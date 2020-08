Le 5 migliori tariffe per ragazzi di agosto 2020

Il mercato di telefonia mobile offre svariate soluzioni tariffarie per sfruttare al massimo il proprio smartphone senza spendere troppo. Per gli utenti più giovani, le alternative da sfruttare per attivare una buona tariffa, completa sotto tutti i punti di vista, sono diverse. Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe per ragazzi di agosto 2020 e come fare ad attivarle.

Ecco le migliori tariffe per smartphone per ragazzi di agosto 2020

Le tariffe per ragazzi di agosto 2020 offrono diverse occasioni per ottenere un elevato risparmio senza rinunciare ad un’offerta completa. A disposizione degli utenti più giovani ci sono, infatti, svariate offerte da attivare per minimizzare costi e massimizzare i vantaggi. Restando al di sotto dei 10 Euro al mese, infatti, sarà possibile accedere a buone offerte, complete ed in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti più giovani che non possono rinunciare ad un robusto bundle dati per navigare in mobilità.

Ecco le migliori offerte del mese di agosto 2020:

1) Very 4,99 di Very Mobile

Una delle migliori offerte per ragazzi ad agosto 2020 arriva da Very Mobile. L’operatore virtuale, che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi, propone l’ottima offerta Very 4,99, una delle soluzioni tariffarie più economiche attualmente disponibili sul mercato. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

30 GB di traffico dati in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload); in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza alcun costo oltre al solo canone mensile

di traffico dati in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload); in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza alcun costo oltre al solo canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

canone di 4,99 Euro al mese con contributo di attivazione di 5 Euro

con contributo di attivazione di 5 Euro tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

L’offerta in questione è attivabile da chi richiede un nuovo numero o da chi effettua la portabilità da Iliad o un altro operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Questa tariffa è ottima per i ragazzi più giovani, grazie soprattutto alla possibilità di essere attivata con un nuovo numero, e per chi vuole ridurre al minimo i costi senza rinunciare ad un buon bundle.

Per i più esigenti, inoltre, Very Mobile propone anche un’offerta con minuti ed SMS illimitati e sino a 100 GB di traffico dati a 6,99 Euro al mese (passando da Iliad o da un virtuale) oppure a 7,99 Euro al mese (attivando un nuovo numero) e con attivazione di 5 Euro. Le offerte dell’operatore sono attivabili direttamente online, con spedizione a casa della SIM senza costi aggiuntivi.

Per attivare una delle offerte Very Mobile è possibile seguire la procedura disponibile sul sito del provider, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva una delle offerte di Very Mobile

2) Giga 50 di Iliad

Iliad è oramai diventato uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano con diversi milioni di clienti attivi. Giga 50 di Iliad, l’offerta principale del provider, è un’ottima soluzione per chi è in cerca di un’ottima tariffa per ragazzi. Questa soluzione riprende tutte le caratteristiche delle offerte Iliad (tanti GB, costi contenuti, assenza di vincoli e costi nascosti) ed è attivabile sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità da un qualsiasi operatore.

Giga 50 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento è possibile navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento è possibile navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro

con un contributo di attivazione di 9,99 Euro possibilità di abbinare uno smartphone, dopo 3 mesi dall’attivazione, con acquisto a rate scegliendo tra i modelli presenti nel listino di Iliad

Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore. L’offerta, come anticipato in precedenza, è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero che per chi effettua la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore. Costi e bonus inclusi non cambiano. Per attivare Giga 50 di Iliad è possibile sfruttare la procedura attivabile dal sito Iliad cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Giga 50 di Iliad

3) Fastweb Mobile

Un’altra ottima tariffa disponibile per i ragazzi in cerca di un’offerta conveniente per il proprio smartphone ad agosto 2020 è Fastweb Mobile. L’offerta in questione è tra le più convenienti disponibili sul mercato di telefonia mobile e permette di ottenere un buon bundle di minuti, SMS e Giga ad un costo contenuto. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

100 SMS ogni mese in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento del traffico dati disponibile, la navigazione si blocca sino al prossimo rinnovo ma l’utente può attivare 1 GB extra al costo di 6 Euro

di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento del traffico dati disponibile, la navigazione si blocca sino al prossimo rinnovo ma l’utente può attivare 1 GB extra al costo di 6 Euro in roaming in UE: 400 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

canone di 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita

con attivazione gratuita tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

Fastweb Mobile è disponibile, con attivazione gratuita, tramite il sito dell’operatore. L’offerta è attivabile tramite una semplice procedura di sottoscrizione online con spedizione della SIM a casa senza costi aggiuntivi.

Attiva Fastweb Mobile

4) TIM YOUNG Student Edition

Tra le migliori offerte per ragazzi del mese di agosto 2020 segnaliamo anche TIM YOUNG Student Edition. Si tratta di un’offerta attivabile esclusivamente dai clienti Under 25. Questa soluzione mette a disposizione una tariffa molto vantaggioso ad un costo contenuto. Ecco i dettagli completi di TIM YOUNG Student Edition:

minuti ed SMS illimitati vero tutti in Italia

40 GB in 4G ogni mese con Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-learning e Musica ; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 1,90 Euro per ogni 200 MB

ogni mese con ; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 1,90 Euro per ogni 200 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB al mese senza costi aggiuntivi

3 mesi di Videocard inclusi nel prezzo per avere Giga illimitati anche sui video

6 mesi di TIM Music Platinum

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi nel canone mensile

canone di 9,99 Euro al mese con attivazione di 9 Euro e addebito automatico su conto corrente o carta di credito (in caso di addebito su credito residuo, i GB mensili diventano 20)

con attivazione di 9 Euro e addebito automatico su conto corrente o carta di credito (in caso di addebito su credito residuo, i GB mensili diventano 20) possibilità di abbinare uno smartphone a rate, scegliendo tra diversi modelli del listino TIM, a partire da 3 Euro al mese

TIM YOUNG Student Edition è disponibile per tutti gli utenti Under 25, sia attivando una nuova SIM che effettuando la portabilità del numero da un altro operatore. E’ possibile attivare l’offerta sia tramite il sito TIM che recandosi in un negozio dell’operatore di telefonia mobile.

5) Young Summer Edition con Easy Pay di WINDTRE

Un’altra tariffa per ragazzi di agosto 2020 da tenere d’occhio è Young Summer Edition con Easy Pay di WINDTRE. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta riservata agli Under 30 che può essere attivata sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Ecco le caratteristiche di Young Summer Edition con Easy Pay di WINDTRE:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

80 GB al mese in 4G; sino al 20 settembre i Giga sono illimitati

sino al 20 settembre i Giga sono illimitati in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati oltre a 4,7 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone di 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi , poi 11,99 Euro al mese; l’offerta prevede un addebito diretto su conto corrente o carta di credito; è previsto un costo SIM di 10 Euro ed un contributo di attivazione di 9,99 Euro con 24 mesi di permanenza in WINDTRE

, poi 11,99 Euro al mese; l’offerta prevede un addebito diretto su conto corrente o carta di credito; è previsto un costo SIM di 10 Euro ed un contributo di attivazione di 9,99 Euro con 24 mesi di permanenza in WINDTRE gioco MotoGP 20 in regalo

possibilità di abbinare uno smartphone a rate scegliendo tra diversi modelli del listino WINDTRE

E’ possibile attivare Young Summer Edition con Easy Pay di WINDTRE recandosi in un negozio dell’operatore.

Come scegliere la migliore tariffa per ragazzi di agosto 2020

Il mercato di telefonia mobile italiano mette a disposizione degli utenti più giovani una lunga serie di offerte. Per orientarsi al meglio è opportuno analizzare tutte le migliori opzioni a disposizione e valutare, con precisione, quelle che sono le proprie esigenze ed il modo in cui si utilizza lo smartphone.

Una buona offerta per ragazzi deve garantire la possibilità di utilizzare al massimo lo smartphone. E’ consigliabile, quindi, considerare offerte che presentino le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati per chiamare chi si vuole per tutto il tempo che si vuole

tanti GB di traffico dati per navigare in mobilità senza limitazioni

possibilità di utilizzare l’offerta anche in roaming in UE senza costi aggiuntivi e con un buon bundle dati

Di seguito, andiamo a riassumere le migliori offerte per ragazzi elencate in precedenza:

Offerta Minuti ed SMS GB Roaming in UE Canone mensile Attivazione Attivabile da Very 4,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 30 GB minuti ed SMS illimitati e sino a 2,4 GB 4,99 Euro al mese 5 Euro nuovi numeri o portabilità da Iliad o un operatore virtuale Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati in Italia; minuti illimitati dall’Italia all’estero 50 GB minuti ed SMS illimitati e 4 GB 7,99 Euro al mese 9,99 Euro tutti Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS ogni mese; minuti illimitati dall’Italia all’estero 50 GB 400 minuti, 100 SMS e 4 GB 8,95 Euro al mese attivazione gratuita tutti TIM YOUNG Student Edition minuti ed SMS illimitati 40 GB con Giga illimitati su app social, chat, musica minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB 9,99 Euro al mese 9 Euro clienti under 25 Young Summer Edition con Easy Pay di WINDTRE minuti ed SMS illimitati 80 GB con Giga illimitati per tutta l’estate minuti ed SMS illimitati e 4,7 GB al mese 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi, poi 11,99 Euro al mese 16,99 Euro clienti under 30

Per un quadro generale sulle offerte disponibili in questo momento è possibile affidarsi alla comparazione online tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure tramite l’App di SOStariffe.it. Confrontando le migliori offerte del momento sarà possibile individuare con precisione la soluzione da attivare per risparmiare senza rinunciare ad una tariffa completa in grado di garantire la possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone.

