenuti inappropriati, potenziali adescatori di minori, emulazione di sfide e giochi non sicuri, ecc…

Per queste ragioni è necessario prestare la dovuta attenzione quando si decide di esporre un ragazzo ad un uso della tecnologia non mediato e non sorvegliato da un adulto prima di una certa età. E anche in seguito viene raccomandato di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per cercare di tutelare gli adolescenti che utilizzano gli smartphone (come i tablet e i pc), ad esempio usando i filtri e il parental control sui dispositivi dei propri figli.

Le caratteristiche delle offerte per minori

In questi mesi, data la pandemia e l’introduzione della didattica a distanza, per milioni di studenti il cellulare è diventato un mezzo quotidiano. Per i genitori è stato, ed è, necessario individuare le migliori offerte mobile per minori per poter fornire Giga, minuti, sms e protezione ai ragazzi.

In questa guida analizzeremo le 5 tariffe mobile per ragazzi che possono essere attivate a Febbraio. C’è da fare una piccola premessa, non tutti gli operatori hanno creato delle promozioni ad hoc e nella maggior parte dei casi i MVNO non hanno pacchetti con parental control o altre applicazioni di filtro dei contenuti già predisposte.

Per intestare una sim direttamente ad un minore è in genere richiesto che l’adolescente abbia compiuto almeno 16 anni. In fase d’acquisto e di sottoscrizione del contratto però è comunque richiesta la presenza di un genitore o di un tutore.

Le famiglie possono quindi decidere se puntare alle 5 offerte mobile più economiche presenti nei cataloghi degli operatori di telefonia mobile. Oppure, se ricercare solo le promozioni per ragazzi create dai gestori.

Le promozioni mobile più convenienti

La classifica per chi è maggiormente orientato al risparmio, magari sapendo di poter affiancare sempre il minore nell’utilizzo dello smartphone, è la seguente:

Very da 4,99 euro

Postemobile Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

Spusu 50 da 5,98 euro

ho. da 5,99 euro

Kena da 7,99 euro

1. Very da 4,99 euro

Con questo gestore virtuale, Very Mobile, chi ha una sim Iliad, Postemobile, CoopVoce e Fastweb potrà avere ogni mese:

chiamate illimitate verso numeri nazionali e in UE

sms senza limiti

30 Giga per navigare fino a 30 Megabit/s

2,8 Giga disponibili in UE

Fino al 14 Febbraio l’operatore offre anche una ricarica omaggio ai nuovi clienti. Nella promozione sono inclusi i servizi Ring me e Ti ho cercato, entrambe funzioni che permettono di sapere se si è stati contattati mentre si era impegnati in un’altra conversazione o in assenza di rete.

Il vantaggio di questo piano sta nel rapporto servizi/prezzo. Il bundle dati permette di gestire le attività quotidiane dei ragazzi, salvo in situazioni straordinarie o di uso molto intenso, e il canone mensile è tra i più bassi sul mercato. Inoltre con il sistema Rinnova ora sarà possibile riattivare l’offerta qualora si terminassero i Giga prima della naturale scadenza del pacchetto.

2. Postemobile Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

Con Postemobile è disponibile il piano Creami WOW, questa tariffa include nel canone:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

10 Giga

Questo piano ha un costo contenuto, ma il numero di Giga può rivelarsi poco efficace rispetto all’attuale necessità dei ragazzi: DAD, social e uso di altre piattaforme di contenuti audio e video. Un elemento che invece è molto positivo è la velocità di connessione disponibile per chi sceglie il piano, la banda massima offerta è di 300 Megabit/s.

3. Spusu 50 da 5,98 euro

Altro MVNO presente sul mercato è Spusu, la sua offerta da 50 Giga ha un costo mensile di 5,98 euro. Nel pacchetto più conveniente offerto da questo gestore comprende:

2000 minuti per chiamare numeri nazionali

500 sms

50 Giga per navigare in 4G

Se si considera il bundle e la velocità di connessione (300 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload) questo pacchetto potrebbe rispondere bene alle esigenze dei giovani al momento. Uno strumento che Spusu offre ai suoi clienti è la Riserva dati con 100 Giga, questo servizio permette di trasformare dati, minuti e sms non utilizzati in Giga extra da poter utilizzare nei mesi successivi.

4. ho. da 5,99 euro

La promozione Ho. mobile, gestore virtuale di Vodafone, è un pacchetto riservato ai clienti provenienti dai principali MVNO (CoopVoce, Postemobile, Rabona, Lycamobile, Spusu, ecc.). Il piano di questo operatore include:

chiamate e sms illimitate

70 Giga in 4G

Lo svantaggio di questa offerta è legato alla velocità limitata garantita dal gestore, gli utenti potranno navigare solo a 30 Megabit/s. La copertura d’altra parte è del 99% del territorio nazionale.

5. Kena da 7,99 euro

Con Kena chi attiva una nuova sim potrà avere:

minuti e sms illimitati verso numeri nazionali ed UE

50 Giga in 4G (fino a 30 Megabit/s)

4,5 Giga in UE

L’attivazione e la consegna della scheda sono gratuiti con le offerte di questo gestore virtuale. Un servizio utile per gli utenti è l’avviso via sms quando si raggiunge la soglia dell’80% di dati utilizzati.

Cosa offrono le 5 migliori tariffe per ragazzi?

Ognuno di questi piani è molto economico, ma come dicevamo non sono dei pacchetti che prevedono delle condizioni o servizi ad hoc per i minori. Nei cataloghi degli operatori tradizionali sono disponibili invece alcune offerte studiate appositamente, ecco le 5 migliori tariffe per ragazzi.

1. Junior con Easy Pay di WindTre

WindTre propone diverse soluzioni dei piani Junior, il canone di questa promozione è di 6,99 euro e include:

60 Giga

minuti illimitati verso WindTre

100 minuti chiamate verso tutti

Il plus offerto per i minori e le famiglie è l’app Family Protect, questo servizio protegge fino a 10 dispositivi e può essere scaricata sia su tablet che su cellulari. Dal menu Impostazioni si potrà accedere ai servizi Famiglia e da questo pulsante si potrà attivare un nuovo numero di un membro della famiglia.

Il Family Protect permette di creare un profilo per ogni contatto e di scegliere i livelli di protezione da garantire ad ogni account.

2. Tim Junior

Per i clienti TIM c’è questa offerta da 7,99 euro al mese, per chi ha già attivato l’opzione TIM Unica (quindi per gli utenti che hanno scelto il gestore anche per il servizio internet casa) è in corso una promozione speciale e il piano costerà solo 4,99 euro al mese.

Nel pacchetto Junior l’operatore include:

minuti illimitati verso 2 numeri Tim

200 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

200 messaggi

servizio Chat senza limiti (non si consuma Giga quando si usano le app di messaggistica)

10 Giga per navigare in 4G (fino a 150 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload)

Tim I Love Games

Sarà inoltre attivato gratuitamente TIM Safe Web, questo servizio permette di filtrare i contenuti dei siti e bloccare app inappropriate. Tra le altre funzioni su cui potranno contare gli utenti c’è anche la possibilità di impostare gli orari di utilizzo di internet da parte dei propri figli. Un altro servizio utile è la geolocalizzazione del dispositivo del minore tramite app TIM.

Questa promozione è disponibile nella versione mensile o in quella semestrale (in questo caso il costo sarà di 39,99 euro. Questa offerta può essere attivata per utenti che abbiano meno di 16 anni.

3. Junior+ con Easy Pay di WindTre

Questa offerta WindTre ha un costo di 8,99 euro al mese ed è un pacchetto riservato ai minori di 14 anni. Nella tariffa sono inclusi:

minuti illimitati verso numeri WindTre

200 sms

60 Giga per navigare in 4G

app WindTre Family Protect

Il costo di attivazione è ridotto a 6,99 euro se si mantiene la promozione attiva per 2 anni, altrimenti la spesa sarà di 49,99 euro. La consegna della sim invece costerà 10 euro. Nel pacchetto oltre ai servizi di telefonia e messaggistica sono offerti gratuitamente:

segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

sms di ricevuta di ritorno

4. Shake Remix Unlimited Junior di Vodafone

Vodafone propone un pacchetto da 9,99 euro al mese per i clienti che hanno tra gli 8 e i 15 anni d’età. La spesa per l’attivazione di questo piano è di 5 euro e la tariffa del gestore comprende ogni mese:

minuti illimitati per chiamare 2 numeri Vodafone

300 minuti verso tutti

50 sms

20 Giga su rete 4.5G con navigazione protetta

12 mesi di Keepers (fino al 31/3/21)

Keepers è un’app che i clienti Vodafone potranno utilizzare gratuitamente per 1 anno, questo strumento è disponibile sia per iPhone che per Android e permette un controllo delle attività dello smartphone dei minori. Per esempio, tra le funzioni garantite ci sono il blocco delle applicazioni, la geolocalizzazione, la possibilità di monitorare i social utilizzati sullo smartphone.

I vostri figli non potranno disattivare Keepers e voi potrete anche controllo lo stato di carica della batteria del telefono.

5. Student con Easy Pay di WindTre

Tra le 5 promozioni mobile per ragazzi ritroviamo ancora WindTre con la sua Student. In questo pacchetto, che ha un canone da 9,99 euro al mese, sono inclusi:

minuti illimitati

sms senza limiti

80 Giga per navigare in Internet

L’offerta può essere richiesta per giovani che abbiano al massimo 20 anni. Anche con questa promozione viene offerto uno sconto sui costi di attivazione se si mantiene attiva la tariffa per almeno 2 anni. Chi rispetterà la condizione dei 24 mesi potrà pagare come costi di avvio solo 6,99 euro, anziché 49,99 euro.

Il primo mese quindi gli utenti dovranno pagare 9,99 euro di canone, 6,99 euro di attivazione e 10 euro come contributo per la sim.