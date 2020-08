Passa a Ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Agosto 2020

Ho. Mobile è l’operatore virtuale low cost di Vodafone , che propone sempre minuti e SMS illimitati, più decine di gigabyte per il traffico dati, a un canone mensile molto basso. Non tutte le offerte però sono uguali: chi effettua la portabilità del numero da determinati operatori, infatti, ha diritto a condizioni più vantaggiose, sia in termini di traffico che di costo. Analizziamo una a una le proposte attualmente sottoscrivibili.

Le tariffe di Ho. per l’estate

Cambiare operatore di telefonia mobile è diventata ormai una pratica comune, grazie alle offerte che non vincolano più l’utente per mesi o addirittura anni ma che possono essere annullate in qualsiasi momento, per passare a operatori che praticano condizioni più convenienti di quelle attuali.

Il mercato è stato letteralmente rivoluzionato dall’arrivo degli operatori low cost, prima Iliad e poi Ho. Mobile, Kena Mobile, Spusu e tutti gli altri: offerte a bassissimo costo (una manciata di euro al mese) ma con tantissimo da dare, a partire da minuti e SMS illimitati e offerte di gigabyte di traffico che superano anche i 50 gigabyte.

In particolare Ho. Mobile ha messo a punto per agosto 2020 una serie di proposte pensate per chi effettua la portabilità del numero e diversificate a seconda dell’operatore di provenienza, a partire da meno di 6 euro al mese per minuti e SMS senza limiti e ben 70 GB di traffico dati in 4G, più che sufficienti anche per un uso intensivo durante le vacanze.

La promozione Ho. per chi arriva da Iliad

La più ghiotta tra le offerte pensate da Ho. Mobile è quella rivolta a chi proviene da un operatore già di partenza molto economico, come Iliad e alcuni operatori virtuali; qui ovviamente la concorrenza obbliga a proporre condizioni molto vantaggiose per invogliare chi spende molto poco a cambiare fornitore del servizio di telefonia mobile. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

A chi è rivolta l’offerta : a chi proviene dai seguenti operatori: Iliad, Kena Mobile, Coop Voce, Fastweb, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (pre 24/6/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile-Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan S.p.A., Spusu Italia

Che cosa include : minuti e SMS illimitati, 70 giga in 4G

Quanto costa: 5,99 euro al mese (più 0,99 euro di SIM, 6 euro per la prima ricarica)

Attenzione perché per questa offerta, come per tutte le successive, la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perde lo sconto e l’offerta si rinnova per i mesi successivi a 12,99 euro al mese.

La promozione Ho. per chi arriva da Poste Mobile, Digi Mobile e Daily Telecom

Anche chi finora ha avuto come operatore Poste Mobile, Digi Mobile, Daily Telecom può avvantaggiarsi di una proposta Ho. Mobile scontata, anche se non hai livelli della promozione precedente. Ecco i dettagli.

A chi è rivolta l’offerta : a chi proviene dai seguenti operatori: Poste Mobile, Digi Mobile, Daily Telecom

Che cosa include : minuti e SMS illimitati, 50 giga in 4G

Quanto costa: 8,99 euro al mese, più 9 euro di attivazione, 0,99 euro di SIM, 9 euro per la prima ricarica

La promozione Ho. per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile

Infine, Ho. ha una promozione (di fatto, la sua offerta “standard”) per chi arriva dai maggiori operatori, ovvero quelli non low-cost, che quindi hanno un canone più elevato dei precedenti.

A chi è rivolta l’offerta : a tutti gli operatori già indicati per le offerte precedenti e in più TIM, Vodafone, Wind3, Very Mobile

Che cosa include : minuti e SMS illimitati, 50 giga in 4G

Quanto costa: 12,99 euro al mese (più 9 euro di attivazione e 0,99 euro di SIM, 13 euro per la prima ricarica)

Che cosa includono le offerte Ho. Mobile

Oltre a quanto visto qui sopra in termini di minuti di conversazione e di gigabyte per il traffico dati, Ho. Mobile include diversi servizi nelle sue offerte per la telefonia mobile. Per cominciare si tratta di offerte zero extra costi: una volta finiti i gigabyte di traffico la navigazione viene bloccata per non far spendere ulteriore denaro al cliente, a meno che non scelga lui di rinnovare l’offerta e ricominciare quindi “da zero” con la sua intera quota di traffico dati, anticipando poi il giorno di rinnovo (che da quel momento in poi diventa quello in cui si è fatta ripartire l’offerta).

In più, le tariffe includono i servizi più importanti per chi telefona, ovvero:

SMS Ho. chiamato

il numero 42121 per conoscere il credito residuo

l’ avviso di chiamata

la navigazione hotspot per utilizzare lo smartphone come se fosse un modem

l’app per la gestione dell’offerta

Ho. Mobile blocca in automatico i servizi digitali a pagamento (come ad esempio gli oroscopi e le suonerie), ma l’utente può decidere di riattivarli dall’app. Allo stesso modo sono disabilitati (e possono essere riattivati) anche i numeri a pagamento 199 e 899.

Per chi viaggia, in Europa le tariffe Ho. permettono di continuare a chiamare e a inviare SMS senza limiti, e ci sono anche 4,3 gigabyte per navigare.

Le offerte Ho. Mobile sono senza vincoli: l’offerta si rinnova ogni mese, sempre lo stesso giorno, e non è necessario fornire la carta di credito o l’IBAN per il rinnovo mensile, ma è lo stesso utente a scegliere la modalità preferita, senza nessun problema o penali da pagare per la disattivazione.

Come fare per mettersi in contatto con il servizio clienti

Per saperne di più sulle offerte Ho. Mobile, sulle modalità di attivazione a disposizione dei clienti o su altri dettagli, ci sono varie possibilità di contatto.

il numero verde 800.689.887 : gli operatori sono disponibili per un supporto all’acquisto tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00

la community ho.fficina , l’area di supporto dove i clienti Ho. possono confrontarsi e trovare risposte alle loro domande

3000 punti vendita dove poter acquistare la SIM, oltre a poterlo fare online

Come ricaricare le offerte Ho. Mobile

Le possibilità di ricarica per chi ha sottoscritto una delle tariffe di Ho.Mobile sono le seguenti:

attraverso l’app

attraverso il sito

in tutti i punti vendita Ho.

nelle tabaccherie, nelle ricevitorie e nei bari collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi (LIS)

nei punti vendita SisalPay abilitati

nelle edicola della rete M-Dis distribuzione abilitate

Ho. Solo Dati, l’offerta per chi vuole avere il massimo dei giga

Nel caso in cui si abbia già un’offerta con una generosa dotazione di minuti di conversazione e si stia cercando il massimo per quanto riguarda il traffico dati, Ho. propone anche Solo Dati, ideale per le vacanze e con una promozione speciale proprio per quest’estate.

Solo dati ha un costo di 12,99 euro al mese (più 9 euro di attivazione, SIM da 0,99 e prima ricarica da 13 euro) e offre ben 100 Giga di traffico dati. Non solo: incluso c’è anche un codice sconto per l’acquisto di un router 4G Huawei, pronto per l’acquisto direttamente su Amazon.

Per l’acquisto del router “Basic”, lo Huawei B311-221 (router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4 GHz), lo sconto è di 10 euro; per la versione Advanced (Huawei B535-232, router Wi-Fi dual-band con connessione wireless 2.4 GHz e 5 GHz) lo sconto è invece di 15 euro. Il codice sconto per l’acquisto viene incluso nell’email di conferma al termine della procedura per avere la SIM.

