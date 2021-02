Offerte Very Mobile: risparmio extra con la promo cashback

Very Mobile è uno degli operatori virtuali più convenienti attualmente presenti sul mercato italiano di telefonia mobile. Sino al prossimo 14 febbraio, per alcuni nuovi clienti, scegliere Very Mobile conviene ancora di più. Con la promozione "cashback" , infatti, sarà possibile azzerare i costi del primo mese dell'offerta ottenendo un risparmio aggiuntivo da affiancare alle promozioni già presenti in listino. Ecco i dettagli.

Il listino di offerte Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, si arricchisce con la nuova promozione cashback valida sino al prossimo 14 febbraio. Grazie a questa promozione, sulle offerte Very 4,99 e Very 6,99, è possibile ottenere ottenere una ricarica omaggio pari al canone mensile dell’offerta scelta. Di fatto, quindi, grazie a questa promozione viene annullato il costo del primo mese ottenendo così un risparmio extra aggiuntivo.

Ecco le offerte disponibili con il cashback:

Very 6,99

Tra le migliori proposte dell’operatore per accedere al cashback troviamo Very 6,99. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile utilizzare la funzione Rinnova ora per anticipare il rinnovo mensile dell’offerta

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile utilizzare la funzione Rinnova ora per anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.9 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (RingMe, Ti Ho Cercato, HotSpot) già inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Very 6,99 presenta un costo di 6,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 5 euro. Sfruttando la promozione cashback si riceverà una ricarica omaggio di importo pari al canone mensile dell’offerta. L’attivazione di Very 6,99 è riservata soltanto a chi richiede la portabilità da specifici operatori.

L’offerta è disponibile solo da Iliad o da un operatore virtuale (BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optim, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Per attivare Very 6,99 è possibile fare riferimento alla procedura di sottoscrizione online:

Very 4,99

Very 4,99 è l’offerta più economica di Very Mobile ed è anche una delle tariffe più convenienti, in assoluto, sul mercato di telefonia mobile. Chi sceglie quest’offerta potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; se finiscono i GB con la funzione Rinnova Ora è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi extra

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; se finiscono i GB con la funzione Rinnova Ora è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi extra in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.8 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (RingMe, Ti Ho Cercato, HotSpot) già inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Very 4,99 di Very Mobile presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. Grazie alla promozione cashback, scegliendo questa tariffa si riceverà una ricarica omaggio che andrà a coprire il costo del primo mese aumentando i vantaggi derivanti dalla promozione.

Da notare, però, che Very 4,99 non è disponibile per tutti ma può essere attivata, oltre che per nuovi numeri, richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale (BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optim, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Very 4,99 è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare la procedura online qui di sotto:

Le altre offerte Very Mobile

Very Mobile è un importantissimo riferimento del mercato di telefonia mobile. Per chi vuole spendere poco senza rinunciare a tanti GB per navigare ogni mese, infatti, le offerte Very Mobile rappresentano delle opzioni da considerare con molta attenzione. Oltre alle tariffe Very 4,99 e Very 6,99 che includono la promozione cashback, il listino del provider include anche diverse altre offerte. La tabella qui di seguito riassume le proposte disponibili per gli utenti:

Nome offerta Minuti, SMS e GB inclusi Costo mensile Chi può attivarla Very 4,99 per nuovi clienti minuti ed SMS illimitati e 30 GB al mese 4,99 euro al mese Attivabile da nuovi numeri Very 7,99 minuti ed SMS illimitati e 100 GB al mese 8,99 euro al mese Attivabile da nuovi numeri Very 11,99 minuti ed SMS illimitati e 30 GB al mese 11,99 euro al mese Attivabile da TIM, Vodafone, Kena, ho, WINDTRE e spusu Very 13,99 minuti ed SMS illimitati e 100 GB al mese 13,99 euro al mese Attivabile da TIM, Vodafone, Kena, ho, WINDTRE e spusu

Tutte le offerte Very Mobile indicate sono attivabili direttamente online, con consegna della SIM all’indirizzo di casa fornito dall’utete. Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono Very Mobile possono optare anche per la eSIM, abbandonando il tradizionale formato della SIM fisica per una soluzione più moderna e particolare (è necessario avere uno smartphone compatibile).

Per un quadro completo sulle alternative alle offerte Very Mobile disponibili sul mercato è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad.